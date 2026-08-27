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Terungkap: Mengapa Barcelona membatalkan tribut Piala Dunia untuk bintang-bintang Spanyol
Ketegangan meningkat di Camp Nou
Barcelona dijadwalkan merayakan delapan anggota skuad mereka yang membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia di New Jersey bulan lalu. Perayaan itu rencananya digelar pada Kamis sebelum laga La Liga melawan Athletic Club di Camp Nou. Di seluruh Spanyol, tim-tim papan atas lainnya sudah lebih dulu memberikan penghormatan kepada bintang internasional mereka yang keluar sebagai juara dalam laga kandang pembuka baru-baru ini.
Namun, raksasa Catalan itu tiba-tiba membatalkan rencana mereka karena meningkatnya keresahan. Dampak kejadian ini berawal dari kemenangan 5-0 pada hari Minggu atas Elche, ketika suporter tandang dilaporkan dipukuli dan bendera Estelada pro-kemerdekaan mereka disita oleh otoritas. Respons keras tersebut memaksa petinggi klub turun tangan dan menyesuaikan jadwal hari pertandingan mereka.
- AFP
Laporta menjelaskan panggilan itu
Menanggapi perubahan rencana mendadak pada hari Rabu, presiden klub Joan Laporta mengonfirmasi bahwa perayaan prapertandingan tidak akan lagi dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa situasi saat ini membuat acara perayaan tidak mungkin dibenarkan.
"Upacara untuk menghormati para juara dunia tidak akan berlangsung," kata Laporta. "Itu tidak akan berlangsung karena tidak diadakan dalam konteks yang paling tepat. [Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol] memahami keputusan tersebut."
Petinggi Barcelona itu juga membela hak suporter untuk menampilkan Estelada, simbol penting kemerdekaan Catalonia. "Sepak bola seharusnya digunakan untuk mempersatukan, bukan untuk menciptakan konfrontasi tertentu," tambahnya. "Estelada merepresentasikan pola pikir banyak suporter Barca dan warga Catalonia. Itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi."
Mengecam tindakan polisi terhadap para suporter
Persoalan yang lebih luas terletak pada perlakuan terhadap suporter yang menampilkan simbol-simbol regional, yang tetap menjadi topik sangat sensitif di Spanyol. Laporta tidak menahan kritiknya terhadap pihak berwenang, dengan mengambil sikap tegas terhadap kekerasan yang terjadi sepanjang akhir pekan.
"Kami mengutuk dan menolak tindakan tidak proporsional para petugas kepolisian nasional yang menyerang suporter Barca karena membawa Estelada sebelum pertandingan Elche," tegas Laporta. "Kami menuntut agar tindakan ini, setelah fakta-faktanya dikonfirmasi, dijatuhi hukuman dan sanksi yang semestinya."
Ia menutup pernyataannya dengan seruan kuat demi keselamatan suporter ke depannya: "Kami berharap hukuman yang semestinya akan membantu memastikan bahwa warga Catalan dan suporter Barca dapat membawa bendera itu tanpa takut mengalami kekerasan fisik atau stigmatisasi oleh aparat keamanan negara."
- Getty Images Sport
Fokus kembali ke tugas domestik
Meski kontroversi di luar lapangan membayangi persiapan, Barcelona kini mengalihkan fokus ke urusan di atas lapangan. Klub Catalan itu akan menjamu Athletic Club pada Kamis malam tanpa seremoni prapertandingan yang semula direncanakan.
Mereka akan berupaya melanjutkan kemenangan dominan atas Elche dan menjaga momentum dalam kampanye La Liga mereka, meski isu politik di luar lapangan terus mendominasi tajuk utama.
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