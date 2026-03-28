AFP
Diterjemahkan oleh
Thomas Tuchel menanggapi cemoohan yang dilontarkan para pendukung Inggris sendiri kepada Ben White saat pertandingan imbang melawan Uruguay
Kembalinya yang penuh gejolak bagi bek The Gunners
Itu adalah pertandingan yang rumit bagi tim Inggris yang terpaksa diturunkan dengan susunan pemain darurat, dan reaksi para pendukung pun beragam ketika Tuchel melakukan pergantian pemain untuk memperkuat pertahanan pada menit ke-69. White disoraki saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam penampilan pertamanya sejak hengkang lebih awal dari skuad Piala Dunia 2022, sebelum akhirnya mencetak gol pembuka yang membawa Inggris unggul. Penampilan singkatnya yang aneh itu pun ditutup dengan pelanggaran yang dilakukannya pada masa tambahan waktu, yang berujung pada gol penyama kedudukan Uruguay melalui tendangan penalti Fede Valverde.
Tuchel membela White setelah sambutan yang beragam
Tuchel mengakui rasa frustrasinya setelah melihat White dicemooh oleh para pendukungnya sendiri selama pertandingan. “Saya mendengar dia dicemooh,” kata Tuchel tentang White. “Itu pasti bukan mayoritas. Ada beberapa cemoohan dan sambutan yang campur aduk untuknya, yang membuat saya kecewa karena tentu saja kami melindungi para pemain kami. Dia tampil luar biasa di kamp latihan dan pantas untuk masuk. Dia hampir membawa kami meraih kemenangan. Namun, saya juga memahami bahwa hal ini pernah terjadi pada pemain lain sebelumnya di sini. Jadi, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kami akan selalu melindunginya dan semoga kami bisa melupakannya, karena dia siap untuk menulis bab-bab baru.”
Reaksi marah Tuchel terhadap VAR dan kinerja wasit
Tuchel tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap wasit Sven Jablonski dan tim VAR. Kekecewaannya terutama berasal dari ketidakkonsistenan teknologi tersebut, yang gagal bertindak dalam insiden yang melibatkan Phil Foden dan Noni Madueke, namun merekomendasikan tinjauan di lapangan atas pelanggaran yang dilakukan White terhadap Federico Vinas di menit-menit akhir. “Itu penalti yang sangat ringan,” kata Tuchel. “Memang ada kontak, tapi sangat jelas apa yang ingin dilakukan striker itu. Wasit melihatnya, tapi itu tidak cukup baginya. Saya terkejut VAR digunakan karena saya pikir sistem itu tidak berfungsi setelah tekel terhadap Phil Foden bahkan tidak diperiksa, tekel terhadap Noni pun tidak diperiksa. Lalu tiba-tiba yang ini diperiksa.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Manajer tersebut melakukan eksperimen dalam pertandingan ini dengan mengistirahatkan sejumlah pemain inti. Namun, para pemain cadangan Inggris kesulitan menemukan ritme permainan yang kompak sepanjang sebagian besar pertandingan. Terlepas dari hasil pertandingan dan reaksi penonton, Tuchel menegaskan bahwa ia puas dengan usaha yang ditunjukkan oleh tim daruratnya sambil terus mengevaluasi opsi-opsinya menjelang Piala Dunia musim panas ini. Inggris akan menghadapi Jepang di Wembley pada hari Selasa.