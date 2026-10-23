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Michael Carrick Eddie HoweGetty/GOAL
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

The Athletic: Manchester United dilanda kekacauan, Howe jadi pilihan utama: dua masalah bagi Nagelsmann dan Conte

Manchester United
A. Conte
J. Nagelsmann
E. Howe
Transfers
Juventus

Masa depan Carrick berada di ujung tanduk dan mungkin juga bergantung pada sulitnya memilih pengganti yang ideal.

Lawatan buruk ke Como di Liga Champions, yang berakhir dengan kekalahan telak 4-1, kembali membuka jurang dalam hubungan antara Michael Carrick, skuad, manajemen, dan para pendukung Manchester United. Situasi Red Devils benar-benar genting: masing-masing bergerak ke arah sendiri dan tak seorang pun keluar sebagai pemenang. Mereka mencatat awal musim terburuk dari segi hasil sejak 2014-15, sementara neraca keuangan sekali lagi akan menunjukkan angka minus yang jelas.

Jika keadaan tidak segera membaik, pelatih sekali lagi akan menanggung akibatnya, apalagi laga melawan Bournemouth (yang mengalahkan Milan dengan telak di Liga Europa) sudah di depan mata. Untuk saat ini, ia masih bertahan di posisinya, lebih karena sulitnya menemukan pengganti yang tepat daripada adanya keinginan nyata untuk terus bekerja sama.

Menurut laporan The Athletic, kini ada tiga nama utama yang sedang dipertimbangkan klub: Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte.

  • Klub terbelah

    Untuk setiap calon kandidat, perlu digarisbawahi bahwa ada sejumlah kendala dan sebagian jajaran pengambil keputusan kesulitan menyelaraskan pandangannya dengan pihak lain.

    Pada dasarnya, klub terbelah antara pandangan sosok yang memegang kendali tertinggi, Sir Jim Ratcliff, direktur bidang olahraga Jason Wilcox, dan juga Michael Sansoni, direktur bidang data dan kecerdasan buatan, yang semakin berpengaruh dalam pengambilan keputusan klub.

  • Howe jadi pilihan utama

    Menurut laporan The Athletic yang mengutip sumber internal klub, kandidat yang saat ini paling diinginkan adalah Eddie Howe. Mantan pelatih Newcastle itu, yang kini tak terikat kontrak setelah berpisah di tengah gejolak, dinilai sebagai sosok yang tepat untuk membawa klub yang sedang kesulitan kembali ke papan atas, seperti yang ia lakukan bersama Newcastle.

    Masalahnya, Howe sudah direkomendasikan kepada Manchester United oleh direktur olahraga saat itu, Dan Ashworth, setelah kepergian Erik ten Hag. Namun, Ratcliffe memilih membayar klausul pelepasan Amorim dan keputusan itu berujung pada kepergian direktur asal Inggris tersebut hanya sebulan kemudian.

  • NAGELSMANN

    Kemarin, Kamis 22 Oktober, nama Fabian Hurzeler, yang saat ini berada di Brighton, dan Julian Nagelsmann, yang berstatus bebas setelah meninggalkan tim nasional Jerman, mulai mengemuka sebagai kandidat.

    Hurzeler langsung menyatakan tidak bersedia setelah rumor tersebut beredar. Sementara itu, Nagelsmann mendapat dukungan di internal klub dari Christopher Vivell, kepala personalia United. Namun, Vivell kerap berbeda pandangan dengan direktur olahraga Jason Wilcox, yang mendorong Howe.

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  • CONTE

    Terakhir, ada nama Antonio Conte yang sangat terbuka untuk menangani Manchester United, tetapi ia juga sudah menjelaskan pandangannya tentang cara menangani situasi ruang ganti dan bursa transfer.

    Mantan pelatih Napoli itu (yang juga menjadi kandidat kuat untuk kembali ke Juventus) yakin bahwa diperlukan pendekatan yang lebih keras terhadap skuad dan tidak menginginkan campur tangan manajemen jika ia terpilih.

    Karena hal itulah, menurut direktur Data dan AI Michael Sansoni, memilih Conte akan berisiko: kemungkinan terjadinya perselisihan dengan manajemen akan tinggi.

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