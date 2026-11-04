Manchester United bersiap memasuki pertempuran hukum dengan Real Madrid pada periode mendatang, untuk membela hak-haknya, setelah pemainnya JJ Gabriel semakin dekat untuk pindah ke klub Spanyol itu.
Pemain tersebut telah menyetujui kepindahan ke klub ibu kota kerajaan itu dan menghilang dari pandangan di tengah laporan yang menegaskan ketidakhadirannya dari markas latihan klub Inggris itu sejak September lalu.
Real Madrid telah menyetujui tuntutan finansial sang pemain, sementara semua indikasi mengarah pada bahwa penandatanganan resmi akan dilakukan pada Januari mendatang, menurut yang dilaporkan surat kabar Katalan "Sport".