Terungkap: Alasan Man Utd Meningkatkan Pengamanan Sir Jim Ratcliffe di Old Trafford

Hari-hari ketika Ratcliffe berjalan santai melintasi lorong-lorong Old Trafford tampaknya telah berakhir. Meskipun sang miliarder masih diantar ke pintu masuk favoritnya di dekat Stretford End oleh sopir pribadinya, suasana seputar kedatangannya telah berubah dari santai menjadi terkendali dengan ketat. Di tempat yang dulu ia singgahi untuk berbincang dengan para penonton yang datang lebih awal, kini ia dikelilingi oleh pengamanan yang ketat.

Menurut The Sun, penampakan terbaru ketua INEOS di Theatre of Dreams menunjukkan operasi yang jauh lebih ketat. Ratcliffe kini dikawal melewati terowongan dan sepanjang Sir Bobby Charlton Stand hanya setelah pengawal keamanan utama memberikan lampu hijau. Perubahan ini menandai perbedaan yang signifikan dari dua tahun lalu, ketika penggemar setia United ini sering terlihat berpose untuk selfie bersama para pendukung.