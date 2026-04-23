Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Julukan pedas yang diberikan pemain Chelsea kepada Liam Rosenior yang dipecat
Julukan kasar yang menandai kejatuhannya
Seiring hasil pertandingan yang semakin tak terkendali di Stamford Bridge, terungkap bahwa skuad Chelsea kurang percaya pada kemampuan Rosenior untuk memimpin di level tertinggi. Salah satu pemain bahkan dilaporkan memberinya julukan "guru pengganti," sebuah kritik pedas terhadap kurangnya otoritas dan wibawa yang dipersepsikan darinya di dalam klub, menurut BBC Sport.
Ruang ganti kabarnya terpecah, dengan kelompok pemain berbahasa Spanyol yang sangat tidak yakin dengan kredibilitas mantan manajer Hull City tersebut. Ketidakharmonisan mencapai puncaknya ketika berita tim bocor menjelang pertandingan penting Liga Champions, dengan salah satu kebocoran sebelum pertandingan melawan Brighton yang secara mengejutkan dapat dilacak kembali ke tukang cukur Marc Cucurella.
- Getty Images Sport
Kesalahan taktis dan kekalahan memalukan PSG
Meskipun Rosenior awalnya mengandalkan fondasi yang dibangun oleh pendahulunya, Enzo Maresca, upayanya untuk menerapkan filosofi sendiri justru menjadi bumerang. Keputusannya untuk meninggalkan formasi double pivot dan beralih ke single pivot membuat Moises Caicedo terisolasi dan terpaksa menutupi area lapangan yang terlalu luas. Laporan tersebut menyatakan bahwa pendekatan Rosenior dalam kekalahan agregat 8-2 Chelsea dari Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions terlalu terbuka.
Pilihan pemain yang dilakukan manajer tersebut juga menuai kritik keras dari internal klub. Memainkan bek tengah muda Mamadou Sarr sebagai starter pada leg kedua melawan PSG terbukti menjadi kesalahan fatal, karena kesalahan di awal pertandingan menyebabkan kekalahan 3-0 pada malam itu. Kekalahan dari Newcastle juga memicu rentetan lima pertandingan tanpa gol di Liga Premier - masa paceklik gol terburuk klub dalam 114 tahun.
Hierarki mulai kehilangan kesabaran setelah kekalahan telak dari Brighton
Akhirnya, saat itu tiba kurang dari 24 jam setelah kekalahan telak di Brighton. Petinggi Chelsea semula berharap Rosenior dapat menstabilkan tim hingga akhir musim, namun kurangnya semangat juang di Pantai Selatan menjadi pemicu terakhir. Rosenior gagal membangun hubungan yang kuat dengan para petinggi di tribun VIP, yang berujung pada pemecatannya. Klub merasa bahwa harapan tipis mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa dan meraih kesuksesan di Piala FA akan lebih baik terwujud dengan kehadiran sosok baru di bangku cadangan.
- Getty Images Sport
Pencarian pengganti Rosenior dimulai
Chelsea tengah menghadapi masa krusial dalam pencarian pengganti permanen untuk Rosenior, dengan Andoni Iraola dan Marco Silva dari Fulham dilaporkan muncul sebagai kandidat terkuat. Kontrak manajer asal Portugal itu akan berakhir musim panas ini, dan hubungannya dengan agen ternama Jorge Mendes berpotensi memfasilitasi kepindahannya ke London Barat. Klub tersebut juga dilaporkan sedang memantau Edin Terzic dan Xabi Alonso.