Lawatan buruk ke Como di Liga Champions, yang berakhir dengan kekalahan telak 4-1, kembali membuka jurang dalam hubungan antara Michael Carrick, skuad, manajemen, dan para pendukung Manchester United. Situasi Red Devils benar-benar genting: masing-masing bergerak ke arah sendiri dan tak seorang pun keluar sebagai pemenang. Mereka mencatat awal musim terburuk dari segi hasil sejak 2014-15, sementara neraca keuangan sekali lagi akan menunjukkan angka minus yang jelas.

Jika keadaan tidak segera membaik, pelatih sekali lagi akan menanggung akibatnya, apalagi laga melawan Bournemouth (yang mengalahkan Milan dengan telak di Liga Europa) sudah di depan mata. Untuk saat ini, ia masih bertahan di posisinya, lebih karena sulitnya menemukan pengganti yang tepat daripada adanya keinginan nyata untuk terus bekerja sama.

Menurut laporan The Athletic, kini ada tiga nama utama yang sedang dipertimbangkan klub: Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte.