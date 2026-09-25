Tekanan dan semangat juang: Klopp mengubah wajah Jerman dalam 90 menit

Seusai laga, Jurgen Klopp menyatakan rasa puasnya yang cukup besar atas penampilan para pemainnya, dan berkata, "Saya sangat puas dengan sejumlah penampilan individu, dan dengan semangat yang kami tunjukkan."

Ia melanjutkan, "Kami bisa menyajikan sepak bola yang lebih indah dan lebih menghibur, itu sudah pasti. Hari ini sangat melelahkan. Kami ingin sekali meraih kemenangan di sini, tetapi mendapatkan satu poin ini adalah hasil yang bagus."

Sang kapten, Joshua Kimmich, sependapat dengan pelatihnya, dengan mengatakan, "Ini adalah pertandingan yang keras, dan tidak semuanya berjalan sempurna, tetapi ada banyak hal positif. Di babak kedua, Belanda memaksakan dominasinya dan kami terpaksa bertahan mati-matian. Saya rasa hasil imbang adalah hasil yang pantas."

Di Jerman sendiri, para pengamat memuji penampilan timnas. Adapun legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, yang biasanya dikenal dengan kritik pedasnya terhadap segala hal seputar timnas, kali ini justru memuji pelatih baru timnas Jerman itu, dan berkata, "Klopp menanamkan semangat juang dalam tim, dan timnas mampu merespons. Ini adalah awal yang baik. Kami bisa merasa puas dengan hasil dan semangat yang kami tunjukkan. Namun, jelas masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki."

Semangat baru dan daya juang yang lebih besar dari timnas Jerman, dibandingkan dengan apa yang ditampilkan pada Piala Dunia 2026, menjadi salah satu dari dua hal yang juga disoroti oleh pers Jerman.

Surat kabar Sport Bild menulis, "Timnas Jerman bertarung dengan jauh lebih sengit dibandingkan saat kegagalan di Piala Dunia musim panas ini, dan yang lebih penting, mereka kembali berjuang untuk satu sama lain. Klopp mewujudkan semangat kolektif dan rasa persatuan yang berhasil dipulihkan oleh kelompok ini secara ideal."

Surat kabar Welt memuji dengan mengatakan, "Segala sesuatunya akhirnya mulai kembali ke jalur yang benar bagi timnas."

Ia melanjutkan, "Ada satu hal yang pasti setelah pertandingan internasional pertama pelatih berusia 59 tahun itu: Klopp memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan, termasuk membawa timnas sepak bola Jerman ke arah yang benar."