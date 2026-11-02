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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Target lama Mourinho dan kejutan Forest: Liverpool buka opsi suksesi Van Dijk

Transfers
Liverpool
Nottingham Forest
V. van Dijk
Murillo
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
J. Gomez
Inggris
Belanda
Brasil
Jerman

Opsi lain tersedia dari Barcelona dan Inter

Liverpool mengintensifkan langkahnya untuk merencanakan pembangunan ulang lini pertahanannya, sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang klub Inggris tersebut, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Virgil van Dijk dan Joe Gomez.

Liverpool mencari para bek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tuntutan fisik Liga Inggris, berkontribusi dalam membangun serangan dari belakang, menutup ruang, serta mahir bermain dalam sistem yang bergantung pada penguasaan bola.

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  • Schlotterbeck di garis depan: deretan opsi dalam daftar incaran Liverpool

    Bintang Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, masih menjadi salah satu nama paling diunggulkan untuk memperkuat lini pertahanan Liverpool, meski ia telah memperpanjang kontraknya bersama Borussia Dortmund pada awal tahun ini.

    Schlotterbeck sempat menjadi target Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu, sebelum ia mengalami robek pada ligamen pergelangan kaki selama Piala Dunia 2026.

    Selain itu, bintang Nottingham Forest, Murillo, juga menarik minat Liverpool, bersama bek Inter Milan Alessandro Bastoni, dan pemain Barcelona Jules Koundé.

    Hingga kini Liverpool belum mengajukan tawaran resmi apa pun untuk mendatangkan Schlotterbeck maupun Murillo, karena pergerakan mereka masih berada pada tahap memantau para pemain, menganalisis performa mereka, serta mengevaluasi kondisi yang memungkinkan untuk merampungkan transaksi di masa depan. Kontrak Schlotterbeck dengan Dortmund berlaku hingga tahun 2031, dan menurut laporan, mencakup klausul pelepasan yang nilainya berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, yang dapat diaktifkan oleh klub-klub tertentu mulai musim panas 2027.

    Adapun di luar ketentuan tersebut, berbagai perkiraan menunjukkan bahwa Dortmund mungkin meminta lebih dari 70 juta euro untuk melepas bek asal Jerman itu.

    Schlotterbeck telah menjelma menjadi salah satu pemimpin utama Dortmund, berkat kemampuannya membawa bola maju dan mengumpan dari lini belakang, selain kekuatannya dalam duel dan keunggulannya dalam bola-bola atas.

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  • Murillo jadi kandidat pengganti Van Dijk, tapi!

    Menurut yang dilaporkan situs CaughtOffside, Murillo di sisi lain mewakili opsi yang berbeda, tetapi tidak kalah menarik bagi Liverpool. Bek asal Brasil berusia 24 tahun itu sudah memiliki pengalaman di Liga Primer Inggris, dan menonjol dengan kecepatannya yang tinggi dalam memulihkan posisi bertahannya, kekuatannya dalam duel satu lawan satu, serta kepercayaan dirinya dalam membawa bola keluar baik melalui umpan maupun membawanya maju.

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    Seperti halnya Schlotterbeck, pemain asal Brasil itu sesuai dengan strategi Liverpool di bursa transfer, tetapi masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda.

    Schlotterbeck tampak sebagai opsi yang paling mendekati secara teknis untuk menggantikan Van Dijk, mengingat ketergantungannya pada kaki kirinya, dan kemampuannya memecah lini pertahanan lawan dengan umpan-umpan, selain kepribadian kepemimpinannya yang berkembang selama pengalamannya bersama Dortmund.

    Bek asal Jerman itu berusia 26 tahun, yang berarti ia mendekati tahun-tahun terbaik dalam kariernya, tanpa membutuhkan periode pengembangan yang panjang.

    Adapun Murillo, ia memiliki keunggulan sudah beradaptasi dengan tuntutan Liga Inggris, yang berarti menghindarkan Liverpool dari risiko terkait kemampuannya menghadapi kecepatan kompetisi, kekuatan fisiknya, dan temponya yang tinggi.

    Selain itu, kecepatannya akan sangat bermanfaat dalam sistem pertahanan yang menuntut kedua bek tengah maju ke area-area yang lebih tinggi di lapangan dan meninggalkan ruang di belakang mereka.

    Namun, kendala utama yang dihadapi Liverpool terletak pada nilai finansial yang mungkin dibutuhkan untuk kesepakatan ini, karena Nottingham Forest tidak menghadapi tekanan finansial yang mendorongnya untuk menjual salah satu pemain terpentingnya, terutama setelah mereka memperoleh imbalan finansial yang besar dari kepindahan Elliot Anderson ke Manchester City selama musim panas. Dengan demikian, situasi kontrak Murillo yang kuat bisa memaksa Liverpool untuk mengajukan tawaran finansial yang sangat tinggi guna meyakinkan Forest agar melepasnya.

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