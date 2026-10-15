Langkah pertama kebangkitan adalah menunjuk Carlo Mammarella, mantan kapten tim, sebagai direktur olahraga dan menugaskannya menyusun skuad berkualitas yang mampu bersaing memperebutkan promosi. Setelah menelaah sejumlah kandidat, ia memutuskan menunjuk Andrea Lisuzzo sebagai pelatih karena menganggapnya sosok yang tepat untuk memimpin ruang ganti dan proyek kebangkitan tim. Setelah urusan pelatih beres, direktur olahraga itu kemudian melakukan sejumlah gebrakan di bursa transfer, termasuk mempertahankan Stefano Pettinari (13 gol musim lalu) dan memulangkan Cesar Falletti. Demi kembali ke tempat yang memberinya kepuasan terbesar sepanjang karier, Falletti memutuskan mengakhiri kontraknya dengan Mantova lebih awal. Banyak pemain muda juga bergabung dengan skuad, termasuk dua pemain kelahiran 2007, Simone Curzi (dari Lazio) dan Kevin Meola (dari Genoa), Vladyslav Nagrudnyi yang berusia 21 tahun (dari Cremonese), serta Frederick Ndongue yang berusia 20 tahun (dari Atalanta). Di posisi penjaga gawang, ada Filippo Novelli yang berusia 19 tahun.



