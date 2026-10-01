'Terukir dalam ingatan saya!' - Mengapa Cristian Romero diliputi emosi di Cordoba

Bek Argentina Cristian Romero menikmati malam yang berkesan saat mengenakan ban kapten di kampung halamannya, Cordoba, dalam kemenangan 4-0 atas Bolivia pada laga uji coba internasional. Bermain di jantung pertahanan, pemain berusia 28 tahun itu menutup penampilan dominannya dengan mencetak gol ketiga timnya pada menit ke-53.

Romero menyambut sepak pojok Nico Paz di tiang jauh, lalu melepaskan sundulan keras yang tak mampu dibendung Guillermo Viscarra.

Lautaro Martinez, Paz, dan Jose Lopez juga mencetak gol untuk melengkapi kemenangan tersebut.