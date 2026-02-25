Goal.com
Live
Vinicius back to best GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Terus menari, Vinicius Jr! Bintang Real Madrid kembali ke performa terbaiknya setelah mengabaikan para pembenci, rasis, dan tahun 2025 yang buruk

Setelah semua yang terjadi setelahnya, mungkin saja kita lupa betapa hebatnya gol Vinicius Jr. yang mengalahkan Benfica pekan lalu. Winger Brasil ini memiliki catatan gemilang untuk Real Madrid, tetapi gol ini pasti termasuk yang terbaik. Vinicius memotong ke dalam sebelum memanfaatkan posisi seorang bek untuk mengarahkan tendangannya ke sudut atas gawang. Itu adalah momen ekspresi individu yang benar-benar luar biasa - sesuatu yang seharusnya dirayakan.

Vinicius tahu betapa bagusnya gol tersebut, dan merayakannya dengan penuh semangat, menikmati kesenangan dengan memperlihatkan kegembiraannya di hadapan para penonton yang telah mencemoohnya sejak menit pertama. Mantan remaja Flamengo ini adalah salah satu atlet yang mendapatkan energi dari permainan. Para penonton berteriak, dia berlari lebih keras; lawan menendangnya, Vinicius ingin mengalahkannya lebih keras. Ada semacam keteguhan yang menular dalam dirinya, dorongan murni yang tak diragukan lagi membantunya tampil maksimal di momen-momen besar. Itu tentu saja hal yang baik. 

Sayangnya, secara memalukan, semuanya hancur pekan lalu, ketika dia menjadi korban dugaan pelecehan rasial dari Gianluca Prestianni. Penyerang Benfica itu membantah tuduhan tersebut, tetapi beberapa saksi mata dan video itu sendiri sepertinya menceritakan kisah yang berbeda. Saga ini pasti akan berlanjut. Jika Prestianni terbukti bersalah, dia diharapkan akan menghadapi hukuman yang pantas. 

Namun, yang terlewatkan dalam semua ini - komentar konyol Jose Mourinho, pertandingan dihentikan, dan cerita pedas Kylian Mbappe - adalah fakta bahwa Vinicius bermain brilian sepanjang malam. Sejujurnya, dia telah bermain brilian selama dua bulan terakhir.

Meminta Vinicius untuk hanya 'membiarkan permainannya berbicara' meremehkan besarnya situasi, namun mengabaikan bahwa dia adalah pemain sepak bola yang benar-benar hebat yang kembali ke performa terbaiknya akan menjadi tindakan revisi yang lebih serius. Singkatnya, Vinicius sedang bermain sepak bola paling efektif dalam setahun, dan seiring pertandingan menjadi lebih besar, kualitasnya yang tak terbantahkan akan semakin vital bagi Los Blancos. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Berkembang di tengah kesulitan

    Tentu saja ada hubungan antara cara lawan berinteraksi dengan Vinicius dan kualitas permainannya. Dia berkembang di tengah tingkat kesulitan yang sehat. Tendangan, dorongan, dan beberapa kata-kata ramah yang dipertukarkan; semua itu adalah bagian normal dari sepak bola yang, meskipun tidak dibenarkan, seharusnya diterima. Dan Vinicius, ketika menghadapi hal-hal tersebut dengan cara yang tidak pribadi atau kasar, sangat hebat dalam bermain sepak bola. Dia mencapai level baru ketika lawan menyentuh sarafnya.

    Sebelum golnya melawan Benfica, itulah jenis pertandingan di mana pemain Brasil ini bersinar. Dia menerima bola berulang kali dan ditendang berulang kali. Pemain Benfica mengolok-oloknya, dan dia membalasnya. Dia mencetak gol yang benar-benar indah dan menikmati momen perayaan yang berlebihan.

    Tentu saja, beberapa penggemar Benfica merasa tidak nyaman, tetapi Vinicius pantas mendapatkan momennya. Dia diizinkan melakukan hal-hal seperti itu, terutama ketika permainannya mendukungnya.

    • Iklan
  • Vinicius Jr Real Madrid 2024-25Getty Images

    Tur balas dendam yang menyedihkan

    Dan permainannya belakangan ini sangat brilian. Vinicius menjadi sasaran bully di internet setelah mengalami musim yang buruk sepanjang tahun 2024, setelah ia berjanji akan bangkit kembali setelah finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2024. Vinicius menyatakan akan "kembali 10 kali lebih keras jika perlu", namun hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun 2025. 

    Di tengah pergantian manajer dan cedera pada rekan setim kunci, masalah utamanya adalah Vinicius tidak pernah benar-benar bisa beradaptasi bermain bersama Kylian Mbappe - dan, jujur saja, hingga kini pun belum. Ia mengalami kekeringan gol selama 19 pertandingan untuk klub dan timnas pada bulan-bulan terakhir tahun itu, saat gaya bermainnya yang fluktuatif dari masa mudanya kembali muncul. 

    Namun, di tengah semua itu, Vinicius mendapat dukungan dan perlindungan dari petinggi Madrid. Ketika dia berselisih dengan mantan manajer Xabi Alonso, klub secara khusus meyakinkan penyerang itu bahwa posisinya di tim aman - dan bahwa dia adalah pemain yang dihargai di Bernabeu selama dia ingin berada di sana. Dia tetap menjadi anak emas Madrid dan diperlakukan sebagai such. 

