Terungkap: Benjamin Sesko masih dalam pemulihan dari cedera tulang kering saat striker Man Utd absen pada dua pertandingan pramusim pertama

Sesko sudah mengelola keluhan tulang kering sebelum ia memperparah cederanya selama kemenangan mendebarkan 3-2 United atas Liverpool pada 3 Mei. Klub tetap sangat samar tentang tingkat keparahan masalah tersebut pada saat itu.

Akibatnya, tim medis memutuskan untuk mengistirahatkannya untuk tiga pertandingan terakhir musim lalu. Untungnya bagi United, pertandingan-pertandingan akhir musim itu diperkirakan menjadi satu-satunya laga kompetitif yang akan dilewatkan penyerang tersebut. Penyerang berbakat itu secara resmi kembali ke latihan luar ruangan pekan lalu dan sedang mengambil langkah-langkah signifikan menuju pemulihan penuh.