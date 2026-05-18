Finis di posisi kedua dengan pertahanan terbaik di antara semua tim di liga, tersingkir secara mengejutkan dari Liga Champions yang sangat merugikan secara finansial (kata Direktur Eksekutif Carsten Cramer), serta akhir yang mengecewakan di babak 16 besar Piala DFB — secara keseluruhan, performa Borussia Dortmund pada musim 2025/26 cukup baik jika dilihat dari fokus utama mereka di Bundesliga. Namun, hasil tersebut jauh dari kata sangat baik dan juga tidak jauh lebih baik daripada dua musim sebelumnya.
Tidak jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya! Posisi kedua yang diraih BVB hanyalah ilusi
“Kita harus melihat dari mana kita berasal,” begitulah mantra yang diucapkan para petinggi BVB selama hampir sebelas bulan terakhir. Sebagai gambaran, berikut jawabannya: Dari peringkat kelima (musim 2023/24) dan keempat (musim 2024/25), di mana tim ini sekali mencapai final Liga Champions dan sekali mencapai perempat final Liga Champions. Di Piala DFB, perjalanan mereka berakhir di babak 16 besar dan putaran kedua.
Jika periode pengamatan diperluas ke sebelas musim yang telah berlalu sejak era Jürgen Klopp, tim asal Westfalen ini di bawah asuhan pelatih Niko Kovac telah mencatatkan musim Bundesliga terbaik ketiga. Ini sekaligus merupakan yang terbaik dalam tujuh tahun terakhir. Dalam delapan dari sebelas musim tersebut, BVB mencetak lebih banyak gol.
Jika kita mengesampingkan dua musim sebelumnya yang selalu dijadikan acuan oleh petinggi Dortmund, klub ini finis sebagai runner-up lima kali, peringkat ketiga dua kali, dan peringkat keempat sekali dalam delapan musim. Jelaslah: dari situlah BVB sebenarnya berasal. Itulah standar minimal bagi klub asal Westfalen ini; sebagai nomor dua finansial yang jelas di Jerman, hal itu memang harus demikian.
Apakah fondasi BVB di bawah kepemimpinan Niko Kovac benar-benar menjadi lebih kokoh?
Posisi runner-up musim ini, yang merupakan yang keenam sejak 2015, telah mengembalikan BVB ke level klasemen yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan klub. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu yang terjadi, tanpa bermaksud meremehkan kerja Kovac.
Pria berusia 54 tahun ini, yang bertanggung jawab atas pertahanan Dortmund terbaik dalam sepuluh tahun terakhir (bersama Thomas Tuchel pada musim 2015/16), secara statistik memiliki catatan yang baik. Dari 72 pertandingan resmi, 43 dimenangkan dan hanya 16 yang kalah. Kovac telah menstabilkan tim secara defensif secara luar biasa, menanamkan semangat juang serta efisiensi tinggi dalam serangan.
Hal itu patut dihargai. Terutama jika mengingat betapa singkatnya jeda musim panas dan betapa melelahkannya Piala Dunia Antarklub di AS. Di atas "fondasi yang sangat baik" inilah mereka ingin membangun musim depan, kata Direktur Olahraga Ole Book baru-baru ini. Namun, apakah fondasi ini benar-benar telah menjadi lebih stabil secara keseluruhan untuk mendukung slogan "BVB baru" yang dirumuskan oleh Direktur Eksekutif baru Carsten Cramer, masih sangat dipertanyakan.
BVB: Peringkat di Bundesliga sejak musim 2015/16
Musim Pelatih Peringkat Selisih gol Poin 2015/16 Thomas Tuchel 2 82:34 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
Beginilah gambaran pengembangan BVB ke depannya
Bagaimana bentuk pengembangan yang diinginkan itu sudah jelas: Dortmund ingin menampilkan apa yang selama ini jarang terlihat di bawah asuhan Kovac. Mereka ingin bermain lebih berani dan lebih menyerang dalam serangan, melakukan kombinasi dengan kreativitas yang lebih tinggi, serta mendominasi lawan saat menguasai bola. Untuk itu, mereka telah dan akan terus memperkuat skuad dengan pemain-pemain muda yang berpotensi berkembang, yang pada awalnya diharapkan dapat membawa imajinasi dan kelincahan dalam permainan, dan nantinya idealnya menghasilkan pendapatan transfer yang tinggi.
