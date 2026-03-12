Thibaut Courtois menanggapi saran bahwa para pemain Real Madrid berada di balik pemecatan Xabi Alonso

Laporan menunjukkan bahwa pemain-pemain bintang, termasuk Vinicius Junior dan Federico Valverde, merasa bosan denganketergantungan Alonso pada analisis video dan latihan taktis spesifik. Namun, Courtois mengutip pengalamannya bekerja di bawah Antonio Conte di Chelsea untuk menjelaskan bahwa atlet profesional terbiasa dengan beban kerja semacam itu terlepas dari preferensi pribadi mereka.

"Kami bekerja keras. Orang-orang mengatakan kami tidak suka taktiknya, atau videonya... Lihat, saya pernah dilatih oleh Antonio Conte yang membuat kami berada di sana selama satu jam setiap hari, dan itu tidak masalah, karena kami profesional, pekerjaan datang dulu," jelas Courtois. "Jika saya harus menonton video setengah jam, saya akan melakukannya. Begitulah cara mempersiapkan diri untuk pertandingan. Di musim panas, saya berbicara dengan pemain NFL yang berada di sana sepanjang hari dari pukul 9 pagi hingga 6 sore atau 8 malam menonton video, dan tidak ada masalah."