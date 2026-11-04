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Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
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Terulangnya krisis bintang mereka? Pertarungan hukum segera pecah antara Manchester United dan Real Madrid

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Manchester United bersiap memasuki pertempuran hukum dengan Real Madrid pada periode mendatang, untuk membela hak-haknya, setelah pemainnya JJ Gabriel semakin dekat untuk pindah ke klub Spanyol itu.

Pemain tersebut telah menyetujui kepindahan ke klub ibu kota kerajaan itu dan menghilang dari pandangan di tengah laporan yang menegaskan ketidakhadirannya dari markas latihan klub Inggris itu sejak September lalu.

Real Madrid telah menyetujui tuntutan finansial sang pemain, sementara semua indikasi mengarah pada bahwa penandatanganan resmi akan dilakukan pada Januari mendatang, menurut yang dilaporkan surat kabar Katalan "Sport".

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  • Dampak Menurunnya Status United

    Menurut laporan surat kabar Mirror, pada Rabu hari ini, Gabriel yang berusia 16 tahun telah menyetujui kepindahannya ke Real Madrid, di mana ia mengutamakan klub tersebut di atas sejumlah tawaran yang datang kepadanya dari beberapa raksasa Eropa.

    Masa depan Gabriel telah menjadi bahan spekulasi yang ramai selama beberapa bulan terakhir setelah keputusannya memutus hubungan dengan Manchester United, di mana ia membuat kejutan pada September lalu ketika meminta untuk hengkang dari klub, setelah merasa frustrasi karena harus menunggu untuk tampil perdana bersama tim utama.

    Pemain muda Manchester United itu juga menunjukkan kekhawatirannya atas menurunnya status United dalam beberapa tahun terakhir, dan ia meyakini bahwa karier sepak bolanya akan lebih baik di tempat lain.

    Gabriel telah mendapatkan ketertarikan dari Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain, tetapi kini ia telah menentukan tujuannya ke Real Madrid.

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  • Rahasia kepergian mendadak: Godaan Madrid mengubah pendirian Gabriel

    Mirror mengungkapkan, "Namun, urusan ini tidak sesederhana itu, karena United masih memegang pendaftaran pemain tersebut dan tidak ingin kehilangan salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa dengan harga yang murah."

    United telah berulang kali mencoba menghubungi Gabriel sejak pertandingan terakhirnya bersama tim pada September, tetapi ia tidak memberikan tanggapan apa pun.

    Pemain muda itu terus menjalani latihannya di kawasan Castelldefels di Barcelona sejak meninggalkan United.

    Klub Inggris tersebut merasa terkejut dengan cara remaja itu memaksakan kepindahannya ke tempat lain, terutama karena ia dibesarkan di akademi Carrington sejak bergabung pada 2022.

    Laporan-laporan Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid memikat Gabriel untuk bergabung ke skuad mereka melalui tawaran yang mencakup kontrak selama tiga tahun dengan nilai lebih dari 850 ribu pound sterling (satu juta euro) per tahun.

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  • Tidak ada kontak dengan Real Madrid: Manchester United mempelajari langkah-langkah hukum

    Mirror mengutip pernyataan surat kabar Manchester Evening News, yang menegaskan bahwa Manchester United belum menerima kontak apa pun dari Real Madrid maupun dari agen Gabriel terkait transfer tersebut.

    Meski demikian, klub Inggris itu akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Real Madrid karena nilai kompensasi yang harus dibayarkan (hak pembinaan) setelah FIFA menyetujui transfer tersebut akan jauh lebih rendah dari nilai pasar Gabriel, yang berkisar antara 100 ribu dan 300 ribu poundsterling.

    Persaingan untuk mendapatkan bakat-bakat muda terbaik semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu sejumlah kasus menonjol di pengadilan antara tim-tim yang bersaing. Sebagai contoh, pada Februari lalu, Liverpool terpaksa membayar 2,8 juta poundsterling kepada Chelsea sebagai kompensasi atas Rio Ngumoha.

    Gabriel, yang genap berusia enam belas tahun pada Oktober lalu, telah memperoleh paspor Uni Eropa, yang memudahkan kepindahannya ke luar negeri. Namun, klub saat ini dan calon klub masa depannya kemungkinan besar akan menyaksikan lebih banyak negosiasi atau sengketa pengadilan jika terjadi benturan.

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