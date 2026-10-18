Carlos Augusto tampil gemilang sebagai pemain pengganti dan membawa Inter menang 3-1 atas Bologna di Stadio Dall'Ara. Masuk pada menit ke-69 bersama Lucien Agoume, pemain asal Brasil itu hanya membutuhkan kurang dari 60 detik untuk mencetak gol kedua Inter.

Ia kemudian melengkapi penampilan gemilangnya selama 21 menit dengan memberi umpan kepada Ange-Yoan Bonny untuk gol yang memastikan kemenangan.

Kontribusi penentunya membuat ia meraih penghargaan resmi sebagai pemain terbaik pertandingan (MVP) sekaligus menuntaskan kebangkitan impresif Inter.