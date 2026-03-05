Getty Images Sport
"Tidak ada yang indah dari mereka" - Arsenal dihancurkan oleh Alan Pardew saat mantan manajer West Ham itu mengatakan kemenangan gelar Premier League The Gunners akan "datang dengan tanda bintang"
Arsenal semakin mendekati gelar juara Premier League.
Kemenangan di Amex Stadium, yang diamankan oleh gol awal Bukayo Saka, ditandai oleh ketangguhan pertahanan dan apa yang para kritikus sebut sebagai "seni gelap". Arsenal hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran melawan Seagulls dan mencatat akurasi umpan 70,9% - angka terendah mereka dalam lebih dari lima tahun. Dengan Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh Nottingham Forest, gelar juara kini berada di tangan The Gunners, namun pendekatan mereka menjadi topik pembicaraan utama.
"Tidak ada yang indah" dari kemenangan Arsenal
Berbicara di talkSPORT, Pardew mengkritik tim pemuncak klasemen saat ini karena terlalu mengandalkan taktik curang. "Ketika saya melihat mereka dengan sudut pandang manajer sepak bola, mereka sangat profesional. Mereka melakukan segala macam taktik curang untuk mencapai tujuan," katanya. Ia kemudian menyarankan bahwa gaya bermain pragmatis The Gunners layak mendapat catatan khusus dalam buku sejarah jika mereka berhasil mengangkat trofi pada bulan Mei. "Akan ada tanda asterisk di samping nama mereka karena Anda hanya perlu melihat mereka... dan berkata, ini hanyalah penampilan fungsional. Mereka bagus, kuat, dan bertenaga. Tapi tidak ada yang indah dari mereka. Itulah kenyataannya."
Hurzeler marah besar karena ilmu hitam.
Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, menyuarakan kekecewaan yang sama dengan Pardew, menuduh Arsenal melakukan taktik mengulur waktu secara sengaja yang merusak ritme pertandingan. Ia mengeluh bahwa "hanya satu tim yang berusaha bermain sepak bola," dan menjelaskan: "Saya pikir kami berusaha bermain sepak bola, dan itulah yang kami perjuangkan. Tidak mudah untuk menemukan ritme dengan lawan yang hanya berusaha mengulur waktu... Hanya ada satu tim yang berusaha bermain sepak bola hari ini. Statistik tidak pernah berbohong. Kami hanya kebobolan satu tembakan ke gawang. Kami tidak terlalu efektif. Di sepertiga akhir lapangan, kami seharusnya menciptakan lebih banyak peluang."
Ketika ditanya tentang komentar "asterisk" yang dibuat oleh Pardew, Hurzeler memilih untuk fokus pada perkembangan timnya sendiri sambil mencatat bahwa tujuan Arsenal kemungkinan akan dibenarkan oleh publik. "Saya pikir semua orang harus menilai sendiri," katanya. "Saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu membicarakan Arsenal karena saya sudah menyampaikan poin saya, jadi mari kita lihat bagaimana sembilan pertandingan berikutnya akan berjalan."
Arsenal mencatatkan 10 kemenangan dengan selisih satu gol.
Meskipun mendapat kritik estetika, Arteta tak dapat dipungkiri telah membangun mesin pemenang yang sangat efektif. The Gunners telah memenangkan 10 pertandingan Premier League dengan selisih satu gol musim ini dan mencatatkan 14 clean sheet, rekor pertahanan terbaik mereka pada tahap ini dalam 20 tahun terakhir. Ketangguhan pertahanan ini bahkan memungkinkan mereka bertahan dari cedera William Saliba sebelum laga melawan Brighton. Sementara rival dan pakar sepak bola mendebatkan apakah hasil harus diutamakan daripada gaya bermain, prioritas Arsenal jelas. Keindahan bagi tim London Utara ini tentu akan terletak pada mengangkat trofi pada bulan Mei, terlepas dari cara mereka mencapainya.
