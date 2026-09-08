Real Madrid membuka lembaran Liga Champions dengan laga berkelas tinggi, ketika menjamu Inter Milan pada Selasa malam ini di kandangnya, beberapa hari setelah kekalahannya dari Real Betis di liga.

Laga yang memiliki semua unsur puncak Eropa, namun datang di waktu yang rumit bagi pelatih Portugal Jose Mourinho, yang mendapati dirinya terpaksa menjalani ujian benua pertamanya tanpa dua dari pemain yang paling diandalkannya.

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