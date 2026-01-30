Terungkap! Alasan Ryan Giggs Diam-Diam Dicoret Dari Daftar Perdana Hall Of Fame Liga Primer

Giggs awalnya dijadwalkan menjadi salah satu dari tiga orang pertama yang dilantik ke Primer League Hall of Fame saat konsep ini diluncurkan lima tahun lalu.

Menurut The Telegraph, mantan sayap Manchester United itu—pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah kompetisi dipilih untuk menjadi wajah utama dalam peluncuran tahun 2021 bersama legenda pencetak gol Alan Shearer dan Thierry Henry.

Namun, rencana perayaan itu buru-buru diubah secara tertutup. Eksekutif liga dilaporkan membuat keputusan untuk "diam-diam mencoret" Giggs dari materi pemasaran dan daftar pelantikan setelah jelas bahwa proses hukum terhadapnya sedang memanas.

Dengan Liga Primer yang ingin membangun Hall of Fame sebagai perayaan keunggulan sepakbola yang positif, para petinggi memutuskan bahwa memasukkan pemain Wales itu akan menciptakan bencana PR (Humas) yang akan merusak citra seluruh proyek.

Akibatnya, ketika Hall of Fame secara resmi diluncurkan, hanya Shearer dan Henry yang dilantik sebagai anggota pendiri. Nama Giggs diam-diam dihapus dari pembicaraan, dan dia tidak dimasukkan dalam pemungutan suara penggemar berikutnya, di mana sesama bintang United seperti Eric Cantona, Roy Keane, dan David Beckham justru diberi penghargaan di akhir tahun itu.