Hanya bermain selama 2 menit musim ini, kembali terganggu masalah punggung yang tidak dijelaskan secara rinci, lalu dicoret dari daftar pemain untuk Liga Champions. Musim ketiga Federico Chiesa bersama Liverpool pun dimulai dengan cara terburuk. Kali ini, berbeda dari dua musim panas terakhir, mantan pemain Juventus itu mulai serius memikirkan kemungkinan hengkang pada Januari. Di antara kemungkinan tujuan, kembali ke Serie A menjadi opsi yang paling mungkin terwujud.
Tiga klub Serie A berusaha memikat Chiesa untuk Januari
Tiga klub Serie A berturut-turut
Menurut laporan Caught Offside di Inggris dan sejumlah surat kabar lokal Liverpool, setelah pada musim panas sempat terbuka peluang untuk kembali ke Serie A, bahkan ke Juventus, Iraola dan sang pemain memilih untuk kembali memberi diri mereka kesempatan. Namun, kesempatan itu hingga kini belum membuahkan hasil.
Dengan demikian, jalan terbuka lebar pada Januari bagi Inter, Lazio dan Atalanta , tiga klub yang menurut media Inggris saat ini paling berniat mencoba merekrut Chiesa.
TIGA OPSI BERBEDA
Opsi menuju klub asal Bergamo sebenarnya rumit mengingat hubungan yang sulit dengan Cristiano Giuntoli, sementara Inter berencana mengambil langkah untuk merekrutnya jika Luis Henrique hengkang. Bagi Lazio, kendalanya adalah faktor ekonomi: gaji tinggi lebih dari 6 juta per musim akan mengganggu keseimbangan keuangan klub yang sudah rapuh.
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