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'Terukir dalam ingatan saya!' - Mengapa Cristian Romero diliputi emosi di Cordoba
Romero membawa Argentina meraih kemenangan dominan di kota kelahirannya, Cordoba
Bek Argentina Cristian Romero menikmati malam yang berkesan saat mengenakan ban kapten di kampung halamannya, Cordoba, dalam kemenangan 4-0 atas Bolivia pada laga uji coba internasional. Bermain di jantung pertahanan, pemain berusia 28 tahun itu menutup penampilan dominannya dengan mencetak gol ketiga timnya pada menit ke-53.
Romero menyambut sepak pojok Nico Paz di tiang jauh, lalu melepaskan sundulan keras yang tak mampu dibendung Guillermo Viscarra.
Lautaro Martinez, Paz, dan Jose Lopez juga mencetak gol untuk melengkapi kemenangan tersebut.
- Fotobaires
Bek merefleksikan akar di Belgrano dan kehormatan menjadi kapten
Berbicara setelah peluit akhir, Romero mengungkapkan emosi yang mendalam terkait kepulangannya ke Stadion Mario Alberto Kempes. Setelah memulai kariernya di klub lokal Belgrano satu dekade lalu, bek tengah itu berterima kasih kepada pelatih kepala Lionel Scaloni dan para pemimpin skuad yang telah memercayainya dengan tanggung jawab sebagai kapten ketiga.
Romero mengakui bahwa mengenakan ban kapten membawa tanggung jawab yang besar.
"Hari yang akan selalu terukir dalam ingatan saya," kata Romero. "Saya tidak pernah membayangkan memulai karier saya di Belgrano dan 10 tahun kemudian kembali setelah meraih segalanya bersama Tim Nasional. Scaloni sudah memberi tahu saya sejak cukup lama bahwa saya akan menjadi kapten ketiga. Tugas saya adalah memikul tanggung jawab itu."
Wakil kapten berjanji menjaga Argentina tetap di puncak sepakbola dunia
Romero memuji staf pelatih dan suasana di dalam skuad, dengan menegaskan bahwa Argentina memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Ia memberikan penghormatan kepada rekan-rekan setim ikonik sambil menyerukan kepada grup ini untuk mempertahankan etos kerja mereka selama fase transisi ini.
Sang bek menegaskan bahwa membimbing anggota skuad yang lebih muda tetap menjadi prioritas bagi kelompok kepemimpinan.
Romero menyatakan keyakinan penuh terhadap perkembangan tim yang terus berlanjut.
- AFP
Romero bersiap memimpin lini pertahanan melawan Burkina Faso
Romero dan Argentina mengalihkan fokus mereka ke laga persahabatan hari Kamis melawan Burkina Faso saat rangkaian laga kandang mereka berlanjut. Wakil kapten itu menargetkan untuk mengawal lini belakang menuju clean sheet lainnya sebelum menutup periode ini melawan Benin.
Bolivia bersiap untuk pertandingan internasional mereka yang akan datang.
Romero berupaya mempertahankan pengaruh kepemimpinannya di dalam dan di luar lapangan.
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