Kiper Inggris James Trafford mengambil sisi positif dari penampilan timnya setelah menelan kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di UEFA Nations League di Stadion Wembley. Tim asuhan Thomas Tuchel menunjukkan karakter dengan membalikkan keadaan usai gol pembuka cepat Lamine Yamal melalui dua gol beruntun Anthony Gordon dan Harry Kane.

Namun, gol-gol pada babak kedua dari Alex Baena dan Mikel Oyarzabal membuat tuan rumah harus menelan kekalahan.

Meski kalah, Trafford memuji pendekatan menyerang langsung Inggris serta gaya bermain berani mereka.