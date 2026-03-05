"Tidak ada yang indah dari mereka" - Arsenal dihancurkan oleh Alan Pardew saat mantan manajer West Ham itu mengatakan kemenangan gelar Premier League The Gunners akan "datang dengan tanda bintang"

Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, menyuarakan kekecewaan yang sama dengan Pardew, menuduh Arsenal melakukan taktik mengulur waktu secara sengaja yang merusak ritme pertandingan. Ia mengeluh bahwa "hanya satu tim yang berusaha bermain sepak bola," dan menjelaskan: "Saya pikir kami berusaha bermain sepak bola, dan itulah yang kami perjuangkan. Tidak mudah untuk menemukan ritme dengan lawan yang hanya berusaha mengulur waktu... Hanya ada satu tim yang berusaha bermain sepak bola hari ini. Statistik tidak pernah berbohong. Kami hanya kebobolan satu tembakan ke gawang. Kami tidak terlalu efektif. Di sepertiga akhir lapangan, kami seharusnya menciptakan lebih banyak peluang."

Ketika ditanya tentang komentar "asterisk" yang dibuat oleh Pardew, Hurzeler memilih untuk fokus pada perkembangan timnya sendiri sambil mencatat bahwa tujuan Arsenal kemungkinan akan dibenarkan oleh publik. "Saya pikir semua orang harus menilai sendiri," katanya. "Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu membicarakan Arsenal karena saya sudah menyampaikan poin saya, jadi mari kita lihat bagaimana sembilan pertandingan berikutnya akan berjalan."