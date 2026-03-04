Getty Images Sport
Terungkap: Rodrygo telah bermain untuk Real Madrid dan Brasil dengan cedera ligamen anterior cruciate (ACL) sebagian sejak 2023
Taruhan medis yang diperhitungkan
Selama kekalahan 1-0 yang mengecewakan di La Liga melawan Getafe pada Senin, bencana terjadi saat winger bintang tersebut ambruk dalam kesakitan. Pemeriksaan medis selanjutnya mengonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun itu mengalami robekan pada ligamen cruciatum anterior dan meniskus lateral di lutut kanannya. Yang lebih parah, cedera tersebut telah merusak sendi tersebut. Menurut The Athletic, Rodrygo awalnya mengalami robekan sebagian pada ligamen yang sama saat bertugas di tim nasional pada 2023. Saat itu, dokter klub memutuskan untuk tidak melakukan intervensi bedah. Mereka meresepkan fisioterapi intensif dan sesi gym pencegahan, meyakini hal itu dapat mengurangi risiko robekan total. Sayangnya, sendi tersebut akhirnya robek saat ia tampil untuk pertama kalinya sejak awal Februari, setelah baru saja pulih dari tendinosis otot hamstring kanan.
Patah hati dan alasan medis
Setelah menerima diagnosis, penyerang yang terpuruk itu menuangkan perasaannya kepada para pendukungnya di media sosial. "Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini," tulisnya di Instagram. Mengeluhkan nasibnya, ia menambahkan: "Mungkin hidup telah sedikit kejam padaku akhir-akhir ini. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat ini, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Betapa banyak hal indah yang sudah aku alami, yang juga tidak pantas aku dapatkan." Meskipun hasilnya tragis, perwakilan timnya dengan tegas membela strategi medis awal. Juru bicara Fernando Torres menegaskan bahwa setiap keluhan fisik mendapat "solusi yang paling tepat." Sumber anonim juga menekankan kepada The Athletic bahwa menghindari operasi untuk robekan sebagian adalah praktik standar, bukan kelalaian yang ceroboh.
Krisis cedera yang semakin parah di Madrid
Kehilangan aset penting lainnya menorehkan bayang-bayang kelam di Santiago Bernabeu, menyoroti tren mengkhawatirkan cedera lutut parah. Menariknya, pemain Brasil ini menjadi pemain kelima Real Madrid yang mengalami cedera ACL sejak musim panas 2023. Kutukan mengerikan ini telah menimpa kiper Thibaut Courtois, bek David Alaba, dan bek kanan Dani Carvajal. Rekan senegara Rodrygo, Eder Militao, juga mengalami cedera yang sama dua kali dalam beberapa musim terakhir, pertama pada Agustus 2023 dan lagi pada November 2024.
Jalan panjang menuju pemulihan
Prioritas utama saat ini adalah memastikan operasi berjalan sukses, namun jadwal rehabilitasi selanjutnya terlihat suram. Pemain sayap tersebut diperkirakan akan absen hingga 12 bulan, masa istirahat yang brutal yang sepenuhnya menghancurkan mimpinya untuk mewakili Brasil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menggantikan kontribusi kreatifnya menjadi masalah taktis besar bagi tim nasional. Sementara itu, Los Blancos harus segera beradaptasi dengan kehidupan tanpa penyerang dinamis mereka. Setelah kekalahan dari Getafe, tim Arbeloa harus segera bangkit untuk menghadapi sisa musim La Liga dan babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City.
