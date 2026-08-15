Terungkap: Mengapa Barcelona dan Real Madrid absen dari pekan pembuka La Liga

La Liga kembali akhir pekan ini dengan format yang unik, hanya menampilkan enam pertandingan pada pekan pembuka. Yang penting, raksasa kasta tertinggi Spanyol, Barcelona dan Madrid, tidak akan bermain. Deportivo Alaves akan menjamu Getafe pada laga pembuka pada Sabtu malam, dilanjutkan Sevilla melawan Rayo Vallecano. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna, dan Atletico Madrid juga akan bermain dalam jadwal pembuka yang digelar bertahap.

Akhir pekan pembuka yang tidak biasa ini merupakan hasil dari kesepakatan antara La Liga dan serikat pemain Spanyol, AFE. Kesepakatan itu mewajibkan masa istirahat bagi para pemain yang tim nasionalnya mencapai semifinal Piala Dunia.