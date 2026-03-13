"Tidak dijual!" Apakah bintang Real Madrid ini boleh pindah dengan harga 50 juta euro?

Real Madrid tampaknya sedang mempertimbangkan untuk melepas salah satu gelandangnya. Seperti yang dilaporkan jurnalis Matteo Moretto di Radio Marca, Eduardo Camavinga "bukanlah pemain yang tidak bisa dijual". Pemain tim nasional Prancis itu tampaknya akan diizinkan meninggalkan klub dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro.
Menurut laporan tersebut, sudah ada beberapa klub dari Liga Premier yang menunjukkan minatnya terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut. Salah satunya adalah FC Liverpool, yang dikabarkan telah melakukan kontak pada bulan Januari terkait kemungkinan transfer pada musim panas mendatang.
Camavinga memiliki banyak pilihan. Al-Ittihad yang kaya raya juga dikabarkan tertarik pada pemain bertahan serba bisa ini, yang di masa lalu sering kali harus membantu sebagai bek kiri.
Apakah Real Madrid akan menggantikan Camavinga dengan Rodri?
Camavinga mungkin jadi korban dari kemungkinan kedatangan pemain baru, di mana Real Madrid terus-menerus dikaitkan dengan transfer musim panas Rodri dari Manchester City - yang mungkin juga bisa didapatkan dengan harga 50 juta euro.
Yang jelas, Real Madrid ingin memperkuat lini tengah mereka pada musim panas ini, sementara Camavinga kurang konsisten, terutama pada musim ini.
Di awal musim, ia terhambat oleh cedera pergelangan kaki, dan kemudian bolak-balik antara starting eleven dan bangku cadangan, dengan kurang dari setengah pertandingan yang dimainkannya sebagai starter.
Camavinga masih terikat kontrak dengan Real hingga 2029
Kontrak Camavinga, yang pindah dari Stade Rennes ke ibu kota Spanyol pada tahun 2021 dengan nilai transfer 31 juta euro, masih berlaku hingga tahun 2029. Namun, secara olahraga, ia tampaknya tidak terlalu penting dan secara finansial, ia akan memberikan Real uang yang dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah mereka - misalnya dengan Rodri.
Camavinga di Real Madrid: Data Kinerja 2025/26
Kompetisi Pertandingan Gol LaLiga 19 1 Liga Champions 9 1 Copa del Rey 1 0 Supercopa 2 0