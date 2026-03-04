Getty Images Sport
"Tenanglah, kawan!" - Michael Owen mengkritik habis-habisan bintang Liverpool yang "terlihat seperti orang yang sangat gugup" setelah kekalahan telak di Wolves
Kelemahan pertahanan merugikan The Reds di Molineux
Liverpool menelan kekalahan 2-1 dari Wolves yang sedang terpuruk di West Midlands. Meskipun menguasai bola dalam waktu yang cukup lama, The Reds kehilangan ketajaman biasanya dan terlihat rentan saat diserang balik. Rodrigo Gomes memberikan keunggulan tak terduga bagi tuan rumah, dan meskipun Mohamed Salah berhasil menyamakan kedudukan untuk Liverpool dengan sisa waktu tujuh menit di waktu normal, drama belum berakhir. Dalam periode tambahan waktu yang penuh ketegangan, Wolves mencuri tiga poin berkat tendangan yang membentur pemain dari Andre, menandai kemenangan liga ketiga mereka musim ini. Hasil ini memiliki dampak serius bagi klasemen Premier League; Liverpool kini berada di posisi kelima dan berisiko tertinggal dalam persaingan kualifikasi Liga Champions jika Chelsea berhasil mengalahkan Aston Villa pada Rabu. Cara kekalahan ini memicu perdebatan lebih luas mengenai kualitas perombakan skuad terbaru, terutama di posisi bek sayap yang ditempati oleh Kerkez.
Owen meragukan kemampuan Kerkez dalam menghadapi tekanan.
Berbicara sebagai pakar untuk Premier League Productions, Owen tidak menahan diri dalam evaluasinya terhadap penampilan Kerkez. Mantan pemain internasional Inggris itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan pemain Hungaria itu untuk menghadapi tekanan yang datang dengan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia.
"Saya tidak bisa menyukai Kerkez, sayangnya," kata Owen selama analisis pasca-pertandingan. "Dia terlihat seperti orang yang gugup, dia terlihat seperti tidak ingin memegang bola, dia terlihat seperti bek yang emosional. Dia bermain seperti ini [bergoyang] terus-menerus, seolah-olah, 'tenanglah, kawan', kamu sering menguasai bola, rileks saja, seolah-olah dia terus-menerus dalam keadaan trance. Saya suka Kerkez di Bournemouth, tapi Liverpool adalah cerita yang berbeda. Kamu harus bisa mengelola tekanan, semua mata tertuju padamu, dan sepertinya klub ini terlalu besar untuknya saat ini."
Skuad yang sedang menurun?
Kritik Owen tidak hanya ditujukan pada satu individu, melainkan ia membandingkan skuad Liverpool saat ini dengan tim yang pernah diperkuat oleh Trent Alexander-Arnold dan Robertson pada masa kejayaannya. Ia berargumen bahwa skuad saat ini "jauh lebih lemah" dalam empat area kunci dibandingkan dengan skuad yang sama setahun yang lalu. Secara spesifik, Owen menyoroti penurunan performa dari bintang-bintang berpengalaman seperti Cody Gakpo dan Salah, sambil juga mencatat bahwa pengganti Alexander-Arnold—Conor Bradley dan Jeremie Frimpong—kesulitan menjaga kebugaran.
"Langsung di empat area, Liverpool lebih lemah, jauh lebih lemah, dibandingkan musim lalu," jelas Owen. "Apakah itu transisi atau Salah sudah tua? Apakah Gakpo tidak sekuat musim ini? Bek sayap tidak sebaik bek sayap sebelumnya, jadi mereka pasti akan melemahkan tim. Saya pikir mereka pensiunkan Andy Robertson terlalu cepat; saya pikir dia seharusnya masih bermain sekarang. Dia [Kerkez] mungkin akan stabil, mungkin akan lebih baik, tapi saat ini saya akan langsung memasukkan Andy Robertson kembali."
Tekanan semakin meningkat terhadap Slot
Sorotan kini beralih ke Slot dan pilihannya untuk pertandingan ulang Piala FA melawan Wolves pada Jumat ini. Dengan kompetisi piala domestik yang menjadi peluang penting untuk meraih trofi, manajer dihadapkan pada dilema apakah akan terus mempercayai Kerkez untuk membangun kepercayaan dirinya atau mengikuti saran Owen dan memanggil kembali Robertson yang berpengalaman. Kepemimpinan veteran pemain internasional Skotlandia itu bisa menjadi kunci untuk menstabilkan barisan belakang yang tampak semakin rapuh dalam momen-momen krusial.
Performa Liverpool sejak awal tahun ini tidak konsisten, dan mereka akan memasuki rangkaian pertandingan yang melelahkan di mana kesalahan lebih lanjut dapat membuat mereka terlempar dari perburuan kualifikasi Eropa, yang akan menempatkan Slot di bawah tekanan besar. Di luar lapangan, klub juga sedang menjalani periode transisi saat mereka menatap jendela transfer musim panas untuk potensial mengatasi masalah kedalaman skuad yang diidentifikasi Owen. Bagi Kerkez, beberapa minggu ke depan akan menjadi ujian karakter yang menentukan; ia harus membuktikan bahwa ia dapat mengatasi "ketegangan" dan beradaptasi dengan tuntutan tak henti-hentinya dari pendukung Anfield sebelum ia menjadi kambing hitam permanen untuk kelemahan pertahanan tim.
