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Thuram, gol beracun untuk Zidane: "Dia tidak memanggil saya ke timnas Prancis? Saya menghormatinya, tapi..."

Inter

Marcus Thuram, gol yang didedikasikan untuk Zinedine Zidane. Penyerang Inter itu, pencetak gol untuk skor 3-0 melawan Parma, mengirim pesan kepada pelatih tim nasional Prancis, yang tidak memanggilnya untuk agenda Nations League terakhir: "Saya ingin pergi ke tim nasional, tetapi pelatih sudah membuat pilihannya dan saya menghormatinya, saya tetap di Pinetina dan bekerja dengan sangat baik. Orang-orang bilang kami selalu memulai dengan kebobolan, rumor tentang kami akan selalu ada, tetapi kami masuk ke lapangan hanya untuk menang".


KORBAN FAVORIT - Sementara itu, baginya ini adalah gol kelima dalam lima pertandingan melawan Parma, tim dari kota tempat ia lahir, termasuk gol yang pada 3 Mei lalu membuka pertandingan Scudetto.



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