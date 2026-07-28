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Terungkap: Benjamin Sesko masih dalam pemulihan dari cedera tulang kering saat striker Man Utd absen pada dua pertandingan pramusim pertama
Melewatkan pertandingan pembuka musim panas
Sesko tepat sesuai jadwal untuk kembali dari cedera tulang kering menjelang musim baru Premier League. Penyerang berusia 23 tahun itu melewatkan dua pertandingan persahabatan pramusim pertama United melawan Wrexham dan Rosenborg saat ia terus mengikuti program rehabilitasi yang ketat. The Sun mengklaim bahwa pemulihannya berkembang dengan sempurna sesuai rencana. Staf pelatih tidak pernah menjadwalkan pemain internasional Slovenia itu untuk berpartisipasi dalam pertandingan ekshibisi pembuka tersebut, dan memilih untuk sepenuhnya fokus pada kebugarannya.
- AFP
Menangani masalah tulang kering yang berkepanjangan
Sesko sudah mengelola keluhan tulang kering sebelum ia memperparah cederanya selama kemenangan mendebarkan 3-2 United atas Liverpool pada 3 Mei. Klub tetap sangat samar tentang tingkat keparahan masalah tersebut pada saat itu.
Akibatnya, tim medis memutuskan untuk mengistirahatkannya untuk tiga pertandingan terakhir musim lalu. Untungnya bagi United, pertandingan-pertandingan akhir musim itu diperkirakan menjadi satu-satunya laga kompetitif yang akan dilewatkan penyerang tersebut. Penyerang berbakat itu secara resmi kembali ke latihan luar ruangan pekan lalu dan sedang mengambil langkah-langkah signifikan menuju pemulihan penuh.
Zirkzee turun tangan di tengah rumor hengkang
Waktu Sesko menepi memungkinkan Joshua Zirkzee untuk tampil menonjol dan menjadi starter melawan Wrexham maupun Rosenborg. Pemain berusia 25 tahun itu memimpin lini depan meskipun United memiliki preferensi kuat untuk menjualnya selama jendela transfer saat ini. Mengamankan penjualan permanen saat ini dipandang sebagai kemungkinan yang sangat kecil. The Red Devils akan membutuhkan biaya sekitar £21 juta untuk menghindari kerugian finansial pada pemain yang mereka rekrut seharga £36.5m pada Juli 2024. Namun, peminjaman kembali ke Serie A tetap menjadi hasil yang sangat mungkin. Zirkzee telah menarik minat signifikan dari sejumlah klub Italia setelah masa sulit di Manchester.
- Getty
Bersiap-siap untuk kampanye baru
Sesko sekarang memiliki peluang kecil untuk terlibat saat United menghadapi Atletico Madrid di Stockholm pada hari Sabtu. Jika ia absen, ia sangat diperkirakan akan menjadi starter melawan Paris Saint-Germain di Gothenburg pada 8 Agustus. Setelah pertandingan di Swedia, United akan terbang ke Dublin untuk kamp pelatihan intensif selama enam hari. Mereka kemudian akan bermain melawan Leeds United di Croke Park pada 12 Agustus dalam pertandingan persahabatan kedua terakhir mereka sebelum musim Premier League dimulai melawan Hull City pada 22 Agustus.
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