Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
'Terlalu banyak kecemasan!' - Roberto Mancini angkat bicara jelang duel melawan Montella di Bursa
Mancini bereuni dengan mantan partner lini serang Montella di Bursa
Pelatih kepala Italia Roberto Mancini tiba di Ataturk Spor Kompleksi di Bursa dengan membidik poin pertama Italia dalam kampanye UEFA Nations League melawan Turki. Laga ini mempertemukan Mancini dengan pelatih Turki Vincenzo Montella, yang bersama dirinya membentuk lini serang 37 gol di Sampdoria di bawah asuhan Sven-Goran Eriksson pada 1996/97.
Mancini memuji kinerja kepelatihan mantan rekan setimnya itu sembari memperingatkan bahwa Turki memiliki kelimpahan talenta.
Pertandingan ini digelar tiga hari setelah Italia menelan kekalahan 2-1 dari Belgia di Roma.
- Anadolu Agency
Pelatih kepala meminta semua pihak tetap tenang di tengah tekanan media dan kecemasan
Berbicara dalam konferensi pers pralaga, Mancini menanggapi meningkatnya sorotan publik setelah kekalahan pada hari Jumat. Ia meminta media dan suporter di sekitarnya tetap sabar selagi staf pelatih membangun tim yang kompetitif, sambil menegaskan bahwa hasil tetap menjadi satu-satunya cara untuk mengubah persepsi publik.
Mancini menuntut skuadnya untuk membangun momentum dari penampilan mereka yang membaik pada babak kedua saat melawan Belgia.
"Montella telah melakukan, dan terus melakukan, pekerjaan yang luar biasa," kata Mancini kepada para wartawan. "Turki adalah tim yang sangat bagus dengan banyak pemain bertalenta. Saat ini ada terlalu banyak kecemasan, tetapi kami harus tetap tenang. Kami hanya butuh waktu untuk bekerja dan berkembang. Jika kami bisa bermain bagus dan menang, maka segalanya akan berubah."
Bastoni kembali saat Mancini mengonfirmasi rotasi skuad
Mancini menyambut kembalinya bek Alessandro Bastoni setelah menjalani skorsing satu pertandingan saat melawan Belgia. Dengan empat pertandingan dijadwalkan dalam jeda internasional yang singkat dan sepuluh pemain senior masih berada di Coverciano dalam program fisik yang disesuaikan, sang pelatih menegaskan perlunya perubahan di susunan starter.
Ia menekankan bahwa menguji anggota skuad yang lebih muda dalam laga tandang berintensitas tinggi tetap penting untuk perkembangan jangka panjang.
Mancini ingin menyegarkan struktur lini tengah dan pertahanannya di Bursa.
- Anadolu Agency
Italia memburu kemenangan pernyataan di bawah peluit Michael Oliver
Mancini dan skuadnya menuntaskan persiapan hari pertandingan di Bursa menjelang kick-off Selasa malam pukul 20.45, yang dipimpin wasit asal Inggris Michael Oliver. Kemenangan akan mengembalikan momentum sebelum Italia bertandang ke Paris untuk menghadapi Prancis pada 2 Oktober.
Turki memburu kemenangan pertama mereka di fase grup setelah kalah tipis dari Prancis.
Mancini bertekad membawa Italia kembali ke jalur kemenangan.
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