Brasil, juara dunia terbanyak sepanjang sejarah, kalah 1-2 dalam laga persahabatan pertamanya di tahun Piala Dunia melawan Prancis. Pelatih Carlo Ancelotti tetap optimis meskipun timnya tampil kurang meyakinkan di Boston, AS. Sebaliknya, banyak penggemar yang berharap kembalinya bintang Neymar.
Diterjemahkan oleh
"Tidak ada tim nasional yang bisa melepaskannya": Di Brasil, perdebatan yang ingin dihindari Carlo Ancelotti justru sedang berlangsung
Timnas Brasil baru saja kebobolan gol kedua (0-2) yang dicetak oleh penyerang Liverpool, Hugo Ekitike, setelah sekitar satu jam pertandingan, ketika para pendukung Brasil di Foxborough dengan jelas dan dalam waktu yang cukup lama menyanyikan nama Neymar. Namun, penyerang bintang FC Santos itu sama sekali tidak masuk dalam skuad Ancelotti. Pelatih tersebut tidak memasukkannya ke dalam daftar, yang menimbulkan rasa frustrasi bagi pencetak gol terbanyak Brasil itu dan keheranan di kalangan sebagian penggemar.
Setelah pertandingan, Ancelotti menanggapi pertanyaan tentang sorakan tersebut dengan santai: "Kita seharusnya membicarakan para pemain yang ada di sini, yang bermain, dan yang telah memberikan segalanya. Mereka yang berkorban dan bekerja keras. Saya puas." Ia juga menyoroti bahwa di timnya memang ada "persaingan yang ketat".
Penampilan yang kurang memuaskan ini kemungkinan akan semakin memanaskan perdebatan seputar Neymar di negaranya. Terlebih lagi, penyerang Raphinha dari FC Barcelona mengalami cedera dan diganti pada menit ke-45 karena cedera otot.
Casemiro tentang Neymar: "Tidak ada tim nasional yang bisa melepaskan dirinya"
Gelandang berpengalaman Casemiro mencoba berbicara dengan diplomatis, namun ia tidak terlalu berhasil melakukannya: "Kami tahu kualitas Neymar. Tidak ada tim nasional yang bisa melepaskan dirinya, apalagi saat ia sedang dalam performa terbaiknya. Bagi saya, ia termasuk tiga pemain terbaik di generasinya: Cristiano, Messi, dan Neymar."
Kemudian Casemiro menambahkan: "Saya berteman baik dengannya. Bukan tugas saya untuk memutuskan siapa yang masuk dan siapa yang tidak."
Namun, Ancelotti tidak melihat kekurangan besar di lini serang. Bagaimanapun, timnya berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 melalui bek Bremer di menit-menit akhir. Namun, Brasil juga bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama 35 menit setelah Dayot Upamecano diusir dari lapangan. "Kami memiliki banyak peluang dan pergerakan yang baik saat tidak menguasai bola," kata Ancelotti. "Pertandingan hari ini telah menunjukkan kepada saya dengan sangat jelas bahwa kami mampu bersaing melawan tim-tim terbaik di dunia. Saya tidak ragu akan hal itu."
Brasil akan menghadapi Kroasia dalam pertandingan uji coba kedua selama jeda internasional ini pada hari Selasa di Orlando, Florida. Pada putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, anak asuh Ancelotti akan berhadapan dengan Haiti, Maroko, dan Skotlandia di babak penyisihan grup.
Neymar merasa "kecewa dan sedih" karena tidak masuk dalam daftar nominasi
Neymar, yang kini berusia 34 tahun, memainkan pertandingan internasional terakhirnya pada Oktober 2023, saat ia mengalami robekan ligamen silang dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay. Sejak saat itu, ia terus-menerus harus berjuang melawan masalah cedera; yang terbaru, ia harus absen akibat menjalani operasi lutut lagi pada awal tahun ini. Namun, musim ini sang penyerang tampil apik dan telah mengumpulkan lima poin (tiga gol, dua assist) dalam lima penampilannya bersama Santos.
Neymar telah tampil dalam 128 pertandingan internasional dan mencetak 79 gol. Selain itu, mantan bintang Barcelona dan PSG ini juga memberikan 59 assist. Setelah tidak dipanggil, ia menjelaskan pekan lalu: "Saya harus membahas ini karena tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tentu saja saya kecewa dan sedih karena tidak dipanggil. Tapi fokus tetap ada, hari demi hari, latihan demi latihan, pertandingan demi pertandingan. Kami tetap fokus. Kami akan mencapai tujuan kami. Daftar final masih belum diumumkan." Ancelotti menjelaskan bahwa Neymar saat ini "belum 100 persen fit. Kami membutuhkan pemain yang dalam kondisi terbaik. Neymar harus terus bekerja keras, bermain, membuktikan kualitasnya, dan menunjukkan kondisi fisik yang baik."
Data performa Neymar di timnas Brasil
Pertandingan internasional 128 Gol 79 Assist 59 Kartu kuning 32 Kartu merah 1 Gelar 1