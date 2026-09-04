Terungkap: Mengapa Kobbie Mainoo dicoret dari daftar skuad Premier League Manchester United 2026-27

Setelah bursa transfer musim panas ditutup, Manchester United telah secara resmi mengajukan skuad tim utama mereka ke Premier League untuk musim 2026-27. Regulasi liga dengan tegas mengatur bahwa skuad tidak boleh melebihi 25 pemain senior. Selain itu, klub diizinkan memiliki maksimal 17 pemain yang tidak memenuhi aturan 'homegrown' yang berlaku.

Untuk memenuhi syarat sebagai homegrown, seorang pemain harus telah terdaftar oleh klub di Inggris atau Wales selama tiga musim penuh sebelum berusia 21 tahun. Manchester United sukses mendaftarkan delapan pemain homegrown, termasuk Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw, dan Mason Mount, bersama 15 pemain yang tidak memenuhi kriteria untuk melengkapi daftar pemain senior Michael Carrick.