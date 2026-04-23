Terungkap: Julukan pedas yang diberikan pemain Chelsea kepada Liam Rosenior yang dipecat

Seiring hasil pertandingan yang semakin tak terkendali di Stamford Bridge, terungkap bahwa skuad Chelsea kurang percaya pada kemampuan Rosenior untuk memimpin di level tertinggi. Salah satu pemain bahkan dilaporkan memberinya julukan "guru pengganti," sebuah kritik pedas terhadap kurangnya otoritas dan wibawa yang dipersepsikan darinya di dalam klub, menurut BBC Sport.

Ruang ganti kabarnya terpecah, dengan kelompok pemain berbahasa Spanyol yang sangat tidak yakin dengan kredibilitas mantan manajer Hull City tersebut. Ketidakharmonisan mencapai puncaknya ketika berita tim bocor menjelang pertandingan penting Liga Champions, dengan salah satu kebocoran sebelum pertandingan melawan Brighton yang secara mengejutkan dapat dilacak kembali ke tukang cukur Marc Cucurella.