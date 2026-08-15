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Terungkap: Mengapa Barcelona dan Real Madrid absen dari pekan pembuka La Liga
Pekan pembuka Liga dibagi
La Liga kembali akhir pekan ini dengan format yang unik, hanya menampilkan enam pertandingan pada pekan pembuka. Yang penting, raksasa kasta tertinggi Spanyol, Barcelona dan Madrid, tidak akan bermain. Deportivo Alaves akan menjamu Getafe pada laga pembuka pada Sabtu malam, dilanjutkan Sevilla melawan Rayo Vallecano. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna, dan Atletico Madrid juga akan bermain dalam jadwal pembuka yang digelar bertahap.
Akhir pekan pembuka yang tidak biasa ini merupakan hasil dari kesepakatan antara La Liga dan serikat pemain Spanyol, AFE. Kesepakatan itu mewajibkan masa istirahat bagi para pemain yang tim nasionalnya mencapai semifinal Piala Dunia.
- AFP
Kesepakatan serikat memaksa penyesuaian jadwal
La Liga awalnya bersikeras memulai musim 2026-27 pada 15 Agustus, meski liga-liga besar Eropa lainnya dimulai lebih belakangan. Namun, AFE mengajukan keberatan untuk melindungi hak istirahat para pemain di bawah perjanjian kerja bersama mereka, menurut The Athletic.
Kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia pada 19 Juli membuat para bintang seperti Lamine Yamal dari Barcelona dan Marc Cucurella dari Real Madrid memerlukan waktu tambahan untuk pulih. Setelah berbulan-bulan perdebatan, klub-klub La Liga pada 9 Juni sepakat secara bulat untuk membagi pekan pertandingan pembuka. Federasi sepakbola Spanyol menyetujui kalender itu pada 30 Juni, meski Real Madrid tidak mengirim perwakilan ke kedua pertemuan tersebut.
Bintang-bintang Piala Dunia diberi waktu pemulihan lebih panjang
Sejumlah bintang kunci baru saja kembali ke latihan pramusim setelah menjalani tugas internasional pada musim panas. Kuartet Barca, Yamal, Pedri, Dani Olmo, dan Pau Cubarsi, baru kembali berlatih pada Rabu.
Situasinya identik di Madrid. Cucurella absen dalam kemenangan 1-0 Real Madrid atas Deportivo pada laga persahabatan Rabu malam, bersama Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Aurelien Tchouameni.
Waktu istirahat tambahan ini memberi Barcelona lebih banyak waktu persiapan sebelum memulai upaya mempertahankan gelar di markas Elche pada Minggu, 23 Agustus. Jose Mourinho akan menjalani debutnya dalam periode keduanya sebagai manajer Madrid di markas Espanyol pada Sabtu, 22 Agustus.
- AFP
Jadwal Agustus yang padat menanti
Laga yang ditunda untuk kedua tim besar itu telah dijadwal ulang pada akhir Agustus. Barcelona akan menjamu Athletic Club di Camp Nou pada Kamis, 27 Agustus, sementara Madrid menyambut Real Sociedad di Bernabeu pada Rabu, 26 Agustus. Awal yang dibuat bertahap ini memastikan pertandingan Liga akan berlangsung hampir setiap hari antara 15 dan 31 Agustus.
Penyebaran pertandingan sepanjang akhir Agustus juga membantu penjadwalan terkait iklim setempat. Suhu tinggi di banyak kota di Spanyol membuat kick-off malam menjadi penting demi kesehatan dan keselamatan pemain.
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