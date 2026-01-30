Getty Images Sport
Terungkap! Alasan Ryan Giggs Diam-Diam Dicoret Dari Daftar Perdana Hall Of Fame Liga Primer
Ikon United Awalnya Siap Ukir Sejarah
Giggs awalnya dijadwalkan menjadi salah satu dari tiga orang pertama yang dilantik ke Primer League Hall of Fame saat konsep ini diluncurkan lima tahun lalu.
Menurut The Telegraph, mantan sayap Manchester United itu—pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah kompetisi dipilih untuk menjadi wajah utama dalam peluncuran tahun 2021 bersama legenda pencetak gol Alan Shearer dan Thierry Henry.
Namun, rencana perayaan itu buru-buru diubah secara tertutup. Eksekutif liga dilaporkan membuat keputusan untuk "diam-diam mencoret" Giggs dari materi pemasaran dan daftar pelantikan setelah jelas bahwa proses hukum terhadapnya sedang memanas.
Dengan Liga Primer yang ingin membangun Hall of Fame sebagai perayaan keunggulan sepakbola yang positif, para petinggi memutuskan bahwa memasukkan pemain Wales itu akan menciptakan bencana PR (Humas) yang akan merusak citra seluruh proyek.
Akibatnya, ketika Hall of Fame secara resmi diluncurkan, hanya Shearer dan Henry yang dilantik sebagai anggota pendiri. Nama Giggs diam-diam dihapus dari pembicaraan, dan dia tidak dimasukkan dalam pemungutan suara penggemar berikutnya, di mana sesama bintang United seperti Eric Cantona, Roy Keane, dan David Beckham justru diberi penghargaan di akhir tahun itu.
Kasus Hukum Paksa Petinggi Liga Putar Haluan
Keputusan untuk menarik Giggs dipicu oleh penangkapannya pada November 2020 atas dugaan penyerangan terhadap mantan pacarnya, Kate Greville, dan adik perempuannya. Dia kemudian didakwa dengan penyerangan dan perilaku pengendalian atau pemaksaan, yang mengarah pada pertarungan hukum yang secara efektif menghentikan karier sepakbolanya.
Garis waktu kasus ini bentrok langsung dengan peluncuran Hall of Fame. Giggs diadili pada 2022, tetapi juri dibubarkan setelah gagal mencapai putusan. Pengadilan ulang dijadwalkan, tetapi pada Juli 2023, Crown Prosecution Service (CPS) secara resmi menarik dakwaan setelah Ms. Greville memutuskan dia tidak ingin memberikan bukti lagi.
Seorang hakim secara resmi memasukkan putusan "tidak bersalah" pada semua tuduhan, membersihkan nama Giggs di mata hukum. Namun, sifat proses yang panjang berarti bahwa selama tiga tahun pertama keberadaan Hall of Fame, Giggs dianggap "persona non grata" oleh penyelenggara.
Keputusan Liga Primer untuk menghapusnya pada 2021 adalah langkah damage control yang dirancang untuk melindungi merek, tetapi itu telah menciptakan preseden jangka panjang yang belum mereka ubah.
Rekor Diabaikan, Pengasingan Berlanjut Meski Sudah Bersih
Meski secara hukum dibersihkan lebih dari dua tahun lalu, Giggs tetap absen secara mencolok dari Hall of Fame pada 2026. Pengecualiannya yang terus berlanjut telah menciptakan anomali statistik yang semakin mencolok di setiap upacara pelantikan.
Giggs memegang rekor gelar Liga Primer terbanyak (13) dan assist terbanyak dalam sejarah kompetisi (162)—angka yang tetap jauh di atas penantang terdekatnya.
Rekor penampilannya (632) hanya kalah dari Gareth Barry, namun ia bahkan belum muncul di daftar pendek (shortlist) untuk pemungutan suara publik sejak kasus hukum berakhir. Sementara rekan setimnya dari 'Class of '92' telah dirayakan, pria yang bermain di setiap kampanye kemenangan gelar Sir Alex Ferguson tetap berada di luar pagar.
Keluarga Kecam Proses 'Palsu' Saat Pengasingan Berlarut-larut
Penolakan yang terus berlanjut memicu kemarahan dari kubu Giggs, yang percaya liga secara tidak adil menghukum seorang pria yang telah dibebaskan oleh pengadilan. Situasi memanas baru-baru ini ketika daftar pendek 2025 diumumkan—sekali lagi tanpa nama Giggs.
Saudaranya, Rhodri Giggs, turun ke media sosial untuk mencap Hall of Fame sebagai "kepalsuan" (sham), menyoroti lemari trofi Ryan yang tak tertandingi dan menggunakan tagar #TheShamHallOfFame.
