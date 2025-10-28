Getty Images Sport
Wih, Putra Thiago Silva RESMI Dipanggil Timnas INGGRIS! Legenda Brasil, Chelsea, & PSG Kirim Pesan Emosional
Iago Silva bela timnas Inggris!
Perjalanan Iago, putra Thiago Silva, di dunia sepakbola mencerminkan kehidupan keluarganya yang terus berpindah-pindah. Saat Silva bergabung dengan Chelsea dari PSG pada 2020, kedua putranya mulai mengenal budaya sepakbola Inggris. Ketika Silva kembali ke Brasil pada 2024 untuk menutup karier gemilangnya bersama Fluminense, Iago memilih bertahan di London barat demi melanjutkan perkembangannya di akademi Cobham milik Chelsea. Kini, pemanggilannya ke tim muda Inggris menjadi buah dari kerja keras bertahun-tahun berlatih di bawah bayang-bayang sang ayah, yang merupakan salah satu bek terbaik Liga Primer Inggris.
Berdiri dengan bangga di St George’s Park, Iago menulis di Instagram: “Momen membanggakan diundang ke pemusatan latihan @england pertama saya🏴 Kerja keras terus berlanjut 🙏🏽.”
Sang ayah pun membalas dengan unggahan menyentuh. “Kami bangga padamu, nak 🥹! Semoga Tuhan selalu memberkatimu 🙏,” tulis Silva.
- Getty Images Sport
Apakah Iago masih bisa bela Brasil?
Banyak yang mengira Iago akan mengikuti jejak ayahnya dan memperkuat Brasil. Namun, aturan residensi FIFA membuka peluang berbeda. Karena telah tinggal di Inggris sejak sebelum usia 10 tahun, remaja 14 tahun itu berhak membela The Three Lions. Pemain muda yang pindah ke negara baru sebelum usia 10 tahun bisa membela negara tersebut setelah tiga tahun tinggal secara berkelanjutan. Dalam kasus Iago, lima tahun di London sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat mengenakan seragam Inggris.
Meski begitu, pintu Brasil belum sepenuhnya tertutup. Selama Iago belum tampil di turnamen internasional senior atau bermain lebih dari tiga laga kompetitif bersama tim utama Inggris, ia masih bisa mengganti kewarganegaraan sepakbolanya di masa depan. Mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, Iago menunjukkan banyak kualitas yang dulu membuat sang ayah menjadi salah satu bek terbaik Eropa selama hampir dua dekade.
Impian Thiago Silva: Melihat putra-putranya mengikuti jejaknya
Silva kerap mengungkapkan kebanggaannya melihat Iago dan sang kakak, Isago, mengejar mimpi sepakbola di Inggris. Pada musim terakhirnya di Chelsea, ia sempat mengatakan bahwa tak ada hal yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat kedua putranya mengenakan warna kebanggaan The Blues.
“Bagi saya, akan menjadi mimpi jika bisa melihat mereka bermain secara profesional di Chelsea,” ujar Silva. “Saya senang menonton mereka dan saya berusaha membantu mereka sebisa mungkin. Saya suka melihat anak-anak saya bermain di sini. Istri saya bahkan selalu hadir di setiap laga tandang. Saya rasa dia menyadari waktu tak akan lama lagi, jadi dia ingin memanfaatkan tahun-tahun terakhir karier saya sebaik mungkin. Jujur ketika tiba di sini, rasanya seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, dan saya masih sangat bangga berada di sini.”
Sementara Iago mulai mencuri perhatian bersama timnas Inggris U-15, sang kakak, Isago (16 tahun), juga tengah menapaki jalur yang menjanjikan di akademi Cobham. Penyerang muda itu baru-baru ini masuk daftar skuad B Enzo Maresca untuk Liga Champions. Jika Isago mendapat debut senior, itu akan mewujudkan impian Silva untuk melihat salah satu anaknya tampil di tim utama Chelsea. Dan dengan Silva yang masih aktif bermain di usia 41 tahun bersama Fluminense, jelas darah sepakbola mengalir kuat dalam keluarga ini.
- AFP
Silva, cult hero-nya Chelsea
Setelah pertama meroket di Eropa bersama AC Milan dan PSG, Thiago Silva bergabung dengan Chelsea pada 2020 di bawah manajemen Frank Lampard. Selama empat musim, ia tampil 155 kali dan menjadi salah satu pilar utama dalam perjalanan The Blues menjuarai Liga Champions 2021, menaklukkan Manchester City di final. Kini, ketika menyaksikan putranya mengambil langkah pertama di panggung internasional, Silva seolah melihat warisannya mulai terbentuk. Brasil mungkin suatu hari akan kembali memanggil Iago, namun untuk saat ini, hatinya tampaknya sudah tertambat pada Inggris.
Iklan