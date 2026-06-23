Thiago Silva kembali! Bek yang pernah membela Chelsea dan PSG ini secara mengejutkan kembali ke tim lamanya setelah hengkang dari Porto

Fluminense secara resmi mengonfirmasi kembalinya Silva, di mana bek tengah veteran tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga Desember 2026. Kepindahan ini mengakhiri ketidakpastian selama berminggu-minggu seputar masa depannya setelah ia hengkang dari Porto. Pemain berusia 41 tahun ini akan memulai masa baktinya yang keempat bersama klub tersebut, termasuk masa-masa saat ia masih berada di akademi muda Fluminense.

Ia diperkirakan akan melapor ke markas latihan klub, CT Carlos Castilho, pekan depan seiring berlanjutnya persiapan untuk paruh kedua musim ini. Fluminense berhasil menangkis minat dari beberapa klub Eropa untuk mengamankan tanda tangan Silva. Ikatan yang kuat antara sang bek dengan klub masa kecilnya pada akhirnya menjadi faktor penentu saat ia kembali lagi ke Rio de Janeiro.











