AFP
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Alasan Man Utd Meningkatkan Pengamanan Sir Jim Ratcliffe di Old Trafford
Perubahan dalam protokol hari pertandingan
Hari-hari ketika Ratcliffe berjalan santai melintasi lorong-lorong Old Trafford tampaknya telah berakhir. Meskipun sang miliarder masih diantar ke pintu masuk favoritnya di dekat Stretford End oleh sopir pribadinya, suasana seputar kedatangannya telah berubah dari santai menjadi terkendali dengan ketat. Di tempat yang dulu ia singgahi untuk berbincang dengan para penonton yang datang lebih awal, kini ia dikelilingi oleh pengamanan yang ketat.
Menurut The Sun, penampakan terbaru ketua INEOS di Theatre of Dreams menunjukkan operasi yang jauh lebih ketat. Ratcliffe kini dikawal melewati terowongan dan sepanjang Sir Bobby Charlton Stand hanya setelah pengawal keamanan utama memberikan lampu hijau. Perubahan ini menandai perbedaan yang signifikan dari dua tahun lalu, ketika penggemar setia United ini sering terlihat berpose untuk selfie bersama para pendukung.
Berada di dekat para pemegang tiket musiman
Salah satu alasan utama pengetatan keamanan ini adalah lokasi fisik pintu masuk Ratcliffe. Area yang ia gunakan untuk menuju tempat duduknya terletak tepat di sebelah barisan yang diduduki oleh pemegang tiket musiman jangka panjang, yang banyak di antaranya saat ini merasa kecewa dengan arah kebijakan tiket klub di bawah kepemimpinan baru.
Para penggemar ini akan dipindahkan pada musim depan untuk memberi ruang bagi perluasan area tempat duduk hospitality. Keputusan untuk memprioritaskan pendapatan korporat daripada pemegang tiket musiman tradisional telah memicu ketegangan, dan staf keamanan klub jelas ingin menghindari konfrontasi langsung antara salah satu pemilik klub dan para pendukung yang terkena dampak langsung dari perubahan ini.
Reaksi keras atas kenaikan harga tiket
Pihak manajemen Manchester United sangat menyadari potensi terjadinya pertengkaran verbal. Ratcliffe sebelumnya menghadapi "protes keras" dari para pendukung saat bertandang ke Fulham musim lalu, di mana para penggemar menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait kenaikan harga tiket. Kekhawatiran yang muncul adalah bahwa "cacian" serupa tak terhindarkan di Old Trafford jika ia tetap bersikap terbuka seperti pada tahap awal pengambilalihannya.
Grup INEOS telah ditugaskan untuk merampingkan keuangan klub, tetapi pendekatan agresif mereka dalam menghasilkan pendapatan tidak disukai oleh mereka yang menghadiri pertandingan setiap minggu. Dengan ketegangan yang memuncak, telah diambil keputusan untuk melindungi Ratcliffe dari kelompok pendukung yang lebih militan yang merasa jiwa klub sedang diperdagangkan demi keuntungan.
Komentar kontroversial dan spanduk penggemar
Selain masalah keuangan, komentar-komentar pribadi yang dilontarkan Ratcliffe juga turut memperburuk suasana. Pernyataan-pernyataannya yang provokatif mengenai imigrasi memicu reaksi keras di kalangan pendukung United, yang berujung pada aksi protes yang terlihat di dalam stadion. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir, beberapa pendukung bahkan membentangkan spanduk untuk mendukung para pemain "imigran" klub sebagai respons langsung terhadap retorikanya.
Lagu-lagu yang ditujukan kepada salah satu pemilik klub tersebut juga semakin sering terdengar dan semakin tajam.