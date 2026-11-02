Menurut yang dilaporkan situs CaughtOffside, Murillo di sisi lain mewakili opsi yang berbeda, tetapi tidak kalah menarik bagi Liverpool. Bek asal Brasil berusia 24 tahun itu sudah memiliki pengalaman di Liga Primer Inggris, dan menonjol dengan kecepatannya yang tinggi dalam memulihkan posisi bertahannya, kekuatannya dalam duel satu lawan satu, serta kepercayaan dirinya dalam membawa bola keluar baik melalui umpan maupun membawanya maju.
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Seperti halnya Schlotterbeck, pemain asal Brasil itu sesuai dengan strategi Liverpool di bursa transfer, tetapi masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda.
Schlotterbeck tampak sebagai opsi yang paling mendekati secara teknis untuk menggantikan Van Dijk, mengingat ketergantungannya pada kaki kirinya, dan kemampuannya memecah lini pertahanan lawan dengan umpan-umpan, selain kepribadian kepemimpinannya yang berkembang selama pengalamannya bersama Dortmund.
Bek asal Jerman itu berusia 26 tahun, yang berarti ia mendekati tahun-tahun terbaik dalam kariernya, tanpa membutuhkan periode pengembangan yang panjang.
Adapun Murillo, ia memiliki keunggulan sudah beradaptasi dengan tuntutan Liga Inggris, yang berarti menghindarkan Liverpool dari risiko terkait kemampuannya menghadapi kecepatan kompetisi, kekuatan fisiknya, dan temponya yang tinggi.
Selain itu, kecepatannya akan sangat bermanfaat dalam sistem pertahanan yang menuntut kedua bek tengah maju ke area-area yang lebih tinggi di lapangan dan meninggalkan ruang di belakang mereka.
Namun, kendala utama yang dihadapi Liverpool terletak pada nilai finansial yang mungkin dibutuhkan untuk kesepakatan ini, karena Nottingham Forest tidak menghadapi tekanan finansial yang mendorongnya untuk menjual salah satu pemain terpentingnya, terutama setelah mereka memperoleh imbalan finansial yang besar dari kepindahan Elliot Anderson ke Manchester City selama musim panas. Dengan demikian, situasi kontrak Murillo yang kuat bisa memaksa Liverpool untuk mengajukan tawaran finansial yang sangat tinggi guna meyakinkan Forest agar melepasnya.
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