Tiga klub Serie A berusaha memikat Chiesa untuk Januari

Menurut laporan Caught Offside di Inggris dan sejumlah surat kabar lokal Liverpool, setelah pada musim panas sempat terbuka peluang untuk kembali ke Serie A, bahkan ke Juventus, Iraola dan sang pemain memilih untuk kembali memberi diri mereka kesempatan. Namun, kesempatan itu hingga kini belum membuahkan hasil.

Dengan demikian, jalan terbuka lebar pada Januari bagi Inter, Lazio dan Atalanta , tiga klub yang menurut media Inggris saat ini paling berniat mencoba merekrut Chiesa.