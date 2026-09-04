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Terungkap: Mengapa Kobbie Mainoo dicoret dari daftar skuad Premier League Manchester United 2026-27
United menyerahkan skuad resmi
Setelah bursa transfer musim panas ditutup, Manchester United telah secara resmi mengajukan skuad tim utama mereka ke Premier League untuk musim 2026-27. Regulasi liga dengan tegas mengatur bahwa skuad tidak boleh melebihi 25 pemain senior. Selain itu, klub diizinkan memiliki maksimal 17 pemain yang tidak memenuhi aturan 'homegrown' yang berlaku.
Untuk memenuhi syarat sebagai homegrown, seorang pemain harus telah terdaftar oleh klub di Inggris atau Wales selama tiga musim penuh sebelum berusia 21 tahun. Manchester United sukses mendaftarkan delapan pemain homegrown, termasuk Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw, dan Mason Mount, bersama 15 pemain yang tidak memenuhi kriteria untuk melengkapi daftar pemain senior Michael Carrick.
- Getty Images Sport
Penjelasan di balik absennya Mainoo
Terlepas dari banyaknya talenta yang didaftarkan, satu nama mencolok tidak ada dalam daftar skuad resmi: Mainoo. Gelandang itu belakangan mengalami cukup banyak kendala, setelah tersisih ke pinggiran oleh Ruben Amorim pada paruh pertama musim lalu sebelum Carrick mengembalikannya ke peran penting.
Namun, sama sekali tidak ada hal mencurigakan di balik absennya Mainoo. Karena ia lahir setelah awal 2005, ia secara resmi dikategorikan sebagai pemain U-21 untuk musim ini. Mereka yang berada dalam kelompok usia ini tidak perlu didaftarkan dalam grup standar berisi 25 pemain dan otomatis berhak tampil di Premier League. Leny Yoro, yang akan berusia 21 tahun pada November, masuk dalam aturan yang sama dan juga tidak ada dalam daftar utama tanpa memengaruhi ketersediaannya.
Generasi berikutnya siap
Dengan Mainoo dan Yoro dipastikan aman memenuhi syarat, deretan talenta muda juga masuk dalam daftar U-21 dengan peluang yang beragam untuk menembus tim utama. Ayden Heaven, Tyler Fletcher, Shea Lacey, Harry Amass, dan rekrutan musim panas Tynan Thompson semuanya secara teknis berstatus U-21 dan tersedia untuk dipilih.
Para suporter juga akan berharap melihat bek kiri Paraguay Diego Leon naik level, sementara pendatang baru Cristian Orozco adalah prospek lain yang sangat dinilai tinggi untuk disimak. Menariknya, Kai Rooney, putra ikon Old Trafford Wayne Rooney, untuk pertama kalinya diklasifikasikan sebagai pemain U-21 setelah menjadi scholar tahun pertama pada musim panas ini. Putra Carrick sendiri, Jacey, bergabung dengannya pada tahap awal program apprenticeship.
- Getty Images
Skuad Premier League Manchester United
Kiper: Karl Darlow*, Tom Heaton*, Senne Lammens, Dermot Mee*
Bek: Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Harry Maguire*, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw*
Gelandang: Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount*, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte
Penyerang: Amad Diallo*, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford*, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee
* - diklasifikasikan sebagai homegrown
Skuad U-21:
Kiper: Cameron Byrne-Hughes, Jake Ford, Charlie Hardy, Elyh Harrison**, Fred Heath, Solomon Honor**, Kit Margetson, Will Murdock, Zachary Watson
Bek: Harry Amass, Dan Armer, Harley Emsden-James, Idris Fabiyi, Ayden Heaven, Yuel Helafu, Gazimagamed Ibragimov, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Connor Laurie, Diego Leon, Rafe McCormack, Albert Mills, Reece Munro, Jayden Ngwashi, Samuel O’Brien, James Overy, Dante Plunkett, Jacob Watson, Leny Yoro
Gelandang: Nathaniel Junior Brown, Jaume Camacho Sidos, Jacey Carrick, Edson De Jonge-Seiros, Jacob Devaney**, Jayce Fitzgerald**, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Amir Ibragimov, Sekou Kone**, Kobbie Mainoo, Finley McAllister, Jay McEvoy, Harlem McLaughlin, Jack Moorhouse**, Jodie Nganga, Cristian Orozco, Jariyah Shah, Pharell Silvester, Jim Thwaites, Emmanuel Ziro
Penyerang: Noah Ajayi, Neithan Barbosa, Gabriele Biancheri, Enzo Kana Biyik, Shea Lacey, Samuel Lusale, Bendito Mantato, Ashton Missin, Camron Mpofu, Victor Musa, Chido Obi**, Kai Rooney, Tynan Thompson, Ethan Wheatley**
**- saat ini sedang dipinjamkan
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