"Zlatan Ibrahimovic Sudah Kasih Izin!" - Thiago Silva SEPAKAT Kembali Ke AC Milan, Tapi...
Batal ke AC Milan, Thiago Silva resmi berseragam Porto
Thiago Silva memainkan peran penting untuk membawa Fluminense menembus semifinal Piala Dunia Antarklub 2025 dan mencatat total 46 penampilan di semua ajang musim lalu. Pada awal Desember, bek legendaris berusia 41 tahun itu sepakat mengakhiri kontraknya lebih cepat, meski sebenarnya masih menyisakan enam bulan, demi mengejar satu petualangan terakhir di Eropa.
Silva akhirnya remi berlabuh di FC Porto. Dalam pernyataan resmi klub Portugal tersebut, bintangg Brasil itu mengaku “bahagia dan tersanjung” dengan kesempatan kembali bermain di Eropa pada level tertinggi. Namun, Porto bukan satu-satunya opsi. Ia ternyata hampir kembali ke salah satu bekas klubnya yang lain, AC Milan.
Cassano bocorkan AC Milan minati Silva
Mantan penyerang Rossoneri, Antonio Cassano, menyebut Silva sebenarnya hampir kembali ke Italia sebelum Massimiliano Allegri memveto usulan tersebut. Berbicara di kanal Viva El Futbol, Cassano mengklaim keputusan tersebut berseberangan langsung dengan keinginan Zlatan Ibrahimovic, yang kini berperan sebagai penasihat dewan Milan.
Menurut Cassano, Ibrahimovic sangat mendorong perekrutan Silva karena menilai sang bek sebagai opsi 'low risk high reward'. Silva siap datang dengan status bebas transfer dan tidak menuntut gaji tinggi, faktor yang membuat rencana itu semakin menarik bagi dewan direksi klub.
“Untuk fans Milan, saya ingin bilang bahwa Thiago Silva tidak datang terutama karena Allegri, yang memveto perekrutan itu, sementara Ibrahimovic menginginkannya. Dia sebenarnya bisa saja direkrut,” ujar Cassano. “Zlatan sudah kasih izin 100 persen untuk merekrutnya secara gratis, meski [Silva] tidak meminta gaji besar.”
Cassano menambahkan bahwa Silva sampai menghubungi Allegri secara langsung sebagai upaya terakhir membuka pintu kembali.
“Thiago, sebagai pribadi yang berkelas, menelepon Allegri sendiri. Allegri bilang dia sedang mencari striker,” lanjut Cassano. “Tuan Massimiliano Allegri menolak dan menutup pintu dengan tiga gembok untuk kepulangan Thiago Silva ke AC Milan.”
Kenapa Silva ingin kembali ke Eropa?
Motivasi Silva kembali ke Eropa tak hanya soal ambisi di lapangan, tetapi juga pertimbangan keluarga. Ia ingin berada sedekat mungkin dengan London agar tetap dekat dengan keluarga dan putra sulungnya, Isago, yang baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Chelsea.
Ikatan tersebut menegaskan hubungan emosional Silva dengan Inggris, tempat ia menikmati periode gemilang di Stamford Bridge. Ia mengangkat trofi Liga Champions pada 2021 dan dikenal sebagai pemimpin ruang ganti yang dihormati karena profesionalismenya.
Selanjutnya buat Thiago Silva
Menariknya, perjalanan Eropa Silva sebenarnya bermula di Porto pada musim 2004/05, meski kala itu kesempatannya terbatas dan lebih banyak tampil di kasta kedua bersama Porto B. Setelah itu, ia menjelma menjadi salah satu bek terbaik dunia bersama Milan, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, mengoleksi berbagai gelar domestik serta penghargaan individu.
Kini kembali ke Portugal, Silva dijadwalkan melakoni debutnya bersama Porto saat menghadapi Santa Clara pada 5 Januari. Di luar itu, ia punya target tampil meyakinkan di Eropa demi menjaga peluang masuk skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026.
