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“Tidak ada yang tak tersentuh!” Jose Mourinho beri peringatan keras kepada skuadnya jelang laga melawan RB Leipzig
Mourinho tuntut fokus terus terjaga meski tengah dalam tren impresif
Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang pertandingan fase liga Liga Champions UEFA pada Rabu melawan RB Leipzig di Santiago Bernabeu. Real Madrid menghadapi laga ini setelah menang 4-1 atas Sevilla di La Liga dan meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di kompetisi Eropa.
Meski meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, Mourinho menegaskan bahwa hasil sebelumnya tidak berarti apa-apa saat Madrid mengincar tempat di delapan besar.
“Hanya karena Anda menang tiga kali, bukan berarti Anda akan menang untuk keempat kalinya,” Mourinho mengingatkan.
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Pelatih Real Madrid menolak status 'tak tersentuh' bagi pemain bintang
Menanggapi pemilihan pemain dan persaingan di posisi sayap yang melibatkan Vinicius Junior serta mantan bintang Leipzig, Yan Diomande, Mourinho menyampaikan pesan tegas kepada skuadnya. "Tak ada pemain yang tak tergantikan," kata Mourinho. "Saya tidak suka konsep pemain yang tak tergantikan."
"Yang membuat seorang pemain tak tergantikan adalah penampilannya di lapangan," tegas pelatih asal Portugal itu.
"Vinicius akan bermain di sayap kiri besok. Yan bahkan belum tahu apakah dia akan bermain besok atau tidak, jadi bayangkan saja," ujarnya.
Mourinho Puji Etos Kerja Skuad dan Paparkan Target Realistis
Mourinho memuji dedikasi skuadnya, dengan menyoroti kebiasaan pemulihan Jude Bellingham dan Diomande, serta rekan setim mereka seperti Ibrahima Konate. "Jude punya kebiasaan menjalani pemulihan dan merawat diri dengan sangat teliti. Diomande selalu datang pada sore hari bersama fisioterapis," ujar Mourinho.
Soal ambisi di Eropa, Mourinho meminta agar ekspektasi tetap realistis: "Target Real Madrid saat ini bukan menjuarai Liga Champions, melainkan lolos ke fase berikutnya."
"Kami akan menjalaninya selangkah demi selangkah: pertama, menargetkan finis di posisi 11 atau 12 besar, lalu berjuang habis-habisan untuk menjuarainya," tambahnya.
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Real Madrid bersiap menghadapi ujian Leipzig jelang El Clasico
Menjelang laga penting melawan Barcelona di kompetisi domestik akhir pekan ini, Mourinho tetap fokus sepenuhnya untuk meraih tiga poin menghadapi Leipzig, yang masih terpukul setelah kalah 1-6 dari Bayern Munich.
Real Madrid memiliki catatan kandang yang kuat melawan tim-tim Jerman. Mereka selalu mencetak gol dalam 26 laga kandang beruntun di kompetisi Eropa melawan klub-klub Bundesliga.
Real Madrid menjamu RB Leipzig pada Rabu pukul 20.00 GMT di Santiago Bernabeu.
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