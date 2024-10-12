Bukan Thomas Tuchel Atau Frank Lampard, Bruno Fernandes Sarankan Sosok Ini Sebagai Pengganti Erik Ten Hag Di Manchester United
Manchester United dilaporkan telah menunjuk bos Sporting CP Ruben Amorim sebagai calon pengganti Erik ten Hag jika pelatih asal Belanda itu dipecat.
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- Amorim masuk dalam daftar kandidat pelatih baru Man United
- Amorim dipuji oleh Fernandes
- Ten Hag bisa dipecat jika terus meraih hasil minor
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