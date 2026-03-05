Thomas Tuchel didesak untuk mengabaikan Cole Palmer, Phil Foden, dan kawan-kawan di sayap kiri Inggris dan memilih pemain 'kelas dunia' untuk menjadi starter di Piala Dunia

Inggris sedang dalam proses merancang strategi untuk meraih kejayaan di Piala Dunia musim panas ini. Mereka berhasil melewati babak kualifikasi dengan sempurna dan dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk gelar juara dunia yang paling prestisius.

Hal itu disebabkan oleh kedalaman talenta yang dimiliki oleh Tuchel, mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain. Ada beberapa posisi di timnya yang sudah pasti, seperti kiper Jordan Pickford dan striker pemecah rekor Harry Kane yang dianggap sebagai pilihan pasti, tetapi masih banyak kursi di pesawat menuju Amerika Utara yang masih terbuka.

Persaingan paling sengit terjadi di posisi serang kreatif, dengan Jude Bellingham harus berjuang untuk mempertahankan perannya sebagai nomor 10, sementara ada beberapa opsi untuk mengisi posisi sayap kiri dalam formasi 4-2-3-1.

Pemain andalan Chelsea, Palmer, dan gelandang serang Manchester City, Foden, pernah menempati posisi tersebut, bersama dengan penyerang Newcastle, Anthony Gordon, dan pemain pinjaman Everton, Jack Grealish. Namun, jersey tersebut mungkin disisihkan untuk Rashford.