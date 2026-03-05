Getty/GOAL
Thomas Tuchel didesak untuk mengabaikan Cole Palmer, Phil Foden, dan kawan-kawan di sayap kiri Inggris dan memilih pemain 'kelas dunia' untuk menjadi starter di Piala Dunia
Skuad Inggris untuk Piala Dunia: Persaingan sengit untuk posisi
Inggris sedang dalam proses merancang strategi untuk meraih kejayaan di Piala Dunia musim panas ini. Mereka berhasil melewati babak kualifikasi dengan sempurna dan dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk gelar juara dunia yang paling prestisius.
Hal itu disebabkan oleh kedalaman talenta yang dimiliki oleh Tuchel, mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain. Ada beberapa posisi di timnya yang sudah pasti, seperti kiper Jordan Pickford dan striker pemecah rekor Harry Kane yang dianggap sebagai pilihan pasti, tetapi masih banyak kursi di pesawat menuju Amerika Utara yang masih terbuka.
Persaingan paling sengit terjadi di posisi serang kreatif, dengan Jude Bellingham harus berjuang untuk mempertahankan perannya sebagai nomor 10, sementara ada beberapa opsi untuk mengisi posisi sayap kiri dalam formasi 4-2-3-1.
Pemain andalan Chelsea, Palmer, dan gelandang serang Manchester City, Foden, pernah menempati posisi tersebut, bersama dengan penyerang Newcastle, Anthony Gordon, dan pemain pinjaman Everton, Jack Grealish. Namun, jersey tersebut mungkin disisihkan untuk Rashford.
Siapa yang seharusnya menjadi pemain sayap kiri untuk Inggris?
Pemain berusia 28 tahun ini telah menjalani musim 2025-26 yang produktif di Barcelona, setelah memutuskan hubungan dengan raksasa Premier League, United, dan bermain dengan kepercayaan diri yang membuatnya menjadi bintang baru bersama Red Devils dan Three Lions pada 2016.
Sepuluh tahun kemudian, mantan winger United dan Inggris, Sharpe - berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL saat ditanya siapa yang seharusnya bermain di sayap kiri pada Piala Dunia 2026: “Pada hari terbaiknya, Rashford sebagus siapa pun di sayap itu. Saya pikir dia memiliki semua yang Anda inginkan dari seorang winger kiri - kecepatan, kekuatan, bisa mencetak gol, bisa melewati lawan dalam serangan balik atau situasi yang ketat. Saya pikir Marcus Rashford dalam performa terbaiknya adalah pemain kelas dunia. Anda hanya bertanya-tanya Marcus Rashford mana yang akan tampil pada hari Minggu tertentu.
“Rashford akan menjadi pilihan pertama saya sebagai sayap murni dan kecepatannya. Saya suka Gordon, tapi saya tidak berpikir dia memiliki sebanyak yang dimiliki Rashford. Saya suka Palmer, tapi saya tidak berpikir sebagai sayap kiri dia membawa apa yang Rashford bawa. Ada banyak opsi. Rogers adalah salah satunya, dari Villa. Tuchel memiliki musim panas yang sangat berat di depannya, tapi juga menyenangkan. Dia memiliki skuad yang sangat kuat, dan akan sangat sulit untuk memilih starting XI terbaik untuk setiap pertandingan.”
Rashford ditantang untuk menjadi bagian dari elit global.
Rashford dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola saat pertama kali muncul di level senior. Sejak itu, ia mengalami beberapa kendala, yang membuatnya harus meninggalkan Old Trafford, namun Tuchel adalah salah satu yang memuji kemampuan Rashford untuk menjadi bagian dari elit.
Pelatih asal Jerman itu mengatakan: “Itulah yang menjadi fokus utamanya. Untuk terus mendorong dirinya hingga batas maksimal. Batas maksimalnya sangat, sangat tinggi. Mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Dia memiliki potensi, tetapi potensi adalah kata yang berbahaya dalam olahraga tingkat tinggi.
“Dia harus mencapai performa terbaiknya secara konsisten. Ini bukan soal talenta, tapi soal apakah dia bisa membuktikannya di level klub dan internasional. Baik dia menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan, dia harus terus membuktikan dirinya.
“Dia bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kualitas yang saya lihat dalam latihan, penyelesaian dengan kedua kaki dan kepala. Dia eksplosif, cepat, dan kuat di udara. Jadi, di mana batasnya? Tidak ada batas, tapi angka-angka belum mencapai potensinya. Dia perlu mendorong dirinya sendiri untuk terlibat dalam gol. Itu berarti gol dan assist. Dia tahu itu dari saya.”
Jadwal pertandingan Inggris 2026: Pertandingan persahabatan di Stadion Wembley
Rashford kemungkinan besar akan menjadi bagian dari skuad Inggris saat mereka menghadapi Uruguay dan Jepang dalam pertandingan persahabatan di Wembley pada akhir Maret. Kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan akan diberikan di sana sebelum skuad final Piala Dunia yang terdiri dari 26 pemain dipilih - dengan The Three Lions siap untuk memulai upaya baru dalam mengejar kesuksesan internasional yang telah lama dinantikan saat menghadapi Kroasia di Texas pada 17 Juni.
