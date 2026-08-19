"Tidak selevel Guardiola dan Enrique": Apakah Mourinho masih pelatih kelas satu?

Program "La Tribu" di radio Marca membahas kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid, perkembangan pelatih asal Portugal itu selama bertahun-tahun, di samping kontroversi yang terus berlanjut seputar kepribadian dan gayanya.

Sebagian besar perbincangan berfokus pada versi Mourinho yang mungkin akan tampil pada fase baru ini bersama Real Madrid, dan apakah ia mampu menampilkan versi yang lebih tenang dibandingkan versi yang muncul selama periode pertamanya di Stadion Santiago Bernabeu.

Salah satu peserta diskusi mengatakan: "Saya rasa kita akan melihat versi yang berbeda dari yang kita lihat pada 2011".

Kendati demikian, yang lain menyatakan keraguan mengenai kemungkinan memisahkan Mourinho dari kepribadiannya yang kuat, bahkan salah satu peserta, sebagai isyarat akan sulitnya membayangkan dirinya jauh dari sifatnya yang kontroversial.