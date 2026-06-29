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Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Terancam terjadi perselisihan besar seputar transfer: Yan Diomande secara terbuka membantah pernyataan RB Leipzig

Bundesliga
Transfers
Ligue 1
Y. Diomande
RB Leipzig
Paris Saint-Germain

Kabar tentang dugaan kesepakatan antara bintang penyerang tersebut dengan Paris Saint-Germain telah mendorong bos Leipzig, Marcel Schäfer, untuk mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus Yan Diomande. Pemain itu sendiri secara terbuka membantah pernyataan Schäfer.

Persaingan untuk merebut bintang muda Bundesliga, Yan Diomande, semakin memanas. Pemain berusia 19 tahun dari RB Leipzig ini awalnya memberikan jawaban yang mengelak saat ditanya mengenai masa depannya di dunia olahraga pada hari Senin di Dallas, namun kemudian menunjukkan kecenderungan yang jelas. "Saya berasumsi bahwa saya akan hengkang. Saya punya agen. Dia yang akan mengurus sisanya," kata Diomande.

Sebelumnya, Direktur Olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, masih bersikap berbeda dan pada hari Senin secara tegas menolak kemungkinan transfer musim panas.

"Niat kami sangat jelas: Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan menyimpang dari itu," katanya kepada Bild. Akan tiba saatnya untuk memungkinkan sang pemain mengambil langkah berikutnya, "tetapi bukan tahun ini."


  • Pemain penyerang Pantai Gading (Côte d'Ivoire) ini akan berhadapan dengan Norwegia dan bintang penyerang Erling Haaland pada babak 16 besar hari Selasa. Diomande tidak membahas lebih lanjut mengenai kemungkinan kepindahannya. Ia menyebut bahwa bermain untuk negaranya dan menciptakan sejarah bersama timnas adalah "mimpinya": "Bagi saya, yang terpenting saat ini adalah fokus pada Piala Dunia bersama timnas saya."


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  • Diomande dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PSG

    Baru-baru ini, berbagai media secara serempak melaporkan bahwa Diomande berencana pindah ke Paris Saint-Germain, juara Liga Champions.

    Diomande dilaporkan telah memberi tahu pihak klub papan atas Prancis tersebut bahwa Paris adalah "tujuan berikutnya yang paling diinginkannya". Sky juga melaporkan bahwa antara Diomande dan PSG telah tercapai "kesepakatan penuh mengenai kontrak hingga tahun 2031". Baru-baru ini, FC Liverpool juga telah menunjukkan ketertarikannya pada penyerang sayap yang lincah ini. Namun, remaja tersebut telah menandatangani kontrak hingga tahun 2030 di Leipzig tahun lalu.


  • Yan Diomande ke PSG? Catatan statistiknya bersama RB Leipzig


    Penugasan

    36

    Gol

    13

    Umpan

    10