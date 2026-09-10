Wajah-wajah yang akrab dari Liga kembali dipertemukan pada Rabu malam saat Chicago Fire berhadapan dengan Inter Miami di Major League Soccer. Laga yang sangat dinanti itu berakhir dengan imbang 1-1 setelah pertarungan sengit, tetapi permainan cepat dibayangi drama di akhir laga.

Sejumlah superstar dunia turun ke lapangan, termasuk Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski, dan De Paul. Para penggemar yang hadir awalnya disuguhi tontonan menarik dengan gol-gol menawan dari kedua tim.

Namun, tensi memuncak pada momen-momen penutup pertandingan. Keributan sengit pecah di lapangan, sepenuhnya mengalihkan sorotan dari hasil akhir serta momen-momen gemilang individu yang sebelumnya tersaji.