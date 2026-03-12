AFP
Thibaut Courtois menanggapi saran bahwa para pemain Real Madrid berada di balik pemecatan Xabi Alonso
Courtois membantah rumor tentang Alonso.
Setelah kemenangan telak Madrid 3-0 atas Manchester City di Liga Champions, Courtois buru-buru membantah kabar yang beredar mengenai suasana di bawah kepemimpinan sebelumnya. "Tidak ada yang berusaha memecat Xabi," kata kiper asal Belgia itu kepada wartawan, sambil menegaskan bahwa tim tetap profesional selama masa jabatan Alonso meskipun penurunan performa yang akhirnya membuatnya kehilangan jabatan.
Menangani laporan tentang ketidakstabilan taktis
Laporan menunjukkan bahwa pemain-pemain bintang, termasuk Vinicius Junior dan Federico Valverde, merasa bosan denganketergantungan Alonso pada analisis video dan latihan taktis spesifik. Namun, Courtois mengutip pengalamannya bekerja di bawah Antonio Conte di Chelsea untuk menjelaskan bahwa atlet profesional terbiasa dengan beban kerja semacam itu terlepas dari preferensi pribadi mereka.
"Kami bekerja keras. Orang-orang mengatakan kami tidak suka taktiknya, atau videonya... Lihat, saya pernah dilatih oleh Antonio Conte yang membuat kami berada di sana selama satu jam setiap hari, dan itu tidak masalah, karena kami profesional, pekerjaan datang dulu," jelas Courtois. "Jika saya harus menonton video setengah jam, saya akan melakukannya. Begitulah cara mempersiapkan diri untuk pertandingan. Di musim panas, saya berbicara dengan pemain NFL yang berada di sana sepanjang hari dari pukul 9 pagi hingga 6 sore atau 8 malam menonton video, dan tidak ada masalah."
Hidup di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa
Sejak kepergian Alonso, pelatih cadangan Alvaro Arbeloa mengambil alih kendali, namun transisi tersebut tidak sepenuhnya mulus. Meskipun meraih kemenangan impresif di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan City, Madrid mengalami kesulitan di kompetisi domestik, termasuk kekalahan mengejutkan di Copa del Rey melawan Albacete dan kehilangan poin penting dalam perburuan gelar La Liga setelah kekalahan dari Osasuna dan Getafe.
Penurunan performa yang alami
Kiper tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa dedikasi tim tidak boleh dipertanyakan oleh media atau para penggemar. "Orang-orang meragukan profesionalisme kami. Awal-awal bersama Xabi berjalan lancar, dan tiba-tiba kami mengalami penurunan. Itu hal yang biasa terjadi di sepak bola," kata Courtois, saat tim berusaha memanfaatkan momentum yang dihasilkan oleh hat-trick Valverde melawan City saat mereka menghadapi Elche di La Liga pada Sabtu mendatang.
