Terungkap: Pelatih tendangan bebas Arsenal, Nicolas Jover, menerima pembayaran bonus setiap kali The Gunners mencetak gol dari situasi bola mati
Arsenal menghargai kerja Jover.
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari proyek peremajaan staf pelatih yang dipimpin oleh Direktur Utama Richard Garlick dan Direktur Olahraga Sementara Jason Ayto, seperti dilaporkan oleh The Athletic. Ketika Arteta menandatangani perpanjangan kontraknya pada 2024, klub bergerak untuk mengamankan asisten-asisten tepercayanya, dengan Jover, asisten Albert Stuivenberg, dan pelatih kiper Inaki Cana semua menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2027. Jover, yang bergabung dari Manchester City pada Juli 2021, dilaporkan memiliki posisi tawar yang kuat selama negosiasi karena minat yang meningkat dari klub-klub pesaing. Pada akhirnya, kesepakatan tersebut memastikan bahwa keahliannya akan tercermin langsung dalam gajinya, menciptakan situasi saling menguntungkan bagi pelatih dan klub.
Para raja sudut menyamai rekor Liga Premier
Insentif finansial memang membuahkan hasil musim ini, karena The Gunners terus mengancam pertahanan tim-tim di seluruh negeri. Setelah kemenangan 2-1 yang sengit atas Chelsea pada Minggu, Arsenal kini telah mencetak 16 gol dari tendangan sudut di Premier League musim ini. Jumlah yang mengesankan ini menyamai rekor gol dari tendangan sudut terbanyak yang dicetak oleh tim mana pun dalam satu musim, menyamai pencapaian Oldham Athletic pada musim 1992-93, West Brom pada 2016-17, dan rekor Arsenal sendiri dari musim 2023-24, menurut Opta. Dengan sembilan pertandingan tersisa, Jover tampaknya akan memicu beberapa pembayaran bonus menguntungkan lainnya sebelum Mei.
Tim Arteta juga telah menguasai seni memecahkan kebuntuan dari situasi bola mati, dengan mencetak gol pembuka dari tendangan sudut pada sembilan kesempatan terpisah musim ini - menyamai rekor Liga Premier yang ditetapkan oleh Southampton pada musim 1994-95. Efisiensi klinis ini telah mengubah The Gunners menjadi salah satu unit serangan paling ditakuti di Eropa setiap kali bola dalam keadaan diam. Selain itu, kemenangan atas Chelsea menandai kali kesembilan musim ini Arsenal mencetak gol penentu kemenangan melalui tendangan sudut, secara resmi melampaui rekor sebelumnya delapan kali yang ditetapkan oleh Manchester United selama kampanye juara mereka pada musim 2012-13 di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.
Arteta memuji ahli tendangan bebasnya.
Mikel Arteta tidak pernah ragu untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap Jover, sering kali menyebutnya sebagai salah satu yang terbaik di bidangnya. Saat berbicara tentang keputusannya untuk membawa pelatih tersebut ke London Utara, Arteta mencatat bahwa nilainya melampaui lapangan latihan. "Di bidangnya, di bidang lain, dan sebagai seorang individu. Dan hubungan yang kita miliki — itulah mengapa saya memutuskan untuk membawanya ke City saat saya di sana dan kemudian ke Arsenal," jelas pria Spanyol itu. Bahkan ketika tim menemukan gol dari permainan terbuka lebih mudah didapat dalam beberapa pekan terakhir, Arteta tahu pentingnya pekerjaan Jover dan bahwa hal itu akan kembali menjadi sorotan melawan The Blues.
Selama konferensi pers pasca pertandingan pada Minggu, Arteta mengakui rasa lega melihat kerja keras di lapangan latihan kembali menghasilkan poin. "Kami belum mencetak gol dari tendangan bebas dalam beberapa pekan terakhir, tapi kami mencetak banyak gol dari permainan terbuka. Hari ini adalah kesempatan untuk mencetak gol dari situasi seperti ini; kami melakukannya dengan sangat baik, dan kami juga kebobolan," kata manajer tersebut. Gol dari William Saliba dan Jurrien Timber memastikan bahwa persiapan taktis Arsenal mengalahkan Chelsea yang gigih, yang kesulitan menghadapi berbagai blok dan pergerakan yang diatur oleh Jover dari pinggir lapangan.
Para pesaing mengakui taktik Jover 'sulit dihentikan'.
Dampak dari rutinitas tendangan bebas yang menghasilkan gol milik Jover tidak luput dari perhatian para pemain yang bertugas menghalau serangan tersebut. Kapten Chelsea, Reece James, merasa frustrasi setelah timnya menjadi korban dua rutinitas tendangan bebas di Emirates. Bek kanan Inggris itu mengakui bahwa permainan modern semakin ditentukan oleh detail-detail kecil seperti ini, dan bahkan persiapan terbaik pun terkadang tidak cukup. Berbicara kepada Sky Sports, James memberikan reaksi jujur, mengatakan: "Ini adalah sepak bola pada tahun 2026, 90 persen gol kemungkinan besar berasal dari situasi bola mati. Mereka (Arsenal) adalah salah satu yang terbaik di dunia dalam hal situasi bola mati. Mereka sulit dihentikan, mereka mencetak dua gol hari ini. Kecewa. Tapi kami mencetak satu gol, kami memiliki kesempatan lain untuk mencetak gol lagi, tapi hari ini bukan saatnya."
Seiring persaingan gelar memasuki tahap akhir, keunggulan lima poin Arsenal atas Manchester City tetap utuh berkat kontribusi khusus Jover. Dengan pertandingan krusial melawan Brighton dan Nottingham Forest di depan mata, The Gunners kemungkinan akan kembali mengandalkan keahlian mereka dalam situasi bola mati. Bagi klub, biaya bonus Jover adalah harga yang kecil untuk dibayar jika hal itu membantu membawa trofi Premier League kembali ke Emirates untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade.
