Dalam acara 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' di Sky, Hamann menyarankan agar segera diberikan ultimatum kepada bek tengah tersebut dalam negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir: "Tidak ada cara lain."
Diterjemahkan oleh
"Tidak ada cara lain": BVB disarankan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Nico Schlotterbeck
Pihak manajemen Dortmund sebaiknya memberi batas waktu "dua hingga tiga minggu" kepada Schlotterbeck, di mana ia akhirnya harus mengambil keputusan akhir, kata Hamann. "Kontraknya kan sudah diajukan beberapa minggu yang lalu. Saya menduga mereka ingin tahu dalam sepuluh hingga 14 hari ke depan apakah dia akan tetap tinggal atau pergi."
Namun, mantan pemain tim nasional itu sama sekali tidak bisa memahami bahwa saat ini sedang dibahas klausul pelepasan, yang kabarnya kini diminta oleh Schlotterbeck. Baginya, hal itu tidak mungkin terjadi: "Kalau begitu, mereka bisa menutup klub ini. Saya tidak bisa membayangkannya sama sekali. Itu akan menjadi pengakuan kebangkrutan."
- Getty Images
Schlotterbeck tampaknya "sangat ingin" memasukkan klausul keluar setelah Piala Dunia
Baru-baru ini, pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, melaporkan bahwa bek tengah tersebut "pasti" ingin memasukkan klausul pelepasan untuk musim panas mendatang dalam kontrak barunya, agar bisa tampil menonjol di Piala Dunia.
"Sehingga pada akhirnya dia mungkin mendapat kesempatan untuk pindah ke klub yang lebih besar – dengan penghargaan yang mungkin lebih tinggi daripada yang dia dapatkan di Dortmund," kata Matthäus.
Kontrak Schlotterbeck di Borussia Dortmund akan berakhir pada akhir musim ini. Selama berbulan-bulan, klub Schwarzgelben telah berusaha memperpanjang kontraknya, namun sejauh ini belum berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, topik ini kembali menjadi sorotan ketika bek tengah tersebut membantah adanya kesepakatan yang akan tercapai setelah pertandingan internasional bersama timnas Jerman melawan Ghana. Ia antara lain menyebutkan bahwa ia telah lama bernegosiasi dengan mantan direktur olahraga BVB, Sebastian Kehl, namun kini harus berbicara dengan penggantinya, Ole Book.
- AFP
Ricken Menolak Ultimatum untuk Schlotterbeck
Tak lama kemudian, Bild melaporkan bahwa Schlotterbeck sengaja menekan tim Schwarzgelben melalui pernyataannya, agar dapat menaikkan kembali nilai-nilai dalam kontraknya yang sebenarnya sudah disepakati dengan Kehl.
Setelah kemenangan 2-0 akhir pekan lalu melawan VfB Stuttgart, Schlotterbeck akhirnya kembali bersikap lebih bersahabat dan mengisyaratkan ingin segera mengambil keputusan: "Saya telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Lars (Ricken, Catatan Redaksi) dan Ole. Kami akan melanjutkan pembicaraan minggu ini. Kemudian, saya rasa, tidak akan lama lagi sampai saya mengambil keputusan."
Bahwa ultimatum tidak menjadi pilihan bagi pemain berusia 26 tahun itu, telah dijelaskan oleh Direktur Olahraga Ricken baru-baru ini: "Hal itu mungkin masuk akal dalam beberapa kasus, tetapi tidak dalam kasus ini. Pembicaraan berlangsung dengan penuh rasa hormat dan kerahasiaan, sehingga kami tidak ingin memberikan tekanan secara paksa."