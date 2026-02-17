Getty Images/GOAL
Tim Lionesses mendapat dorongan dengan kembalinya Leah Williamson, Lauren James, dan Hannah Hampton, namun cedera membuat dua pemain kunci absen dari kualifikasi Piala Dunia 2027 pertama Inggris
Singa betina mendapat dorongan dari kembalinya pemain kunci: Hampton, Williamson, James, dan lainnya semua kembali.
Wiegman diperkirakan akan mengumumkan skuad Inggris yang sangat berbeda pada Selasa pagi, terutama karena banyaknya pemain kunci yang absen dalam pemusatan latihan terakhir Lionesses pada 2025 dan juga karena beberapa cedera yang dialami pemain penting sejak saat itu. Hal ini berarti Hampton, Williamson, Greenwood, dan James semua kembali, begitu pula Jess Carter, yang diberi istirahat dari tugas internasional pada akhir tahun lalu setelah musim 2025 yang sangat melelahkan bagi klub dan negara. Carter bermain di Amerika Serikat untuk Gotham, di mana musim NWSL kembali berlangsung dari Maret hingga November.
Baik Williamson maupun James belum mengenakan seragam Inggris sejak Euro, dan Wiegman pasti senang memiliki kualitas mereka kembali dalam skuad saat kompetisi dimulai lagi, belum lagi kepemimpinan Williamson sebagai kapten tim ini.
Tidak semua kabar baik: Timnas Wanita Inggris masih kehilangan pemain-pemain bintang saat kualifikasi Piala Dunia dimulai.
Namun, tidak semua kabar baik untuk Inggris. Toone tidak dapat bermain karena masalah pinggul yang kemungkinan akan membuatnya absen hingga akhir Maret, sementara Mead baru-baru ini mengalami retak halus pada tulang keringnya. Kehadiran mereka yang absen akan melemahkan lini serang menjelang dua pertandingan yang kemungkinan akan membutuhkan banyak kontribusi dari lini depan. The Lionesses akan menghadapi Ukraina dan Islandia pada minggu pertama Maret, dengan kedua lawan kemungkinan akan bertahan dan menempatkan tekanan pada juara Eropa untuk menembus pertahanan mereka.
Di lini belakang, bek kiri Niamh Charles saat ini absen dan tidak dapat ikut serta, yang menjadi kekhawatiran tambahan mengingat cedera terbaru Taylor Hinds. Bek Arsenal ini masuk dalam skuad Inggris, tetapi belum bermain sejak akhir Januari. Ia memiliki satu kesempatan lagi untuk bermain untuk klubnya sebelum jeda internasional ini, melawan Bristol City di Piala FA akhir pekan ini. Tidak mengherankan jika Wiegman mencari opsi bek sayap dari luar, memilih untuk memberikan panggilan pertama ke tim Lionesses kepada Poppy Pattinson. Bek London City Lionesses ini telah mewakili Inggris di level muda hingga U-23 dan kini berpotensi mendapat kesempatan di level senior. Dia dipilih di atas Anouk Denton, yang terlibat dalam kedua kamp Inggris setelah Euro 2025.
Missy Bo Kearns absen karena cedera, dan ketidakhadirannya mengurangi opsi di lini tengah. Namun, rekan setimnya di Aston Villa, Lucia Kendall, kembali beraksi pada akhir pekan lalu dan dapat dimasukkan ke dalam skuad.
Skuad pertama Timnas Wanita Inggris untuk tahun 2026 secara lengkap
Penjaga Gawang: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Bek: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Gelandang: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Penyerang: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
Perubahan lebih lanjut: Wiegman juga memilih perubahan signifikan dalam unit penjaga gawang Lionesses.
Ada juga perubahan yang patut diperhatikan di posisi penjaga gawang. Selain kembalinya Hampton, Ellie Roebuck juga kembali masuk skuad, setelah dipanggil sebagai pengganti cedera untuk Khiara Keating dalam pemusatan latihan terakhir Inggris pada 2025. Roebuck memiliki 11 caps untuk negaranya, menjadikannya penjaga gawang paling berpengalaman selain Hampton yang dapat dipanggil oleh Wiegman berdasarkan jumlah penampilan, namun ia kesulitan mendapatkan waktu bermain dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena ia mengalami stroke pada musim 2023-24 yang memerlukan pemulihan yang hati-hati.
Namun, Roebuck baru-baru ini mendapatkan kesempatan bermain secara reguler untuk Aston Villa, klub yang ia bergabung pada musim panas, dan kini masuk dalam skuad Lionesses sejak awal, menggantikan Keating, yang hanya bermain sekali untuk Man City sejak debut seniornya bersama Inggris melawan Brasil pada Oktober. Pemain berusia 21 tahun ini diharapkan akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain dalam beberapa minggu ke depan, karena Ayaka Yamashita, kiper utama City, akan berangkat ke Piala Asia bersama Jepang. Namun, untuk saat ini, Keating tidak akan terlibat dalam tim Wiegman.
Inggris akan menghadapi Ukraina di Turki pada 3 Maret, sebelum Islandia bertandang ke City Ground milik Nottingham Forest pada 7 Maret. Lionesses berada di grup kualifikasi Piala Dunia bersama Spanyol, dan hanya tim pemuncak klasemen yang akan mendapatkan tiket otomatis ke turnamen di Brasil. Oleh karena itu, sangat penting bagi juara Eropa ini untuk memulai dengan baik dan menghindari kesalahan.
