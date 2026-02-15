Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Terlalu cepat' - Ella Toone dipastikan absen dalam final Piala Liga Manchester United melawan Chelsea, sementara pembaruan cedera terbaru juga membuat bintang Inggris itu absen dari pemusatan latihan pertama Lionesses pada 2026
Konfirmasi: Ella Toone kemungkinan besar akan absen dalam pertandingan final Piala Liga Manchester United melawan Chelsea.
Skinner mengonfirmasi pada Januari bahwa Toone menderita "respons stres tulang di pinggulnya" yang akan membuatnya absen selama enam hingga delapan minggu. Jika pemain berusia 26 tahun itu bisa kembali pada akhir optimis dari rentang waktu tersebut, ia akan kembali beraksi pada minggu pertama Maret, sebelum final Piala Liga melawan Chelsea pada 15 Maret.
Namun, pembaruan terbaru Skinner tentang pemain nomor 7 United menunjukkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dalam konferensi pers pada Sabtu, dia ditanya apakah Toone diragukan untuk final Piala Liga dan menjawab: "Mungkin, ya. Mungkin terlalu cepat."
- Getty Images Sport
Penjelasan: Kapan Toone bisa kembali dari cedera dan pertandingan besar Manchester United yang mungkin dia lewatkan.
Ini bukan hanya pukulan bagi Manchester United karena Toone akan absen di final piala, tetapi juga karena dia kemungkinan besar juga akan absen di beberapa pertandingan besar lainnya.
Beruntung, kemenangan besar United 3-0 atas Atletico Madrid di Spanyol pada Kamis malam berarti leg kedua babak playoff Liga Champions pada Kamis depan tidak sepenting yang mungkin terjadi. Namun, ada juga pertandingan besar Piala FA melawan Chelsea pada akhir pekan depan yang akan dilewatkan Toone.
The Red Devils akan menghadapi West Ham dan Everton setelah final Piala Liga, kedua pertandingan yang penting untuk upaya mendapatkan kualifikasi Liga Champions untuk minggu depan, dan kedua pertandingan yang tampaknya juga akan dilewatkan oleh Toone, karena Skinner menyoroti derby Manchester pada 29 Maret sebagai tanggal potensial untuk kembalinya dia. "Saya kira kami menargetkan sekitar pertandingan melawan Manchester City," katanya. "Semoga kami bisa menyambut kembalinya dia saat itu."
Artinya, jika United lolos ke perempat final Liga Champions seperti yang diharapkan setelah kemenangan besar di Madrid, Toone juga diragukan untuk leg pertama pertandingan tersebut, yang akan dimainkan melawan Bayern Munich pada 24 atau 25 Maret.
Bukan hanya pukulan bagi Man Utd: Cedera Toone juga menimbulkan masalah bagi Inggris.
Bukan hanya United yang akan terdampak negatif akibat absennya Toone yang terus berlanjut. Kamp pertama Inggris pada 2026 akan dimulai akhir bulan ini dan mencakup kualifikasi pertama Lionesses untuk Piala Dunia Wanita 2027, melawan Ukraina pada 3 Maret dan Islandia pada 7 Maret. Namun, pembaruan terbaru mengenai jadwal pemulihan cedera Toone hampir pasti mengesampingkannya dari jeda internasional tersebut, yang menjadi pukulan bagi tim Sarina Wiegman.
Wiegman akan mengumumkan skuadnya untuk pertandingan tersebut pada Selasa pagi dan dia harus menilai bagaimana dia ingin opsi serangannya terlihat tanpa Toone dan juga Beth Mead, yang mengalami retak halus pada tulang keringnya, seperti yang dikonfirmasi minggu ini. Inggris akan menjadi favorit berat dalam kedua pertandingan tersebut, tetapi mereka tidak boleh lengah mengingat mereka berada dalam grup dengan Spanyol dan hanya pemenang grup yang akan lolos secara otomatis ke turnamen di Brasil.
- AFP
Siapa lagi yang masuk dalam daftar cedera Manchester United? Kedalaman skuad yang baru ditemukan akan diuji seiring bertambahnya pemain yang absen.
Toone saat ini menjadi pemain utama yang absen untuk United, dan skuad memang memiliki kedalaman yang lebih baik untuk mengatasi cedera seperti itu setelah jendela transfer Januari yang kuat, tetapi saat ini sedang diuji. Bek sayap Anna Sandberg terpaksa keluar lapangan dengan cedera betis di Madrid, yang akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan, sementara penyerang Swedia Fridolina Rolfo absen dalam pertandingan tersebut dan laga liga melawan London City Lionesses pada Minggu, di mana Melvine Malard juga menjadi absen yang mengejutkan.
Winger Leah Galton tetap absen karena cedera punggung yang membuatnya tidak bisa bermain sama sekali pada 2026, Celin Bizet adalah penyerang lain yang saat ini absen karena mempersiapkan kelahiran anak pertamanya, dan ada juga fakta bahwa Hinata Miyazawa akan berangkat ke Piala Asia setelah pertandingan Piala FA melawan Chelsea. Turnamen tersebut berakhir pada 21 Maret, yang kemungkinan besar akan membuat pemain internasional Jepang tersebut absen dalam final Piala Liga dan membuatnya berjuang untuk kembali tepat waktu untuk leg pertama perempat final Liga Champions, asalkan Nadeshiko tampil sesuai ekspektasi.
Iklan