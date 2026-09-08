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Tanpa Guler dan Bernardo: Mampukah para penembak jitu Mourinho menemukan celah Inter di malam Liga Champions?

FEATURES
Real Madrid
Real Madrid vs Inter
Inter
Champions League
J. Mourinho
A. Guler
B. Silva
Spanyol
Italia
Portugal
Turki

Ujian Berat bagi Real Madrid

Real Madrid membuka lembaran Liga Champions dengan laga berkelas tinggi, ketika menjamu Inter Milan pada Selasa malam ini di kandangnya, beberapa hari setelah kekalahannya dari Real Betis di liga. 

Laga yang memiliki semua unsur puncak Eropa, namun datang di waktu yang rumit bagi pelatih Portugal Jose Mourinho, yang mendapati dirinya terpaksa menjalani ujian benua pertamanya tanpa dua dari pemain yang paling diandalkannya.

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  • Pukulan Ganda Mengacaukan Perhitungan Mourinho

    Jurnalis Antonio Romero menegaskan dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER" bahwa laga Real Madrid melawan Inter tanpa pemain Turki Arda Guler dan pemain Portugal Bernardo Silva karena akumulasi kartu, akan memaksa Mourinho melakukan perubahan langsung pada susunan lini tengah.

    Absennya kedua pemain itu merupakan pukulan berat bagi pelatih asal Portugal tersebut, mengingat keduanya termasuk pemain yang paling banyak bermain dan diandalkan sejak awal musim, sehingga memaksanya menggambar ulang peta tim pada malam perdana Liga Champions.

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  • Bellingham: Solusi Darurat di Malam yang Tak Menoleransi Kesalahan

    Menurut Romero, perubahan paling mencolok akan menyangkut posisi bintang Inggris Jude Bellingham, yang berpeluang mundur satu langkah ke belakang untuk mengisi kekosongan di lini tengah.

    Romero berkata: "Wajar jika Bellingham sedikit mundur ke belakang," seraya menjelaskan bahwa pentingnya laga inilah yang memaksa keputusan tersebut: "Ini pertandingan yang sangat penting, ini adalah partisipasi pertama tim di Liga Champions Eropa, yang merupakan tujuan tertinggi bagi klub-klub besar di Eropa. Di Liga Champions Eropa, tidak ada ruang untuk bereksperimen."

    Meski ada pilihan lain seperti menurunkan Sergio Martinez yang baru bergabung atau memfungsikan Alexander-Arnold di lini tengah, prioritas tetap akan diberikan kepada Bellingham terlepas dari kondisi fisiknya.

    Romero menambahkan: "Dia dalam puncak kebugaran fisiknya; dia terlihat sedikit lelah di pertandingan sebelumnya, dan itu wajar karena dia mengerahkan upaya besar demi Mbappe, Vinicius, dan seluruh rekan-rekannya."

  • Inter Melaju dengan Kepercayaan Diri Penuh di Serie A

    Di sisi lain, Inter Milan memasuki laga ini dengan moral yang membumbung tinggi. Analis Bruno Alimani dalam program yang sama menyebutkan bahwa Nerazzurri adalah "salah satu dari hanya dua tim di Italia yang memenangi seluruh tiga pertandingan mereka" pada musim ini.

    Alimani menilai bahwa rahasia awal musim yang gemilang ini terletak pada terjaganya kerangka tim solid yang membawa mereka ke dua final dalam empat tahun terakhir, dengan kehadiran nama-nama seperti Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, dan Calhanoglu, ditambah kemenangan yang membangkitkan moral atas Napoli baru-baru ini.

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  • Celah di lini pertahanan Nerazzurri buka pintu bagi Mbappe dan Vinicius

    Kendati skuad Inter cukup stabil, Alimani meyakini terdapat kemunduran yang jelas di lini belakang klub Italia tersebut.

    Ia mengatakan: "Menurut saya level mereka sedikit menurun, terutama di posisi penjaga gawang dan pertahanan. Yann Sommer pergi, tetapi ada Josep Martinez; namun ia bukanlah kiper utama untuk tim yang bersaing di Liga Champions Eropa".

    Ia menambahkan: "Di lini pertahanan, memang benar mereka merekrut pemain seperti Akanji dan Stones, yang keduanya meninggalkan Manchester City dalam kondisi yang tidak ideal".

    Adapun secara ofensif situasinya berbeda, di mana ia menegaskan bahwa tim datang dengan momentum besar: "Lautaro mencetak dua gol di pertandingan terakhir, dan mereka datang dari kemenangan menegangkan atas Napoli, yang berarti mereka akan berada dalam kondisi mental yang tinggi".

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