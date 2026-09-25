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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Tekanan dan semangat juang: Klopp mengubah wajah Jerman dalam 90 menit

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
J. Klopp
M. ter Stegen
Belanda
Jerman

Dari kekecewaan Piala Dunia menuju semangat Klopp: Jerman mulai memulihkan pamornya

Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, menjadi pusat perhatian semua orang di Amsterdam, dalam penampilan perdananya bersama Die Mannschaft, menghadapi Belanda yang dilatih Xavi, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di UEFA Nations League.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Klopp memilih mengandalkan formasi 4-2-3-1, yang berisi 7 pemain yang tampil di Piala Dunia 2026, yaitu para bek Braun, Schlotterbeck, dan Tah, gelandang Kimmich, Nmecha, dan Amiri, serta penyerang Kai Havertz. 

Di lini pertahanan, pendatang baru Trou tampil di posisi bek kanan, sementara Klopp memercayakan tugas bermain di kedua sayap kepada Shade dan Karim Adeyemi, sedangkan Ter Stegen kembali menjaga gawang.

Awal laga Klopp nyaris berjalan buruk, setelah Virgil van Dijk mencetak gol setelah seperempat jam berjalan, namun teknologi VAR akhirnya menyelamatkan Jerman. 

Beberapa saat kemudian, Kai Havertz terpaksa meninggalkan lapangan, dan Younes Ben Taleb masuk menggantikannya, setelah berbenturan dengan Quinten Timber pada menit ke-30.

Itu merupakan pukulan menyakitkan, tetapi tidak menghalangi pasukan Klopp untuk unggul, bahkan sang juara dunia empat kali itu mengira mereka dalam perjalanan meraih kemenangan berkat gol yang dicetak Felix Nmecha pada menit ke-32, sebelum timnas Jerman menerima kejutan dari Cody Gakpo pada masa injury time, setelah ia menyamakan kedudukan pada menit ke-92, sehingga pertandingan berakhir 1-1.

Hasil imbang ini mengecewakan, sekaligus membuat Yunani memuncaki sendirian Grup 2 di Divisi A. Namun di Jerman, hasil ini tidak menimbulkan kontroversi yang berarti, justru sebaliknya.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Klopp memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan

    Seusai laga, Jurgen Klopp menyatakan rasa puasnya yang cukup besar atas penampilan para pemainnya, dan berkata, "Saya sangat puas dengan sejumlah penampilan individu, dan dengan semangat yang kami tunjukkan."

    Ia melanjutkan, "Kami bisa menyajikan sepak bola yang lebih indah dan lebih menghibur, itu sudah pasti. Hari ini sangat melelahkan. Kami ingin sekali meraih kemenangan di sini, tetapi mendapatkan satu poin ini adalah hasil yang bagus."

    Sang kapten, Joshua Kimmich, sependapat dengan pelatihnya, dengan mengatakan, "Ini adalah pertandingan yang keras, dan tidak semuanya berjalan sempurna, tetapi ada banyak hal positif. Di babak kedua, Belanda memaksakan dominasinya dan kami terpaksa bertahan mati-matian. Saya rasa hasil imbang adalah hasil yang pantas."

    Di Jerman sendiri, para pengamat memuji penampilan timnas. Adapun legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus, yang biasanya dikenal dengan kritik pedasnya terhadap segala hal seputar timnas, kali ini justru memuji pelatih baru timnas Jerman itu, dan berkata, "Klopp menanamkan semangat juang dalam tim, dan timnas mampu merespons. Ini adalah awal yang baik. Kami bisa merasa puas dengan hasil dan semangat yang kami tunjukkan. Namun, jelas masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki."

    Semangat baru dan daya juang yang lebih besar dari timnas Jerman, dibandingkan dengan apa yang ditampilkan pada Piala Dunia 2026, menjadi salah satu dari dua hal yang juga disoroti oleh pers Jerman.

    Surat kabar Sport Bild menulis, "Timnas Jerman bertarung dengan jauh lebih sengit dibandingkan saat kegagalan di Piala Dunia musim panas ini, dan yang lebih penting, mereka kembali berjuang untuk satu sama lain. Klopp mewujudkan semangat kolektif dan rasa persatuan yang berhasil dipulihkan oleh kelompok ini secara ideal."

    Surat kabar Welt memuji dengan mengatakan, "Segala sesuatunya akhirnya mulai kembali ke jalur yang benar bagi timnas."

    Ia melanjutkan, "Ada satu hal yang pasti setelah pertandingan internasional pertama pelatih berusia 59 tahun itu: Klopp memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan, termasuk membawa timnas sepak bola Jerman ke arah yang benar."

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  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Klopp mengatasi titik terlemah terbesar timnas Jerman

    Sementara itu, surat kabar Bild juga tidak menyembunyikan antusiasmenya, dan menulis "Klopp benar-benar telah menyelesaikan masalah terbesar yang muncul di Piala Dunia! Dalam hasil imbang 1-1 di Amsterdam, tim menunjukkan soliditas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana Klopp di area teknis, para pemain terus-menerus menunjukkan tekad yang kuat, dan membuktikan di setiap momen kehausan mereka untuk menang".

    Surat kabar itu mencatat "Tim telah memberikan segala yang mereka miliki, dan langsung menjalani dengan sekuat tenaga, laga klasik melawan Belanda, dan itulah persis yang diminta Klopp. Klopp telah memperbaiki titik lemah terbesar timnas di Piala Dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kehadiran Adeyemi dan Sané, ia mengandalkan dua sayap tradisional, dan seluruh tim juga mengadopsi gaya pressing tinggi yang menjadi ciri khas tim-timnya. Pressing, pressing, pressing".

    Meski demikian, Sport Bild menyinggung salah satu dari sedikit topik yang memicu perdebatan sepanjang malam itu, yaitu kembalinya Marc-André ter Stegen yang tidak stabil ke bawah mistar gawang timnas Jerman.

    Surat kabar itu menulis "Yang menarik, ter Stegen, dalam kembalinya ke timnas Jerman setelah 473 hari sejak pertandingan internasional terakhirnya, banyak melakukan umpan yang tidak akurat selama fase membangun serangan. Sebelum akhir babak pertama, ia hanya berhasil melakukan 9 umpan dari total 16".

    Namun surat kabar itu menambahkan bahwa penjaga gawang Ajax Amsterdam tersebut mampu meningkatkan performanya setelah turun minum "Di babak kedua, Belanda menekan untuk mendapatkan gol penyeimbang, tetapi tim Klopp bertahan, dan ter Stegen melakukan beberapa penyelamatan yang mengesankan".

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