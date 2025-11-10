Target Real Madrid Dan Barcelona Akui 'Impikan' Transfer Ke Chelsea, CEO Konfirmasi Tawaran €30 Juta Ditolak

Peningkatan pesat Eyong di LaLiga telah mengubahnya menjadi salah satu penyerang muda paling dicari di Eropa. Setelah bergabung dengan Levante dari Villarreal di musim panas seharga €3 juta, Eyong tampil sensasional, mencetak enam gol di liga dan dengan cepat menjadi jantung serangan timnya. Dan tampaknya Chelsea-lah yang memegang tempat khusus di hatinya.

Striker Levante itu mengakui bahwa bergabung dengan klub London tersebut akan memenuhi impian seumur hidup yang terinspirasi oleh pahlawan sepakbola Afrikanya. Berbicara kepada GiveMeSport, ia menjelaskan kekagumannya yang mendalam pada The Blues dan apa arti mereka baginya.

“Saat tumbuh dewasa, Chelsea adalah tim Inggris yang mungkin paling sering saya tonton karena Drogba, dan Eto’o juga ada di sana selama setahun,” kata Eyong. “Chelsea sering merekrut pemain Afrika yang luar biasa. Ada begitu banyak klub besar di Inggris, tetapi untuk [bergabung] dengan Chelsea, mengapa tidak? Akan menjadi mimpi bagi saya untuk bermain untuk Chelsea.”

Meski Chelsea dilaporkan memantaunya dengan cermat, prioritas transfer mereka saat ini terletak di tempat lain, dengan bek baru berada di urutan teratas daftar, yang berarti kepindahan Eyong mungkin harus menunggu hingga musim panas.