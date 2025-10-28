Wih, Putra Thiago Silva RESMI Dipanggil Timnas INGGRIS! Legenda Brasil, Chelsea, & PSG Kirim Pesan Emosional

Silva kerap mengungkapkan kebanggaannya melihat Iago dan sang kakak, Isago, mengejar mimpi sepakbola di Inggris. Pada musim terakhirnya di Chelsea, ia sempat mengatakan bahwa tak ada hal yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat kedua putranya mengenakan warna kebanggaan The Blues.

“Bagi saya, akan menjadi mimpi jika bisa melihat mereka bermain secara profesional di Chelsea,” ujar Silva. “Saya senang menonton mereka dan saya berusaha membantu mereka sebisa mungkin. Saya suka melihat anak-anak saya bermain di sini. Istri saya bahkan selalu hadir di setiap laga tandang. Saya rasa dia menyadari waktu tak akan lama lagi, jadi dia ingin memanfaatkan tahun-tahun terakhir karier saya sebaik mungkin. Jujur ketika tiba di sini, rasanya seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, dan saya masih sangat bangga berada di sini.”

Sementara Iago mulai mencuri perhatian bersama timnas Inggris U-15, sang kakak, Isago (16 tahun), juga tengah menapaki jalur yang menjanjikan di akademi Cobham. Penyerang muda itu baru-baru ini masuk daftar skuad B Enzo Maresca untuk Liga Champions. Jika Isago mendapat debut senior, itu akan mewujudkan impian Silva untuk melihat salah satu anaknya tampil di tim utama Chelsea. Dan dengan Silva yang masih aktif bermain di usia 41 tahun bersama Fluminense, jelas darah sepakbola mengalir kuat dalam keluarga ini.