Terancam terjadi perselisihan besar seputar transfer: Yan Diomande secara terbuka membantah pernyataan RB Leipzig

Persaingan untuk merebut bintang muda Bundesliga, Yan Diomande, semakin memanas. Pemain berusia 19 tahun dari RB Leipzig ini awalnya memberikan jawaban yang mengelak saat ditanya mengenai masa depannya di dunia olahraga pada hari Senin di Dallas, namun kemudian menunjukkan kecenderungan yang jelas. "Saya berasumsi bahwa saya akan hengkang. Saya punya agen. Dia yang akan mengurus sisanya," kata Diomande.

Sebelumnya, Direktur Olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, masih bersikap berbeda dan pada hari Senin secara tegas menolak kemungkinan transfer musim panas.

"Niat kami sangat jelas: Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Dan kami tidak akan menyimpang dari itu," katanya kepada Bild. Akan tiba saatnya untuk memungkinkan sang pemain mengambil langkah berikutnya, "tetapi bukan tahun ini."



