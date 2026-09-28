'Terlalu banyak kecemasan!' - Roberto Mancini angkat bicara jelang duel melawan Montella di Bursa

Pelatih kepala Italia Roberto Mancini tiba di Ataturk Spor Kompleksi di Bursa dengan membidik poin pertama Italia dalam kampanye UEFA Nations League melawan Turki. Laga ini mempertemukan Mancini dengan pelatih Turki Vincenzo Montella, yang bersama dirinya membentuk lini serang 37 gol di Sampdoria di bawah asuhan Sven-Goran Eriksson pada 1996/97.

Mancini memuji kinerja kepelatihan mantan rekan setimnya itu sembari memperingatkan bahwa Turki memiliki kelimpahan talenta.

Pertandingan ini digelar tiga hari setelah Italia menelan kekalahan 2-1 dari Belgia di Roma.