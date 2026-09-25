Tekanan dan semangat juang: Klopp mengubah wajah Jerman dalam 90 menit

Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, menjadi pusat perhatian semua orang di Amsterdam, dalam penampilan perdananya bersama Die Mannschaft, menghadapi Belanda yang dilatih Xavi, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di UEFA Nations League.
Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Klopp memilih mengandalkan formasi 4-2-3-1, yang berisi 7 pemain yang tampil di Piala Dunia 2026, yaitu para bek Braun, Schlotterbeck, dan Tah, gelandang Kimmich, Nmecha, dan Amiri, serta penyerang Kai Havertz.
Di lini pertahanan, pendatang baru Trou tampil di posisi bek kanan, sementara Klopp memercayakan tugas bermain di kedua sayap kepada Shade dan Karim Adeyemi, sedangkan Ter Stegen kembali menjaga gawang.
Awal laga Klopp nyaris berjalan buruk, setelah Virgil van Dijk mencetak gol setelah seperempat jam berjalan, namun teknologi VAR akhirnya menyelamatkan Jerman.
Beberapa saat kemudian, Kai Havertz terpaksa meninggalkan lapangan, dan Younes Ben Taleb masuk menggantikannya, setelah berbenturan dengan Quinten Timber pada menit ke-30.
Itu merupakan pukulan menyakitkan, tetapi tidak menghalangi pasukan Klopp untuk unggul, bahkan sang juara dunia empat kali itu mengira mereka dalam perjalanan meraih kemenangan berkat gol yang dicetak Felix Nmecha pada menit ke-32, sebelum timnas Jerman menerima kejutan dari Cody Gakpo pada masa injury time, setelah ia menyamakan kedudukan pada menit ke-92, sehingga pertandingan berakhir 1-1.
Hasil imbang ini mengecewakan, sekaligus membuat Yunani memuncaki sendirian Grup 2 di Divisi A. Namun di Jerman, hasil ini tidak menimbulkan kontroversi yang berarti, justru sebaliknya.