"Zlatan Ibrahimovic Sudah Kasih Izin!" - Thiago Silva SEPAKAT Kembali Ke AC Milan, Tapi...

Mantan penyerang Rossoneri, Antonio Cassano, menyebut Silva sebenarnya hampir kembali ke Italia sebelum Massimiliano Allegri memveto usulan tersebut. Berbicara di kanal Viva El Futbol, Cassano mengklaim keputusan tersebut berseberangan langsung dengan keinginan Zlatan Ibrahimovic, yang kini berperan sebagai penasihat dewan Milan.

Menurut Cassano, Ibrahimovic sangat mendorong perekrutan Silva karena menilai sang bek sebagai opsi 'low risk high reward'. Silva siap datang dengan status bebas transfer dan tidak menuntut gaji tinggi, faktor yang membuat rencana itu semakin menarik bagi dewan direksi klub.

“Untuk fans Milan, saya ingin bilang bahwa Thiago Silva tidak datang terutama karena Allegri, yang memveto perekrutan itu, sementara Ibrahimovic menginginkannya. Dia sebenarnya bisa saja direkrut,” ujar Cassano. “Zlatan sudah kasih izin 100 persen untuk merekrutnya secara gratis, meski [Silva] tidak meminta gaji besar.”

Cassano menambahkan bahwa Silva sampai menghubungi Allegri secara langsung sebagai upaya terakhir membuka pintu kembali.

“Thiago, sebagai pribadi yang berkelas, menelepon Allegri sendiri. Allegri bilang dia sedang mencari striker,” lanjut Cassano. “Tuan Massimiliano Allegri menolak dan menutup pintu dengan tiga gembok untuk kepulangan Thiago Silva ke AC Milan.”