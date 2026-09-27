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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Tidak banyak perbedaannya!' - James Trafford membuat klaim peringkat yang berani setelah kalah dari Spanyol

England
J. Trafford
UEFA Nations League A

Kiper Inggris James Trafford memuji keberanian dan intensitas tim setelah kalah 3-2 dari Spanyol di Nations League di Wembley. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu menegaskan hanya ada sedikit perbedaan kualitas antara tim asuhan Thomas Tuchel dan juara dunia itu.

  • Trafford menyoroti intensitas positif meski mengalami kemunduran melawan Spanyol

    Kiper Inggris James Trafford mengambil sisi positif dari penampilan timnya setelah menelan kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di UEFA Nations League di Stadion Wembley. Tim asuhan Thomas Tuchel menunjukkan karakter dengan membalikkan keadaan usai gol pembuka cepat Lamine Yamal melalui dua gol beruntun Anthony Gordon dan Harry Kane.

    Namun, gol-gol pada babak kedua dari Alex Baena dan Mikel Oyarzabal membuat tuan rumah harus menelan kekalahan.

    Meski kalah, Trafford memuji pendekatan menyerang langsung Inggris serta gaya bermain berani mereka.

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    Kiper menegaskan hanya sedikit yang membedakan Inggris dari negara-negara peringkat teratas

    Dalam wawancara dengan UEFA, Trafford menolak klaim bahwa ada jurang kualitas yang signifikan antara Inggris dan tim-tim dengan peringkat tertinggi di dunia. Kiper Burnley itu menegaskan bahwa Inggris membuktikan kredensial elit mereka dengan mendominasi Spanyol dalam periode yang panjang.

    Trafford mencatat bahwa perubahan momentum tak terhindarkan ketika dua tim kelas dunia bertemu di panggung besar.

    "Kami bermain dengan intensitas yang sangat bagus," kata Trafford. "Kami menunjukkan banyak keberanian. Saya tidak akan mengatakan ada banyak perbedaan antara kami dan tim-tim di atas kami dalam peringkat. Jelas kami adalah tim papan atas, dan kami menunjukkannya setiap kali bermain."

  • Bek menuntut ketahanan lini belakang untuk menghilangkan gol-gol mudah

    Menanggapi kebobolan tiga gol yang dialami England di kandang sendiri, Trafford mengakui bahwa skuad harus meninjau rekaman pertandingan untuk menghilangkan kesalahan di lini belakang. Ia menegaskan bahwa mencegah gol tetap menjadi prioritas utama bagi lini pertahanan saat momentum pertandingan berubah.

    Kiper muda itu kembali menegaskan bahwa skuad terus berkembang di bawah arahan taktis Tuchel.

    "Jelas kami hanya harus menghentikan gol-gol itu," aku Trafford. "Itu memang kenyataannya. Setiap kali Anda kebobolan, Anda harus menghentikan gol itu, dan itu adalah sesuatu yang akan kami tinjau. Kami dipenuhi pemain-pemain top, dan kami hanya akan menjadi lebih baik."

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  • imago-sport-1083841221.jpgAnadolu Agency

    Inggris fokus pada ujian melawan Ceko di Praha

    Inggris ingin segera bangkit saat bersiap bertandang ke Praha untuk menghadapi Ceko dalam laga kedua fase grup Nations League pada Selasa. Tim asuhan Tuchel menargetkan kemenangan pertama mereka dalam format baru kampanye ini.

    Spanyol bertolak ke Seville untuk menghadapi Kroasia pada malam yang sama.

    Trafford berupaya mempertahankan posisinya sebagai starter di bawah mistar untuk laga tandang mendatang.

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