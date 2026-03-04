Terungkap: Rodrygo telah bermain untuk Real Madrid dan Brasil dengan cedera ligamen anterior cruciate (ACL) sebagian sejak 2023

Setelah menerima diagnosis, penyerang yang terpuruk itu menuangkan perasaannya kepada para pendukungnya di media sosial. "Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini," tulisnya di Instagram. Mengeluhkan nasibnya, ia menambahkan: "Mungkin hidup telah sedikit kejam padaku akhir-akhir ini. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat ini, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Betapa banyak hal indah yang sudah aku alami, yang juga tidak pantas aku dapatkan." Meskipun hasilnya tragis, perwakilan timnya dengan tegas membela strategi medis awal. Juru bicara Fernando Torres menegaskan bahwa setiap keluhan fisik mendapat "solusi yang paling tepat." Sumber anonim juga menekankan kepada The Athletic bahwa menghindari operasi untuk robekan sebagian adalah praktik standar, bukan kelalaian yang ceroboh.