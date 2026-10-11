Marcus Thuram, gol yang didedikasikan untuk Zinedine Zidane. Penyerang Inter itu, pencetak gol untuk skor 3-0 melawan Parma, mengirim pesan kepada pelatih tim nasional Prancis, yang tidak memanggilnya untuk agenda Nations League terakhir: "Saya ingin pergi ke tim nasional, tetapi pelatih sudah membuat pilihannya dan saya menghormatinya, saya tetap di Pinetina dan bekerja dengan sangat baik. Orang-orang bilang kami selalu memulai dengan kebobolan, rumor tentang kami akan selalu ada, tetapi kami masuk ke lapangan hanya untuk menang".





KORBAN FAVORIT - Sementara itu, baginya ini adalah gol kelima dalam lima pertandingan melawan Parma, tim dari kota tempat ia lahir, termasuk gol yang pada 3 Mei lalu membuka pertandingan Scudetto.







