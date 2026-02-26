Getty
Terungkap: Mengapa Jose Mourinho yang sedang diskors menonton kekalahan Benfica di Liga Champions melawan Real Madrid dari 'lokasi rahasia'
Di mana Mourinho menonton pertandingan Real Madrid vs Benfica setelah menolak tawaran untuk duduk di booth VIP.
Si 'Special One' yang mengangkat diri sendiri itu kembali ke ibu kota Spanyol 4.652 hari setelah masa jabatannya sebagai manajer Real Madrid berakhir pada 2013. Ia mengakui bahwa ia belum pernah kembali sejak saat itu.
Selama masa jabatannya bersama Los Blancos, ia membawa gelar La Liga dan Copa del Rey, dan hingga kini masih memiliki banyak pendukung di kalangan basis penggemar yang fanatik. Namun, tidak ada reuni publik saat ia kembali ke lingkungan yang familiar.
Real telah menyiapkan tempat duduk pribadi untuk Mourinho, dengan fotografer berkumpul di sekitar booth yang telah ditentukan, namun pria berusia 63 tahun itu tidak pernah datang. Dikabarkan bahwa UEFA berusaha melarang media yang hadir untuk merekam mantan manajer Chelsea dan Inter tersebut pada suatu saat.
Dia tidak bisa digoyahkan, dan media Spanyol Marca mengklaim bahwa Mourinho menghabiskan seluruh pertandingan di bus tim Benfica. Tidak ada banyak hal yang bisa membuat Mourinho bersemangat pada malam itu.
Mourinho mendapat kritik setelah insiden kontroversial di Estadio da Luz.
Benfica sempat menyamakan kedudukan secara agregat ketika Rafa Silva mencetak gol pertama di Santiago Bernabeu dalam 14 menit pertama, namun Aurelien Tchouameni mencetak gol untuk Real Madrid kurang dari dua menit kemudian. Vinicius Junior mencetak gol lagi 10 menit sebelum pertandingan berakhir, memastikan Madrid lolos ke babak 16 besar.
Mourinho menjadi sorotan setelah pertemuan awal Benfica dengan Real di Estadio da Luz. Pertandingan tersebut diwarnai dengan tuduhan komentar rasis dari Gianluca Prestianni yang ditujukan kepada penyerang Real, Vinicius.
Mourinho yang vokal mengatakan kepada wartawan saat membahas insiden tersebut, yang masih dalam penyelidikan: “Itu seharusnya menjadi momen gila dalam pertandingan, gol yang luar biasa dalam pertandingan yang bagus... talenta-talenta ini mampu melakukan hal-hal indah seperti itu, tetapi sayangnya dia [Vinicius] tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan itu dan kemudian pertandingan berakhir. Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang menghormati.”
Ketika ditanya apakah dia merasa Vinicius telah “memprovokasi” pemain dan suporter Benfica dengan perayaannya—dengan Vinicius berjalan ke bendera sudut yang tepat di depan suporter tuan rumah—Mourinho menambahkan: “Ya, saya percaya begitu. Kata-kata yang mereka tukarkan, Prestianni dengan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya tidak berkomentar tentang itu.”
Prestianni dijatuhi larangan sementara oleh UEFA.
Prestianni tidak terlibat dalam pertandingan melawan Real Madrid, setelah menerima larangan sementara satu pertandingan dari UEFA. Benfica mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, sehingga winger Argentina mereka berangkat ke Spanyol, tetapi dia tidak diizinkan bermain dan mungkin masih menghadapi sanksi larangan bermain yang lebih lama.
Prestianni tetap membantah tuduhan tersebut, mengatakan setelah insiden kontroversial dengan Real: “Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah melontarkan hinaan rasialis kepada pemain Vinicius Junior, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid.”
Dia kemudian mengatakan kepada penyelidikan UEFA bahwa dia menggunakan kata-kata homofobik terhadap pemain Brasil tersebut, bukan kata-kata rasialis. Mourinho telah menerima kritik karena membela pemainnya, tetapi dia tetap bungkam sejak malam insiden tersebut.
Fokus Mourinho beralih ke urusan domestik setelah tersingkir dari kompetisi Eropa.
Mourinho memilih untuk tidak berbicara dengan media setelah melihat Benfica tersingkir dari kompetisi kontinental elit. Perhatiannya kini beralih ke urusan domestik, dengan pertandingan tandang ke Gil Vicente dijadwalkan pada Senin. Ia akan kembali duduk di bangku cadangan untuk pertandingan tersebut dan berusaha mengejar ketertinggalan tujuh poin dari pemimpin klasemen Porto dalam persaingan sengit untuk gelar juara di kasta tertinggi Portugal.
