Terungkap: Pelatih tendangan bebas Arsenal, Nicolas Jover, menerima pembayaran bonus setiap kali The Gunners mencetak gol dari situasi bola mati

Insentif finansial memang membuahkan hasil musim ini, karena The Gunners terus mengancam pertahanan tim-tim di seluruh negeri. Setelah kemenangan 2-1 yang sengit atas Chelsea pada Minggu, Arsenal kini telah mencetak 16 gol dari tendangan sudut di Premier League musim ini. Jumlah yang mengesankan ini menyamai rekor gol dari tendangan sudut terbanyak yang dicetak oleh tim mana pun dalam satu musim, menyamai pencapaian Oldham Athletic pada musim 1992-93, West Brom pada 2016-17, dan rekor Arsenal sendiri dari musim 2023-24, menurut Opta. Dengan sembilan pertandingan tersisa, Jover tampaknya akan memicu beberapa pembayaran bonus menguntungkan lainnya sebelum Mei.

Tim Arteta juga telah menguasai seni memecahkan kebuntuan dari situasi bola mati, dengan mencetak gol pembuka dari tendangan sudut pada sembilan kesempatan terpisah musim ini - menyamai rekor Liga Premier yang ditetapkan oleh Southampton pada musim 1994-95. Efisiensi klinis ini telah mengubah The Gunners menjadi salah satu unit serangan paling ditakuti di Eropa setiap kali bola dalam keadaan diam. Selain itu, kemenangan atas Chelsea menandai kali kesembilan musim ini Arsenal mencetak gol penentu kemenangan melalui tendangan sudut, secara resmi melampaui rekor sebelumnya delapan kali yang ditetapkan oleh Manchester United selama kampanye juara mereka pada musim 2012-13 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.