"Tidak ada cara lain": BVB disarankan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Nico Schlotterbeck

Baru-baru ini, pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, melaporkan bahwa bek tengah tersebut "pasti" ingin memasukkan klausul pelepasan untuk musim panas mendatang dalam kontrak barunya, agar bisa tampil menonjol di Piala Dunia.

"Sehingga pada akhirnya dia mungkin mendapat kesempatan untuk pindah ke klub yang lebih besar – dengan penghargaan yang mungkin lebih tinggi daripada yang dia dapatkan di Dortmund," kata Matthäus.

Kontrak Schlotterbeck di Borussia Dortmund akan berakhir pada akhir musim ini. Selama berbulan-bulan, klub Schwarzgelben telah berusaha memperpanjang kontraknya, namun sejauh ini belum berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, topik ini kembali menjadi sorotan ketika bek tengah tersebut membantah adanya kesepakatan yang akan tercapai setelah pertandingan internasional bersama timnas Jerman melawan Ghana. Ia antara lain menyebutkan bahwa ia telah lama bernegosiasi dengan mantan direktur olahraga BVB, Sebastian Kehl, namun kini harus berbicara dengan penggantinya, Ole Book.