Target Real Madrid Dan Barcelona Akui 'Impikan' Transfer Ke Chelsea, CEO Konfirmasi Tawaran €30 Juta Ditolak
'Mimpi' Etta Eyong ke Chelsea Terungkap
Peningkatan pesat Eyong di LaLiga telah mengubahnya menjadi salah satu penyerang muda paling dicari di Eropa. Setelah bergabung dengan Levante dari Villarreal di musim panas seharga €3 juta, Eyong tampil sensasional, mencetak enam gol di liga dan dengan cepat menjadi jantung serangan timnya. Dan tampaknya Chelsea-lah yang memegang tempat khusus di hatinya.
Striker Levante itu mengakui bahwa bergabung dengan klub London tersebut akan memenuhi impian seumur hidup yang terinspirasi oleh pahlawan sepakbola Afrikanya. Berbicara kepada GiveMeSport, ia menjelaskan kekagumannya yang mendalam pada The Blues dan apa arti mereka baginya.
“Saat tumbuh dewasa, Chelsea adalah tim Inggris yang mungkin paling sering saya tonton karena Drogba, dan Eto’o juga ada di sana selama setahun,” kata Eyong. “Chelsea sering merekrut pemain Afrika yang luar biasa. Ada begitu banyak klub besar di Inggris, tetapi untuk [bergabung] dengan Chelsea, mengapa tidak? Akan menjadi mimpi bagi saya untuk bermain untuk Chelsea.”
Meski Chelsea dilaporkan memantaunya dengan cermat, prioritas transfer mereka saat ini terletak di tempat lain, dengan bek baru berada di urutan teratas daftar, yang berarti kepindahan Eyong mungkin harus menunggu hingga musim panas.
Levante Menolak Tawaran £26 Juta untuk Etta Eyong
Popularitas Eyong yang terus meningkat tidak luput dari perhatian klub-klub di seluruh Eropa, memicu spekulasi intens tentang potensi transfer. Namun menurut CEO Levante Jose Danvila, klub Spanyol itu telah menolak tawaran besar dan tidak terburu-buru menjual jimat baru mereka.
Danvila mengonfirmasi bahwa tawaran €30 juta (£26,3 juta), yang dibuat oleh tim Rusia CSKA Moskwa, ditolak dengan tegas, meski proposal tersebut mencakup gaji yang menggiurkan bagi sang striker.
“Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa Barcelona dan Real Madrid belum menghubungi Levante tentang Etta Eyong,” kata Danvila kepada Radio Marca. “Dan kami juga belum menerima telepon apa pun dari Liga Primer. Kami menerima satu tawaran pasti untuk pemain itu, tetapi sudah ditolak. Saya membaca banyak cerita tentang Etta, dan memang benar ada minat yang tumbuh, tetapi dia tidak akan dijual musim dingin ini.”
Peraturan FIFA juga melarang Eyong bermain untuk klub ketiga musim ini setelah sebelumnya tampil untuk Villarreal dan Levante, yang berarti kepindahan sebelum musim panas tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, Levante bertekad untuk mempertahankannya dan bahkan mempertimbangkan untuk menawarkan persyaratan yang lebih baik untuk mencerminkan performa luar biasanya. Los Granotes memandangnya sebagai pusat kampanye mereka dan percaya kehadirannya adalah kunci untuk mencapai tujuan mereka finis di paruh atas LaLiga.
Eyong Buka Suara tentang Kaitan dengan Barcelona dan Real Madrid
Meski Chelsea tetap menjadi tim impian Eyong, performa sang striker juga menarik perhatian raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Kedua klub telah memantau kemajuannya dengan cermat, memandangnya sebagai salah satu talenta penyerang paling menarik yang muncul dari LaLiga musim ini. Eyong mengaku "tersanjung" dengan kaitan itu tetapi tetap fokus pada perkembangannya di Levante.
“Eto’o adalah yang terbaik,” kata Eyong, mengenang salah satu idola sepakbolanya. “Dia adalah salah satu pengaruh terbesar saya. Saya menyukainya di Barcelona. Dan saya akan menyebut Lewandowski sebagai panutan lain, terutama ketika saya masih muda dan dia berada di Dortmund. Lewandowski berhasil mencetak begitu banyak gol sepanjang kariernya. Sungguh mengesankan apa yang dia lakukan di Barcelona saat ini. Dia adalah penyelesai akhir yang hebat dan memiliki pergerakan yang cerdas. Dia sepertinya selalu tahu waktu yang tepat untuk meminta bola. Saya bisa belajar banyak darinya. Saat kami bermain melawan Barcelona berikutnya [pada Februari di Camp Nou], saya berharap mendapatkan jersey Lewandowski untuk ditambahkan ke koleksi saya.”
Dia melanjutkan: “Saya sangat tersanjung [dikaitkan dengan Barcelona dan Real Madrid]. Itu sangat berarti karena menunjukkan kerja keras saya membuahkan hasil. Tapi saya hanya harus melanjutkan perjalanan saya dengan Levante dan kemudian melihat apa yang terjadi di masa depan."
"Saya mencoba untuk tidak terlalu sering melihat ponsel saya karena teman-teman saya menelepon saya dengan semua gosip. Saya bilang pada mereka, 'Saya tidak tahu apa-apa – saya baru saja main PlayStation!' Saya lebih suka bermain Call of Duty, menonton anime, atau membaca buku sejarah daripada memenuhi kepala saya dengan rumor. Jika kepindahan besar memang ditakdirkan, itu hanya akan terjadi jika saya bekerja keras."
Etta Eyong Akan Menunggu Hingga Musim Panas
Meski laporan di Spanyol menyebutkan Eyong lebih memilih pindah ke Barcelona — bahkan memunculkan kembali foto lama dirinya mengenakan seragam Blaugrana dari 2017 — sang pemain sendiri bersikeras ia tetap berpikiran terbuka tentang tujuan berikutnya. Dia terus mengungkapkan kekagumannya pada LaLiga dan Liga Primer, menolak memilih di antara keduanya sambil menegaskan kembali komitmennya pada Levante untuk saat ini. Bagi Eyong, fokusnya tetap pada peningkatan permainannya dan membiarkan masa depan berjalan dengan sendirinya.
“Saya tidak bisa memilih antara LaLiga dan Liga Primer karena saya menyukai kedua liga itu,” kata Eyong. “Saya sudah mencapai impian saya bermain di LaLiga dan impian saya yang lain adalah suatu hari nanti bermain di Liga Primer. Saya pikir saya memiliki kualitas untuk berkembang di Liga Primer dan gaya saya sangat cocok untuk sepakbola Inggris. Saya kuat secara fisik dan bisa melakukan link-up play. Saya suka menonton pertandingan Liga Primer. Periode favorit saya adalah pertandingan Boxing Day. Anda bisa melihat para pemain memberikan segalanya – 200 persen! Yang saya sukai dari Liga Primer adalah setiap pertandingan terasa penting. Tapi untuk saat ini fokus saya hanya pada Levante dan saya mengabaikan semua berita lain.”
Bagi Levante, mempertahankan bintang mereka setelah musim ini akan menjadi tantangan, dengan minat dari seluruh Eropa tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Chelsea, Barcelona, dan Real Madrid, semuanya diperkirakan akan meninjau kembali laporan pemandu bakat mereka menjelang jendela transfer musim panas, di mana perang penawaran bisa terjadi, dengan Manchester United dan Arsenal juga dikabarkan tertarik.
