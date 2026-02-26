Terungkap: Mengapa Jose Mourinho yang sedang diskors menonton kekalahan Benfica di Liga Champions melawan Real Madrid dari 'lokasi rahasia'

Si 'Special One' yang mengangkat diri sendiri itu kembali ke ibu kota Spanyol 4.652 hari setelah masa jabatannya sebagai manajer Real Madrid berakhir pada 2013. Ia mengakui bahwa ia belum pernah kembali sejak saat itu.

Selama masa jabatannya bersama Los Blancos, ia membawa gelar La Liga dan Copa del Rey, dan hingga kini masih memiliki banyak pendukung di kalangan basis penggemar yang fanatik. Namun, tidak ada reuni publik saat ia kembali ke lingkungan yang familiar.

Real telah menyiapkan tempat duduk pribadi untuk Mourinho, dengan fotografer berkumpul di sekitar booth yang telah ditentukan, namun pria berusia 63 tahun itu tidak pernah datang. Dikabarkan bahwa UEFA berusaha melarang media yang hadir untuk merekam mantan manajer Chelsea dan Inter tersebut pada suatu saat.

Dia tidak bisa digoyahkan, dan media Spanyol Marca mengklaim bahwa Mourinho menghabiskan seluruh pertandingan di bus tim Benfica. Tidak ada banyak hal yang bisa membuat Mourinho bersemangat pada malam itu.