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Menembak lagi

    Vinicius telah membalas kepercayaan tersebut dengan penampilan yang luar biasa untuk memulai tahun 2026. Sejak awal tahun, ia telah mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist dalam 12 pertandingan. Dalam enam penampilan pertamanya di liga pada tahun ini, ia telah mencetak setengah dari total gol (empat) yang ia cetak di La Liga sepanjang tahun 2025 (delapan). 

    Alvaro Arbeloa, sejak menggantikan Alonso sebagai manajer, telah menjanjikan bahwa Vinicius akan tetap menjadi bagian penting dari tim - mungkin lebih penting daripada Mbappe, yang performanya menurun sejak kepergian mantan manajer Bayer Leverkusen. 

    "Vinicius sangat bagus, dengan banyak semangat. Sangat termotivasi untuk jenis pertandingan ini," kata Arbeloa pada Selasa menjelang leg kedua melawan Benfica. "Sejak saya datang, dia tampil sangat baik. Menjadi pembeda. Kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia memiliki banyak karakter, dia adalah pemimpin. Kami membutuhkannya." 

    Hasil Madrid mungkin campur aduk, tapi itu bukan kesalahan Vinicius. Dia mencetak gol dan benar-benar menjadi pemain paling efektif - tidak ada pemain yang melakukan dribel lebih banyak atau memiliki sentuhan lebih banyak di kotak penalti lawan - dalam kekalahan 2-1 Los Blancos melawan Osasuna pada Sabtu. Tiga pemain Osasuna harus diganti pada berbagai kesempatan karena mereka kesulitan setelah terus-menerus menendang nomor 7 Madrid, tanda pasti bahwa Vinicius kembali ke performa terbaiknya. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Bekerja keras

    Kunci kebangkitan Vinicius terletak pada cara Arbeloa memanfaatkan kemampuannya. Di bawah Ancelotti, para bintang Madrid diberi kebebasan untuk bergerak bebas. Di bawah Alonso, hal-hal mungkin menjadi sedikit terlalu kaku. Dan meskipun Madrid di bawah Arbeloa belum sepenuhnya terbentuk, sejauh ini tampaknya mereka berada di antara keduanya. 

    Vinicius jelas telah diperintahkan untuk mengisi sayap kiri, tetapi ia juga lebih efektif dalam menutup ruang saat Madrid tidak menguasai bola. Tidak ada yang melakukan sprint lebih banyak untuk Los Blancos daripada pemain berusia 25 tahun ini dalam dua pertandingan terakhir mereka. Statistik pertahanannya sulit diukur - Vinicius bukan seorang penendang atau ahli duel udara - tetapi pengamatan visual menunjukkan dia setidaknya melakukan jenis kerja keras yang sebelumnya dia hindari. 

    Tentu saja, masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi formasi Arbeloa - dengan sisi kiri lapangan yang solid untuk mendukung Vinicius, yang terdiri dari Eduardo Camavinga dan Alvaro Carreras - telah memberinya perlindungan yang sebelumnya tidak ada. Vinicius, sebagai balasannya, menjadi sedikit lebih aktif saat Madrid tidak menguasai bola. 

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    Membagi beban

    Dengan 11 gol dan 11 assist di La Liga dan Liga Champions musim ini, Vinicius masih jauh dari kampanye yang layak untuk Ballon d'Or. Mengharapkan dia mencetak 40 kontribusi gol atau lebih seperti yang dia lakukan di bawah Ancelotti mungkin tidak realistis dengan Mbappe di sampingnya, tetapi setidaknya dia kini menghasilkan lebih banyak daripada yang terlihat mungkin pada paruh pertama musim 2025-26.

    Jika ia bisa melakukannya, Madrid tetap berada dalam posisi yang baik untuk mengakhiri musim dengan trofi, meskipun mereka gagal meraih Copa del Rey dan Supercopa de Espana. Mereka tertinggal satu poin dari Barcelona di La Liga dan tampaknya akan memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions pada Rabu. Mereka segera dapat menyambut kembalinya Jude Bellingham dari cedera, sementara Trent Alexander-Arnold, yang telah berjuang dengan masalah kebugaran sejak tiba di Spanyol, mulai menemukan sedikit bentuk permainannya. Los Blancos sedang dalam kondisi prima pada waktu yang tepat, yang hanya akan membantu Vinicius saat pemain lain mengganggu pertahanan lawan.

  • Vinicius JrGetty

    Jenis panggungnya

    Tentu saja, mengalahkan Benfica pada Rabu mendatang adalah prioritas utama. Madrid memimpin tipis 1-0 atas tim Portugal tersebut menjelang leg kedua, yang akan digelar di kandang sendiri. Jangan salah: Los Blancos adalah tim yang jauh lebih unggul secara individu, tetapi Benfica bermain imbang dengan mereka pekan lalu dan mengalahkan mereka 4-2 pada 28 Januari. Tidak sulit membayangkan Mourinho akan menampilkan performa gemilang dalam kompetisi Eropa.

    Namun, ini juga jenis pertandingan di mana, secara historis, Vinicius telah tampil gemilang. Dia mencetak gol penentu di final Liga Champions 2022, mencetak dua gol di semifinal 2024, dan mencetak gol untuk mengamankan gelar Madrid beberapa minggu kemudian di Wembley. Dalam 77 pertandingan Liga Champions, dia telah mencetak 31 gol dan memberikan 31 assist. Mengabaikannya dalam pertandingan knockout Liga Champions akan menjadi keputusan yang bodoh.

    Dan setelah minggu yang berat, sedikit orang yang pantas merayakan lebih dari Vinicius saat ini.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Benfica crest
Benfica
BEN
0