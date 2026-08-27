Terungkap: Mengapa Barcelona membatalkan tribut Piala Dunia untuk bintang-bintang Spanyol

Barcelona dijadwalkan merayakan delapan anggota skuad mereka yang membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia di New Jersey bulan lalu. Perayaan itu rencananya digelar pada Kamis sebelum laga La Liga melawan Athletic Club di Camp Nou. Di seluruh Spanyol, tim-tim papan atas lainnya sudah lebih dulu memberikan penghormatan kepada bintang internasional mereka yang keluar sebagai juara dalam laga kandang pembuka baru-baru ini.

Namun, raksasa Catalan itu tiba-tiba membatalkan rencana mereka karena meningkatnya keresahan. Dampak kejadian ini berawal dari kemenangan 5-0 pada hari Minggu atas Elche, ketika suporter tandang dilaporkan dipukuli dan bendera Estelada pro-kemerdekaan mereka disita oleh otoritas. Respons keras tersebut memaksa petinggi klub turun tangan dan menyesuaikan jadwal hari pertandingan mereka.



