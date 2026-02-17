Tim Lionesses mendapat dorongan dengan kembalinya Leah Williamson, Lauren James, dan Hannah Hampton, namun cedera membuat dua pemain kunci absen dari kualifikasi Piala Dunia 2027 pertama Inggris

Namun, tidak semua kabar baik untuk Inggris. Toone tidak dapat bermain karena masalah pinggul yang kemungkinan akan membuatnya absen hingga akhir Maret, sementara Mead baru-baru ini mengalami retak halus pada tulang keringnya. Kehadiran mereka yang absen akan melemahkan lini serang menjelang dua pertandingan yang kemungkinan akan membutuhkan banyak kontribusi dari lini depan. The Lionesses akan menghadapi Ukraina dan Islandia pada minggu pertama Maret, dengan kedua lawan kemungkinan akan bertahan dan menempatkan tekanan pada juara Eropa untuk menembus pertahanan mereka.

Di lini belakang, bek kiri Niamh Charles saat ini absen dan tidak dapat ikut serta, yang menjadi kekhawatiran tambahan mengingat cedera terbaru Taylor Hinds. Bek Arsenal ini masuk dalam skuad Inggris, tetapi belum bermain sejak akhir Januari. Ia memiliki satu kesempatan lagi untuk bermain untuk klubnya sebelum jeda internasional ini, melawan Bristol City di Piala FA akhir pekan ini. Tidak mengherankan jika Wiegman mencari opsi bek sayap dari luar, memilih untuk memberikan panggilan pertama ke tim Lionesses kepada Poppy Pattinson. Bek London City Lionesses ini telah mewakili Inggris di level muda hingga U-23 dan kini berpotensi mendapat kesempatan di level senior. Dia dipilih di atas Anouk Denton, yang terlibat dalam kedua kamp Inggris setelah Euro 2025.

Missy Bo Kearns absen karena cedera, dan ketidakhadirannya mengurangi opsi di lini tengah. Namun, rekan setimnya di Aston Villa, Lucia Kendall, kembali beraksi pada akhir pekan lalu dan dapat dimasukkan ke dalam skuad.