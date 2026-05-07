Kennet Eichhorn tampaknya tidak akan bergabung dengan FC Bayern München. Hal ini dilaporkan oleh majalah kicker pada hari Kamis, sekaligus mengungkap adanya perbedaan pendapat internal di klub juara terbanyak tersebut terkait gelandang tengah berbakat dari Hertha BSC tersebut.
Terkait target transfer FC Bayern: Uli Hoeneß dan Max Eberl tampaknya memiliki perbedaan pendapat
Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Max Eberl sangat yakin dengan Eichhorn dan mendukung transfer ini. Pemain berusia 16 tahun itu juga sebenarnya sesuai dengan kriteria FCB, yang sejak dulu ingin mengumpulkan para pemain top Jerman di bawah naungannya.
Eichhorn bersedia melepas Eichhorn dengan klausul pelepasan sebesar hingga dua belas juta euro. Negosiasi pun diperkirakan akan berjalan lancar. Namun, menurut laporan kicker, baik Presiden Kehormatan Uli Hoeneß maupun Karl-Heinz Rummenigge dari Dewan Pengawas yang berpengaruh dilaporkan "menentang transfer semacam itu".
Latar Belakang: Prioritas internal Bayern sebenarnya adalah transfer pemain serang serba bisa yang diharapkan dapat meringankan beban Harry Kane dan Luis Diaz di sayap kiri. Jejak terpanas belakangan ini mengarah ke Anthony Gordon dari Newcastle United, yang kini dianggap sebagai target transfer nomor satu bagi klub Munich. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pembicaraan awal dengan The Magpies telah berlangsung dan draf kontrak telah diajukan kepada Gordon.
Titik krusialnya adalah apakah Newcastle dan FCB dapat mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. The Magpies dilaporkan meminta hingga 90 juta euro, dan segala angka di atas 70 juta euro kemungkinan akan dianggap terlalu mahal oleh Bayern.
FC Bayern telah menjadikan perekrutan pemain serang sebagai prioritas - dalam kasus Michael Olise, Eberl berhasil meyakinkan pihak klub
Alternatif pengganti Gordon di lini serang pun akan memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga Hoeneß dan Rummenigge dilaporkan mendesak secara internal agar posisi yang kosong di skuad utama akibat hengkangnya Leon Goretzka diisi oleh pemain dari akademi klub, yang tentu saja lebih hemat biaya. Dengan Noel Aseko yang kembali dari Hannover 96, David Santos, dan Bara Sapoko Ndiaye, setidaknya ada tiga talenta internal yang bisa dipertimbangkan.
Namun, belum pasti apakah Hoeneß dan Rummenigge pada akhirnya akan berhasil menentang keinginan dan ide transfer Eberl. Terkait hal ini, Hoeneß sendiri baru-baru ini menceritakan sebuah anekdot. Pasalnya, dalam transfer Michael Olise, Eberl-lah yang berhasil memenangkan pertarungan.
"Michael Olise adalah rekrutan yang, harus dikatakan dengan jelas, berasal dari Max. Dia pada dasarnya mengambil keputusan ini atas tanggung jawabnya sendiri, karena kami sebelumnya tidak mengenal pemain tersebut. Kami bilang, kami sebenarnya tidak bisa berkomentar apa-apa. Tapi jika kamu begitu yakin – dan Christoph Freund juga terlibat, begitu pula pelatih saat itu, meskipun sejauh yang saya tahu Vincent belum ada di sana saat itu – maka kita harus menerimanya," kata Hoeneß beberapa hari lalu di DAZN.
Hasil dari pertaruhan besar Eberl senilai 53 juta euro dengan pemain Prancis itu sudah diketahui: Olise dengan cepat berkembang menjadi pemain kelas dunia di Bayern dan bisa saja masuk dalam sejarah transfer terbaik dalam sejarah klub dalam beberapa tahun ke depan.
BVB gencar memburu Eichhorn — Leverkusen dan Leipzig juga ikut bersaing
Mungkin saja Eberl juga memiliki kesabaran yang sama terhadap Eichhorn, meskipun pemain Hertha berusia 16 tahun ini memiliki banyak pilihan lain dan tidak harus segera pindah ke klub terbesar di Jerman untuk bisa menancapkan namanya di Bundesliga dan berkembang pesat sesuai keinginannya.
Menurut kabar yang beredar, Eichhorn sangat ingin pindah pada musim panas mendatang - dan itu ke klub Jerman yang bermain di Liga Champions dan di mana ia bisa bermain secara reguler. Seperti yang dilaporkan Sport Bild, BVB sedang bekerja keras untuk merekrut Eichhorn. Konon, pada bulan April telah terjadi pertemuan antara Eichhorn dan direktur olahraga Ole Book, di mana Book cukup berhasil membuat Eichhorn terkesan dengan rencana yang ditunjukkannya.
Selain BVB, Bayer Leverkusen dan RB Leipzig juga dilaporkan bersaing untuk mendapatkan jasa Eichhorn.