Tidak jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya! Posisi kedua yang diraih BVB hanyalah ilusi

“Kita harus melihat dari mana kita berasal,” begitulah mantra yang diucapkan para petinggi BVB selama hampir sebelas bulan terakhir. Sebagai gambaran, berikut jawabannya: Dari peringkat kelima (musim 2023/24) dan keempat (musim 2024/25), di mana tim ini sekali mencapai final Liga Champions dan sekali mencapai perempat final Liga Champions. Di Piala DFB, perjalanan mereka berakhir di babak 16 besar dan putaran kedua.

Jika periode pengamatan diperluas ke sebelas musim yang telah berlalu sejak era Jürgen Klopp, tim asal Westfalen ini di bawah asuhan pelatih Niko Kovac telah mencatatkan musim Bundesliga terbaik ketiga. Ini sekaligus merupakan yang terbaik dalam tujuh tahun terakhir. Dalam delapan dari sebelas musim tersebut, BVB mencetak lebih banyak gol.

Jika kita mengesampingkan dua musim sebelumnya yang selalu dijadikan acuan oleh petinggi Dortmund, klub ini finis sebagai runner-up lima kali, peringkat ketiga dua kali, dan peringkat keempat sekali dalam delapan musim. Jelaslah: dari situlah BVB sebenarnya berasal. Itulah standar minimal bagi klub asal Westfalen ini; sebagai nomor dua finansial yang jelas di Jerman, hal itu memang harus demikian.