AFP
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Thiago Silva kembali! Bek yang pernah membela Chelsea dan PSG ini secara mengejutkan kembali ke tim lamanya setelah hengkang dari Porto
Fluminense membawa kembali ikon klub ke kampung halamannya
Fluminense secara resmi mengonfirmasi kembalinya Silva, di mana bek tengah veteran tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga Desember 2026. Kepindahan ini mengakhiri ketidakpastian selama berminggu-minggu seputar masa depannya setelah ia hengkang dari Porto. Pemain berusia 41 tahun ini akan memulai masa baktinya yang keempat bersama klub tersebut, termasuk masa-masa saat ia masih berada di akademi muda Fluminense.
Ia diperkirakan akan melapor ke markas latihan klub, CT Carlos Castilho, pekan depan seiring berlanjutnya persiapan untuk paruh kedua musim ini. Fluminense berhasil menangkis minat dari beberapa klub Eropa untuk mengamankan tanda tangan Silva. Ikatan yang kuat antara sang bek dengan klub masa kecilnya pada akhirnya menjadi faktor penentu saat ia kembali lagi ke Rio de Janeiro.
Fluminense merayakan kembalinya ‘The Monster’
Fluminense menandai kembalinya Silva dengan sebuah pesan yang merayakan kepulangan salah satu pemain terhebat klub tersebut. Klub tersebut menggambarkan pengumuman tersebut sebagai kelanjutan dari sebuah kisah yang tak pernah benar-benar berakhir.
"Apa yang tampak seperti perpisahan, sebenarnya hanyalah 'sampai jumpa lagi'," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Karena beberapa kisah tidak pernah benar-benar berakhir. Thiago Silva kembali ke Fluminense. 'Monster' telah setuju untuk kembali dan menandatangani kontrak dengan klub hingga Desember 2026."
Selama berbagai periode kariernya bersama klub ini, bek tersebut telah tampil dalam 212 pertandingan dan mencetak 19 gol, sehingga memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting di generasinya bagi Tricolor.
Seorang pemenang yang sudah teruji kembali dengan pengalaman yang sangat luas
Silva kembali ke Fluminense dengan karier yang dipenuhi prestasi gemilang dalam sepak bola modern. Selama berkarier di Eropa, ia meraih kesuksesan besar bersama Milan, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, dengan memenangkan tujuh gelar Ligue 1 serta mengangkat trofi Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub bersama The Blues.
Pengaruhnya juga merambah ke panggung internasional. Silva telah mencatatkan 113 penampilan untuk Brasil dan menjadi kapten tim nasional dalam tiga dari empat penampilannya di Piala Dunia. Bek ini juga membawa Fluminense ke babak semifinal Piala Dunia Antarklub 2025, yang semakin memperkuat statusnya sebagai legenda klub sebelum masa baktinya yang singkat bersama Porto.
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Bersiaplah menyambut paruh kedua musim ini
Silva diperkirakan akan cepat beradaptasi dengan skuad begitu ia kembali berlatih. Fluminense saat ini berada di peringkat ketiga di Brasileiro Série A, tertinggal sepuluh poin dari pemuncak klasemen Palmeiras setelah 18 pertandingan. Setelah jeda Piala Dunia, mereka akan menghadapi Bragantino di Maracanã pada 18 Juli.