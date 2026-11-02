Bintang Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, masih menjadi salah satu nama paling diunggulkan untuk memperkuat lini pertahanan Liverpool, meski ia telah memperpanjang kontraknya bersama Borussia Dortmund pada awal tahun ini.

Schlotterbeck sempat menjadi target Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu, sebelum ia mengalami robek pada ligamen pergelangan kaki selama Piala Dunia 2026.

Selain itu, bintang Nottingham Forest, Murillo, juga menarik minat Liverpool, bersama bek Inter Milan Alessandro Bastoni, dan pemain Barcelona Jules Koundé.

Hingga kini Liverpool belum mengajukan tawaran resmi apa pun untuk mendatangkan Schlotterbeck maupun Murillo, karena pergerakan mereka masih berada pada tahap memantau para pemain, menganalisis performa mereka, serta mengevaluasi kondisi yang memungkinkan untuk merampungkan transaksi di masa depan. Kontrak Schlotterbeck dengan Dortmund berlaku hingga tahun 2031, dan menurut laporan, mencakup klausul pelepasan yang nilainya berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, yang dapat diaktifkan oleh klub-klub tertentu mulai musim panas 2027.

Adapun di luar ketentuan tersebut, berbagai perkiraan menunjukkan bahwa Dortmund mungkin meminta lebih dari 70 juta euro untuk melepas bek asal Jerman itu.

Schlotterbeck telah menjelma menjadi salah satu pemimpin utama Dortmund, berkat kemampuannya membawa bola maju dan mengumpan dari lini belakang, selain kekuatannya dalam duel dan keunggulannya dalam bola-bola atas.

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