Ternana memulai lagi dari kompetisi amatir setelah mengalami kebangkrutan ketiga dalam 100 tahun sejarahnya. Lelang penjualan klub asal Umbria itu pada 22 Mei tidak menarik satu pun peminat akibat utang yang menumpuk di bawah pengelolaan sebelumnya. Defisit bernilai jutaan itu pada akhirnya memadamkan minat yang semula ditunjukkan para pengusaha lokal dan berujung pada pembentukan klub baru melalui penggabungan Orvietana dan Ternana Tip Power Futsal. Langkah ini memungkinkan hak berlaga tetap berada di kota tersebut dan tim didaftarkan ke Serie D.
Ternana memulai kembali dari kompetisi amatir setelah bangkrut: posisi pelatih Lisuzzo langsung terancam
KEBANGKITAN PERUSAHAAN
Langkah pertama kebangkitan adalah menunjuk Carlo Mammarella, mantan kapten tim, sebagai direktur olahraga dan menugaskannya menyusun skuad berkualitas yang mampu bersaing memperebutkan promosi. Setelah menelaah sejumlah kandidat, ia memutuskan menunjuk Andrea Lisuzzo sebagai pelatih karena menganggapnya sosok yang tepat untuk memimpin ruang ganti dan proyek kebangkitan tim. Setelah urusan pelatih beres, direktur olahraga itu kemudian melakukan sejumlah gebrakan di bursa transfer, termasuk mempertahankan Stefano Pettinari (13 gol musim lalu) dan memulangkan Cesar Falletti. Demi kembali ke tempat yang memberinya kepuasan terbesar sepanjang karier, Falletti memutuskan mengakhiri kontraknya dengan Mantova lebih awal. Banyak pemain muda juga bergabung dengan skuad, termasuk dua pemain kelahiran 2007, Simone Curzi (dari Lazio) dan Kevin Meola (dari Genoa), Vladyslav Nagrudnyi yang berusia 21 tahun (dari Cremonese), serta Frederick Ndongue yang berusia 20 tahun (dari Atalanta). Di posisi penjaga gawang, ada Filippo Novelli yang berusia 19 tahun.
PERKEMBANGAN KOMPETISI LIGA
Musim panas yang penuh gejolak dan beragam emosi pun dilalui Nuova Ternana, yang pada debutnya di Coppa Italia langsung menang 2-0 atas Angelana. Sebaliknya, awal kiprah mereka di liga lebih sulit. Mereka mengawalinya dengan kekalahan dari Prato, disusul hasil imbang di kandang melawan Follonica dan kekalahan di markas Mezzolara. Dalam pekan-pekan berikutnya, tim ini mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Namun, posisi kesembilan di klasemen dengan 9 poin, tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen Prato, serta performa yang naik turun membuat posisi pelatih terancam.
Lisuzzo dalam pemantauan
Pemilik klub, khususnya, tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak kesulitan. Karena itu, mereka memutuskan untuk memulai serangkaian pertimbangan internal mengenai masa depan Lisuzzo. Saat ini, pilihan yang paling mengemuka adalah mempertahankannya di posisinya, asalkan ia mampu membalikkan tren dan segera membuka lembaran baru. Laga Minggu saat Siena bertandang ke "Liberati" akan menjadi penentu. Lisuzzo harus meraih poin penuh untuk tetap memimpin Ternana yang baru dan ambisius.
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