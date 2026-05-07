Terkait target transfer FC Bayern: Uli Hoeneß dan Max Eberl tampaknya memiliki perbedaan pendapat

Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Max Eberl sangat yakin dengan Eichhorn dan mendukung transfer ini. Pemain berusia 16 tahun itu juga sebenarnya sesuai dengan kriteria FCB, yang sejak dulu ingin mengumpulkan para pemain top Jerman di bawah naungannya.

Eichhorn bersedia melepas Eichhorn dengan klausul pelepasan sebesar hingga dua belas juta euro. Negosiasi pun diperkirakan akan berjalan lancar. Namun, menurut laporan kicker, baik Presiden Kehormatan Uli Hoeneß maupun Karl-Heinz Rummenigge dari Dewan Pengawas yang berpengaruh dilaporkan "menentang transfer semacam itu".

Latar Belakang: Prioritas internal Bayern sebenarnya adalah transfer pemain serang serba bisa yang diharapkan dapat meringankan beban Harry Kane dan Luis Diaz di sayap kiri. Jejak terpanas belakangan ini mengarah ke Anthony Gordon dari Newcastle United, yang kini dianggap sebagai target transfer nomor satu bagi klub Munich. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pembicaraan awal dengan The Magpies telah berlangsung dan draf kontrak telah diajukan kepada Gordon.

Titik krusialnya adalah apakah Newcastle dan FCB dapat mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. The Magpies dilaporkan meminta hingga 90 juta euro, dan segala angka di atas 70 juta euro kemungkinan akan dianggap terlalu mahal oleh Bayern.