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Chicago Fire FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Terungkap ejekan brutal bintang Inter Miami Rodrigo De Paul soal Piala Dunia kepada striker Chicago Fire Robert Lewandowski

R. Lewandowski
R. De Paul
Chicago vs Inter Miami CF
Chicago
Inter Miami CF
Major League Soccer

Rodrigo De Paul dan Robert Lewandowski terlibat keributan sengit di akhir laga saat Inter Miami dan Chicago Fire bermain imbang dramatis 1-1 di MLS. Gelandang Argentina itu secara brutal mengejek striker Polandia tersebut soal koleksi trofi internasionalnya, yang memicu keributan massal antara kedua tim.

  • Mantan bintang Liga kembali bersatu di MLS

    Wajah-wajah yang akrab dari Liga kembali dipertemukan pada Rabu malam saat Chicago Fire berhadapan dengan Inter Miami di Major League Soccer. Laga yang sangat dinanti itu berakhir dengan imbang 1-1 setelah pertarungan sengit, tetapi permainan cepat dibayangi drama di akhir laga.

    Sejumlah superstar dunia turun ke lapangan, termasuk Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski, dan De Paul. Para penggemar yang hadir awalnya disuguhi tontonan menarik dengan gol-gol menawan dari kedua tim.

    Namun, tensi memuncak pada momen-momen penutup pertandingan. Keributan sengit pecah di lapangan, sepenuhnya mengalihkan sorotan dari hasil akhir serta momen-momen gemilang individu yang sebelumnya tersaji.

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  • De Paul melontarkan ejekan brutal kepada Lewandowski

    Saat pertandingan mendekati akhir, konfrontasi panas meledak antara De Paul dan Lewandowski. Kedua bintang itu saling melontarkan kata-kata keras, yang berujung pada hinaan telak dari gelandang Argentina tersebut.

    De Paul tidak menahan diri saat menghadapi striker legendaris Polandia itu. "Siapa kamu, bodoh? Saya memenangkan dua Copa America dan satu Piala Dunia. Lalu kamu?" sang gelandang tampak mengatakan itu kepada rivalnya, menurut Mundo Deportivo.

    Sindiran brutal soal gelar internasional itu tidak diterima dengan baik oleh sang penyerang veteran. Lewandowski bereaksi dengan marah, mendorong pemenang Piala Dunia itu dan langsung memicu keributan massal di lapangan pada menit-menit akhir.


  • Voli Lewandowski dan magis Messi

    Sebelum kekacauan pada akhir laga terjadi, Lewandowski sebenarnya telah membuka skor dengan cara yang spektakuler. Striker veteran itu membawa timnya unggul lewat tendangan voli yang luar biasa.

    Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Inter Miami berjuang untuk kembali ke dalam pertandingan lewat pencetak gol yang tak terduga di dalam kotak penalti. Casemiro menyamakan kedudukan dengan sundulan keras. Gelandang asal Brasil itu melompat paling tinggi untuk menyambut umpan sepak pojok akurat dari Messi, memastikan poin dibagi sebelum ketegangan di akhir laga meletup.

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  • FBL-MLS-INTER MIAMI-CHICAGO FIREAFP

    Otoritas MLS menunggu laporan wasit

    Menyusul insiden buruk pada menit-menit akhir, kedua tim kini akan menunggu laporan resmi pertandingan dari wasit. Keributan di penghujung laga itu bisa berujung pada tindakan disipliner retrospektif atau denda bagi para pemain dan klub yang terlibat.

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