"Tidak ada tim nasional yang bisa melepaskannya": Di Brasil, perdebatan yang ingin dihindari Carlo Ancelotti justru sedang berlangsung

Timnas Brasil baru saja kebobolan gol kedua (0-2) yang dicetak oleh penyerang Liverpool, Hugo Ekitike, setelah sekitar satu jam pertandingan, ketika para pendukung Brasil di Foxborough dengan jelas dan dalam waktu yang cukup lama menyanyikan nama Neymar. Namun, penyerang bintang FC Santos itu sama sekali tidak masuk dalam skuad Ancelotti. Pelatih tersebut tidak memasukkannya ke dalam daftar, yang menimbulkan rasa frustrasi bagi pencetak gol terbanyak Brasil itu dan keheranan di kalangan sebagian penggemar.

Setelah pertandingan, Ancelotti menanggapi pertanyaan tentang sorakan tersebut dengan santai: "Kita seharusnya membicarakan para pemain yang ada di sini, yang bermain, dan yang telah memberikan segalanya. Mereka yang berkorban dan bekerja keras. Saya puas." Ia juga menyoroti bahwa di timnya memang ada "persaingan yang ketat".

Penampilan yang kurang memuaskan ini kemungkinan akan semakin memanaskan perdebatan seputar Neymar di negaranya. Terlebih lagi, penyerang Raphinha dari FC Barcelona mengalami cedera dan diganti pada menit ke-45 karena cedera otot.