Italy Photo Press
Diterjemahkan oleh
“Tanpa hati, itu tidak cukup!”: Bagaimana Carlos Augusto mengubah segalanya bagi Inter dalam 60 detik
Carlos Augusto memotori kebangkitan dramatis di babak kedua
Carlos Augusto tampil gemilang sebagai pemain pengganti dan membawa Inter menang 3-1 atas Bologna di Stadio Dall'Ara. Masuk pada menit ke-69 bersama Lucien Agoume, pemain asal Brasil itu hanya membutuhkan kurang dari 60 detik untuk mencetak gol kedua Inter.
Ia kemudian melengkapi penampilan gemilangnya selama 21 menit dengan memberi umpan kepada Ange-Yoan Bonny untuk gol yang memastikan kemenangan.
Kontribusi penentunya membuat ia meraih penghargaan resmi sebagai pemain terbaik pertandingan (MVP) sekaligus menuntaskan kebangkitan impresif Inter.
- Getty Images Sport
Bintang Brasil lebih mengutamakan hati ketimbang taktik
Mengenang penampilannya yang menentukan kemenangan, Carlos Augusto menegaskan bahwa ketangguhan mental tetap menjadi fondasi kesuksesan Inter. "Taktik itu penting, tetapi tanpa hati dan keinginan untuk memenangi pertandingan, itu saja tidak cukup," ujar bek sayap tersebut.
"Pada babak kedua, kami menunjukkan bahwa kami ingin tetap berada di papan atas dan mempertahankan Scudetto yang tersemat di dada kami."
"Ketika saya masuk, pelatih meminta saya menerapkan apa yang kami latih sepanjang pekan. Saya selalu mengutamakan tujuan Inter di atas tujuan pribadi."
Mentalitas tidak egois mendorong kedalaman skuad
Meski harus bersaing memperebutkan tempat di tim inti, Carlos Augusto menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus selalu siap jika sewaktu-waktu diturunkan. "Semua orang ingin bermain, tetapi kami memiliki tim dengan banyak pemain hebat dan masih ada banyak pertandingan yang harus dijalani," tambahnya.
"Kami harus siap untuk menjadi pembeda. Kami akan bermain setiap tiga hari."
"Musim panas ini tidak mudah bagi saya. Saya bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir untuk memberikan segalanya dan membantu tim meraih kemenangan."
- LaPresse
Inter mengandalkan kedalaman skuad untuk menghadapi rangkaian laga yang berat
Performa Carlos Augusto memberi pelatih Cristian Chivu kedalaman skuad yang luar biasa di sisi kiri di tengah padatnya jadwal pada Oktober.
Kesiapan pemain asal Brasil itu untuk tampil dari bangku cadangan terbukti penting saat Inter menyeimbangkan upaya mempertahankan gelar domestik dengan agenda di Eropa.
Inter kini bersiap menghadapi laga berikutnya dengan kepercayaan diri yang lebih besar terhadap para pemain yang bisa diandalkan dalam rotasi.
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