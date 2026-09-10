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Terungkap ejekan brutal bintang Inter Miami Rodrigo De Paul soal Piala Dunia kepada striker Chicago Fire Robert Lewandowski
Mantan bintang Liga kembali bersatu di MLS
Wajah-wajah yang akrab dari Liga kembali dipertemukan pada Rabu malam saat Chicago Fire berhadapan dengan Inter Miami di Major League Soccer. Laga yang sangat dinanti itu berakhir dengan imbang 1-1 setelah pertarungan sengit, tetapi permainan cepat dibayangi drama di akhir laga.
Sejumlah superstar dunia turun ke lapangan, termasuk Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski, dan De Paul. Para penggemar yang hadir awalnya disuguhi tontonan menarik dengan gol-gol menawan dari kedua tim.
Namun, tensi memuncak pada momen-momen penutup pertandingan. Keributan sengit pecah di lapangan, sepenuhnya mengalihkan sorotan dari hasil akhir serta momen-momen gemilang individu yang sebelumnya tersaji.
De Paul melontarkan ejekan brutal kepada Lewandowski
Saat pertandingan mendekati akhir, konfrontasi panas meledak antara De Paul dan Lewandowski. Kedua bintang itu saling melontarkan kata-kata keras, yang berujung pada hinaan telak dari gelandang Argentina tersebut.
De Paul tidak menahan diri saat menghadapi striker legendaris Polandia itu. "Siapa kamu, bodoh? Saya memenangkan dua Copa America dan satu Piala Dunia. Lalu kamu?" sang gelandang tampak mengatakan itu kepada rivalnya, menurut Mundo Deportivo.
Sindiran brutal soal gelar internasional itu tidak diterima dengan baik oleh sang penyerang veteran. Lewandowski bereaksi dengan marah, mendorong pemenang Piala Dunia itu dan langsung memicu keributan massal di lapangan pada menit-menit akhir.
Voli Lewandowski dan magis Messi
Sebelum kekacauan pada akhir laga terjadi, Lewandowski sebenarnya telah membuka skor dengan cara yang spektakuler. Striker veteran itu membawa timnya unggul lewat tendangan voli yang luar biasa.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Inter Miami berjuang untuk kembali ke dalam pertandingan lewat pencetak gol yang tak terduga di dalam kotak penalti. Casemiro menyamakan kedudukan dengan sundulan keras. Gelandang asal Brasil itu melompat paling tinggi untuk menyambut umpan sepak pojok akurat dari Messi, memastikan poin dibagi sebelum ketegangan di akhir laga meletup.
- AFP
Otoritas MLS menunggu laporan wasit
Menyusul insiden buruk pada menit-menit akhir, kedua tim kini akan menunggu laporan resmi pertandingan dari wasit. Keributan di penghujung laga itu bisa berujung pada tindakan disipliner retrospektif atau denda bagi para pemain dan klub yang terlibat.
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