Terungkap: Klausul pelepasan khusus Jose Mourinho yang memungkinkan dia kembali ke Real Madrid secara gratis musim panas ini meskipun dia masih terikat kontrak dua tahun dengan Benfica
Strategi keluar rahasia di Lisbon
Mourinho bergabung dengan Benfica dengan kontrak dua tahun pada awal musim ini, namun ASmelaporkan bahwa kontraknya包含sebuah klausul yang memungkinkan dia untuk pindah ke tim mana pun tanpa membayar biaya pembatalan, faktor yang membuat potensi kepindahan ke Madrid menjadi jauh lebih mudah bagi Perez. Namun, klausul tersebut hanya dapat diaktifkan selama jendela waktu 10 hari setelah pertandingan terakhir Benfica di musim ini. Meskipun dewan direksi Real Madrid belum secara resmi mengajukan tawaran untuk manajer Portugal tersebut, keberadaan jendela kesempatan ini menjadikannya ancaman yang mengintai bagi rezim saat ini. Hal ini memberikan Mourinho leverage ultimate untuk kembali ke level elit manajemen Eropa jika panggilan telepon dari raksasa Spanyol akhirnya tiba.
Mourinho saat ini menikmati kembalinya ke tanah airnya, menikmati kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarganya setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Laporan menunjukkan dia nyaman di Lisbon dan belum pernah secara terbuka mendesak untuk keluar, namun daya tarik Bernabeu tetap ada. Meskipun Federasi Sepak Bola Portugal dilaporkan waspada terhadap kepribadiannya yang "menyeluruh" untuk posisi manajer tim nasional setelah Piala Dunia, Mourinho tetap menyimpan kasih sayang yang mendalam untuk Madrid. Panggilan dari Perez bisa mengubah segalanya, meskipun keduanya baru-baru ini kehilangan kontak rutin karena perubahan nomor telepon dan jalur karier.
Sebuah pertunjukan taktik yang brilian melawan mantan muridnya
Pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid baru-baru ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi para pendukung Madrid akan kejeniusan taktis Mourinho. Setelah sebelumnya menyebut Arbeloa sebagai "anak buahnya," Mourinho tidak menunjukkan belas kasihan di bangku cadangan, mengarahkan kemenangan luar biasa 4-2 yang ditutup dengan gol Anatoliy Trubin di menit terakhir. Perayaan liar yang terjadi setelahnya, yang kemudian diungkapkan Mourinho dalam permintaan maafnya, menyoroti api yang masih berkobar dalam diri pelatih veteran tersebut.
Mourinho sendiri memberikan isyarat tentang kemungkinan kembalinya ke Bernabeu baru-baru ini, mengungkapkan betapa dekatnya dia dengan kunjungan tersebut sebelum mengambil pekerjaan di Benfica. Berbicara setelah leg pertama pada 28 Januari, dia mengatakan: "Saya sangat dekat untuk pergi ke Bernabeu untuk pertama kalinya sejak kepergian saya. Teman saya Oscar Ribot telah menyiapkan segalanya, tetapi sehari sebelum itu Benfica menelepon saya dan saya harus datang dan menandatangani kontrak."
Faktor Florentino Perez
Hubungan antara Perez dan Mourinho tetap menjadi bagian penting dari teka-teki ini. Meskipun mereka tidak sering berkomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, pertandingan playoff Liga Champions yang akan datang memberikan kesempatan yang sempurna untuk pertemuan langsung.
Perez diperkirakan akan memutuskan apakah akan bepergian ke Lisbon untuk leg pertama pekan ini, dengan leg kedua akan digelar di ibu kota Spanyol delapan hari kemudian.
Apa yang akan terjadi di masa depan bagi The Special One
Untuk saat ini, Mourinho tetap berkomitmen pada proyeknya di Benfica, dengan rencana untuk terus membentuk skuad sesuai dengan gaya bermainnya untuk musim depan.
Namun, daya tarik Real Madrid tak tertandingi di dunia sepak bola. Dengan klausul "bebas" yang aktif musim panas ini, hambatan finansial yang biasanya menghalangi perpindahan di tengah kontrak tidak ada lagi. Seiring musim mendekati akhir, jendela transfer 10 hari ini bisa jadi terlalu menggoda bagi Perez dan Madrid untuk ditolak. Apakah Mourinho akan kembali untuk merebut kembali tahtanya masih harus dilihat, tetapi pintu secara resmi terbuka lebar.
