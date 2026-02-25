Terus menari, Vinicius Jr! Bintang Real Madrid kembali ke performa terbaiknya setelah mengabaikan para pembenci, rasis, dan tahun 2025 yang buruk

Vinicius tahu betapa bagusnya gol tersebut, dan merayakannya dengan penuh semangat, menikmati kesenangan dengan memperlihatkan kegembiraannya di hadapan para penonton yang telah mencemoohnya sejak menit pertama. Mantan remaja Flamengo ini adalah salah satu atlet yang mendapatkan energi dari permainan. Para penonton berteriak, dia berlari lebih keras; lawan menendangnya, Vinicius ingin mengalahkannya lebih keras. Ada semacam keteguhan yang menular dalam dirinya, dorongan murni yang tak diragukan lagi membantunya tampil maksimal di momen-momen besar. Itu tentu saja hal yang baik.

Sayangnya, secara memalukan, semuanya hancur pekan lalu, ketika dia menjadi korban dugaan pelecehan rasial dari Gianluca Prestianni. Penyerang Benfica itu membantah tuduhan tersebut, tetapi beberapa saksi mata dan video itu sendiri sepertinya menceritakan kisah yang berbeda. Saga ini pasti akan berlanjut. Jika Prestianni terbukti bersalah, dia diharapkan akan menghadapi hukuman yang pantas.

Namun, yang terlewatkan dalam semua ini - komentar konyol Jose Mourinho, pertandingan dihentikan, dan cerita pedas Kylian Mbappe - adalah fakta bahwa Vinicius bermain brilian sepanjang malam. Sejujurnya, dia telah bermain brilian selama dua bulan terakhir.

Meminta Vinicius untuk hanya 'membiarkan permainannya berbicara' meremehkan besarnya situasi, namun mengabaikan bahwa dia adalah pemain sepak bola yang benar-benar hebat yang kembali ke performa terbaiknya akan menjadi tindakan revisi yang lebih serius. Singkatnya, Vinicius sedang bermain sepak bola paling efektif dalam setahun, dan seiring pertandingan menjadi lebih besar, kualitasnya yang tak terbantahkan akan semakin vital bagi Los Blancos.