Hal ini terdengar luar biasa di atas kertas, para penggemar dapat terus menantikan jendela transfer pertama Books di BVB dengan penuh antusiasme. Namun, dengan melihat 72 pertandingan resmi Dortmund sebelumnya, pertanyaan yang lebih menarik adalah: Bisakah Kovac, yang tampaknya akan segera ditawari perpanjangan kontrak lebih awal untuk kedua kalinya dalam setahun, benar-benar memenuhi target ini?
Untuk itu, ia harus hampir "menemukan kembali" dirinya sebagai pelatih. Kovac telah mengedepankan pragmatisme defensif dalam permainannya di semua klub sebelumnya, di mana kerangka taktis yang ketat justru lebih menekan daripada mendorong permainan yang bebas. Selama masa jabatannya di Dortmund, pelatih asal Kroasia ini belum berhasil memperbaiki secara signifikan gaya permainan yang seringkali sangat kurang imajinatif dan mudah ditebak.
BVB menunjukkan kelemahan yang jelas saat menghadapi lawan-lawan tangguh
Itulah sebabnya mengapa pihak manajemen klub kini menuntut agar tim melangkah ke tahap perkembangan berikutnya. Sesuai dengan motto: Pertahanan terlihat solid, hal itu boleh tetap seperti itu, tetapi di lini depan kami ingin melihat lebih banyak daya gedor. Oleh karena itu, misalnya, keputusan Kovac untuk secara sengaja tidak lagi mengandalkan pemain sayap yang kuat dalam situasi satu lawan satu pun kini dibatalkan.
Agar hal ini berhasil dari segi taktik, Kovac harus menyesuaikan skema U-Pass-nya yang sudah terkenal (klik di sini untuk penjelasan terperinci). Skema ini memang sangat membantu dalam menjaga pertahanan. Namun, secara ofensif, struktur ini menyebabkan ketergantungan yang besar pada umpan silang. Tidak mengherankan jika Julian Ryerson mengakhiri musim dengan 18 assist yang kuat (terbagi dalam 15 pertandingan).
Dengan gaya sepak bola ini, BVB dengan cepat menemui batas kemampuannya, terutama saat menghadapi lawan yang setara atau lebih berkualitas. Dalam 16 pertandingan semacam ini (melawan Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham, dan Bergamo), hanya ada empat kemenangan. Sembilan pertandingan kalah, dengan kebobolan 28 gol.
BVB dan kesalahpahaman tentang posisi kedua
Ini lebih dari sekadar tren. Saat menghadapi lawan-lawan tangguh, performa Dortmund justru menurun drastis. Terlalu sering mereka kekurangan kedewasaan, ketangguhan, dan konsistensi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas tim. BVB sudah bertahun-tahun membawa terlalu banyak pemain yang performanya tidak stabil. Bek sayap Ryerson dan Daniel Svensson, misalnya, tidak mewakili kelas atas internasional; skuad ini kekurangan gelandang bertahan yang kuat, dan pemimpin sejati sulit ditemukan.
Penampilan di liga pun, terlepas dari hasil murni, sebagian besar berkualitas biasa-biasa saja. Dalam statistik Expected Points, BVB mengumpulkan sebelas poin lebih banyak dari yang seharusnya - tanpa poin-poin ini, mereka hanya lolos ke Liga Champions karena selisih gol yang lebih baik dibandingkan Stuttgart. Hal ini seringkali disebabkan oleh efisiensi tim di depan gawang, yang mampu mencetak gol (terkadang gol penentu) dengan sedikit peluang.
Oleh karena itu, merupakan kesimpulan yang keliru untuk menilai posisi kedua beserta musim ini sebagai kesuksesan yang terlalu besar. Sebab, stabilitas tidak secara otomatis berarti kemajuan. Namun, kemajuan itu harus dan diharapkan terjadi pada tahun depan. Untuk itu, Kovac harus kembali membuktikan diri, dengan cara yang lebih baik dan berbeda dari sebelumnya.
BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Lomba Pertandingan 18 Juli Pertandingan persahabatan Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 Juli Pertandingan persahabatan Cerezo Osaka vs. BVB 1 Agustus Pertandingan persahabatan FC Tokyo vs. BVB