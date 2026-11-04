Menurut laporan surat kabar Mirror, pada Rabu hari ini, Gabriel yang berusia 16 tahun telah menyetujui kepindahannya ke Real Madrid, di mana ia mengutamakan klub tersebut di atas sejumlah tawaran yang datang kepadanya dari beberapa raksasa Eropa.

Masa depan Gabriel telah menjadi bahan spekulasi yang ramai selama beberapa bulan terakhir setelah keputusannya memutus hubungan dengan Manchester United, di mana ia membuat kejutan pada September lalu ketika meminta untuk hengkang dari klub, setelah merasa frustrasi karena harus menunggu untuk tampil perdana bersama tim utama.

Pemain muda Manchester United itu juga menunjukkan kekhawatirannya atas menurunnya status United dalam beberapa tahun terakhir, dan ia meyakini bahwa karier sepak bolanya akan lebih baik di tempat lain.

Gabriel telah mendapatkan ketertarikan dari Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain, tetapi kini ia telah menentukan tujuannya ke Real Madrid.

Baca juga: Bono, Mendy, dan duo Mesir: Persaingan sengit memperebutkan penghargaan kiper terbaik Afrika