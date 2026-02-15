'Terlalu cepat' - Ella Toone dipastikan absen dalam final Piala Liga Manchester United melawan Chelsea, sementara pembaruan cedera terbaru juga membuat bintang Inggris itu absen dari pemusatan latihan pertama Lionesses pada 2026

Ini bukan hanya pukulan bagi Manchester United karena Toone akan absen di final piala, tetapi juga karena dia kemungkinan besar juga akan absen di beberapa pertandingan besar lainnya.

Beruntung, kemenangan besar United 3-0 atas Atletico Madrid di Spanyol pada Kamis malam berarti leg kedua babak playoff Liga Champions pada Kamis depan tidak sepenting yang mungkin terjadi. Namun, ada juga pertandingan besar Piala FA melawan Chelsea pada akhir pekan depan yang akan dilewatkan Toone.

The Red Devils akan menghadapi West Ham dan Everton setelah final Piala Liga, kedua pertandingan yang penting untuk upaya mendapatkan kualifikasi Liga Champions untuk minggu depan, dan kedua pertandingan yang tampaknya juga akan dilewatkan oleh Toone, karena Skinner menyoroti derby Manchester pada 29 Maret sebagai tanggal potensial untuk kembalinya dia. "Saya kira kami menargetkan sekitar pertandingan melawan Manchester City," katanya. "Semoga kami bisa menyambut kembalinya dia saat itu."

Artinya, jika United lolos ke perempat final Liga Champions seperti yang diharapkan setelah kemenangan besar di Madrid, Toone juga diragukan untuk leg pertama pertandingan tersebut, yang akan dimainkan melawan Bayern Munich pada 24 atau 25 Maret.