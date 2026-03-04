"Tenanglah, kawan!" - Michael Owen mengkritik habis-habisan bintang Liverpool yang "terlihat seperti orang yang sangat gugup" setelah kekalahan telak di Wolves

Berbicara sebagai pakar untuk Premier League Productions, Owen tidak menahan diri dalam evaluasinya terhadap penampilan Kerkez. Mantan pemain internasional Inggris itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan pemain Hungaria itu untuk menghadapi tekanan yang datang dengan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia.

"Saya tidak bisa menyukai Kerkez, sayangnya," kata Owen selama analisis pasca-pertandingan. "Dia terlihat seperti orang yang gugup, dia terlihat seperti tidak ingin memegang bola, dia terlihat seperti bek yang emosional. Dia bermain seperti ini [bergoyang] terus-menerus, seolah-olah, 'tenanglah, kawan', kamu sering menguasai bola, rileks saja, seolah-olah dia terus-menerus dalam keadaan trance. Saya suka Kerkez di Bournemouth, tapi Liverpool adalah cerita yang berbeda. Kamu harus bisa mengelola tekanan, semua mata tertuju padamu, dan sepertinya klub ini terlalu besar untuknya saat ini."