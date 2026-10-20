Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho berbicara kepada pers menjelang pertandingan fase liga Liga Champions UEFA pada Rabu melawan RB Leipzig di Santiago Bernabeu. Real Madrid menghadapi laga ini setelah menang 4-1 atas Sevilla di La Liga dan meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di kompetisi Eropa.

Meski meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, Mourinho menegaskan bahwa hasil sebelumnya tidak berarti apa-apa saat Madrid mengincar tempat di delapan besar.

“Hanya karena Anda menang tiga kali, bukan berarti Anda akan menang untuk keempat kalinya,” Mourinho mengingatkan.