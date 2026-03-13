"Tidak dijual!" Apakah bintang Real Madrid ini boleh pindah dengan harga 50 juta euro?

Menurut laporan tersebut, sudah ada beberapa klub dari Liga Premier yang menunjukkan minatnya terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut. Salah satunya adalah FC Liverpool, yang dikabarkan telah melakukan kontak pada bulan Januari terkait kemungkinan transfer pada musim panas mendatang.

Camavinga memiliki banyak pilihan. Al-Ittihad yang kaya raya juga dikabarkan tertarik pada pemain bertahan serba bisa ini, yang di masa lalu sering kali harus membantu sebagai bek kiri.