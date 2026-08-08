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Tanpa Bermain, Bagaimana Yassine Bounou Memaksa Al Hilal Mengambil Keputusan Tersulit?

FEATURES
Y. Bounou
Al Hilal
Saudi Pro League
Maroko
Arab Saudi

Singa Maroko Mencuri Perhatian

Al Hilal berencana melakukan perubahan yang signifikan dalam daftar penjaga gawang sebelum musim baru dimulai, tetapi sejumlah perkembangan di dalam tim memaksa manajemen untuk menghitung ulang seluruh rencananya.

Di antara keinginan untuk melakukan pembaruan dan mempertahankan skuad yang lebih fleksibel, "Sang Pemimpin" mendapati dirinya harus mengambil keputusan yang tidak ada dalam perhitungan awalnya.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono Bertahan meski Berbagai Prediksi Sebaliknya

    Berdasarkan perkembangan terbaru, Al Hilal memilih untuk mempertahankan penjaga gawang asal Maroko, Yassine Bounou, dan tidak menyetujui kepergiannya, meski beredar laporan yang mengaitkan sang kiper dengan kemungkinan meninggalkan tim pada bursa transfer musim panas ini.

    Bertahannya Bounou berarti kiper asal Maroko itu tetap berada di puncak daftar pilihan Al Hilal pada musim baru, setelah sempat ada kecenderungan untuk melakukan perubahan di posisi penjaga gawang serta menata ulang daftar pemain asing.

    Keputusan ini tidak hanya terkait dengan keinginan Al Hilal untuk mempertahankan salah satu kiper terbaik tim, melainkan juga hasil dari evaluasi yang jelas terhadap opsi-opsi yang tersedia di dalam skuad, terutama karena tidak adanya pengganti yang mampu memberikan jaminan yang sama kepada tim pelatih.

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  • Al-Rubaie dan Al-Owais Belum Pastikan Persamaan

    Al Hilal memiliki dua penjaga gawang lokal, yaitu Mohammed Al Rubaie dan Mohammed Al Owais, sebagai opsi di posisi kiper. Namun, penampilan yang ditunjukkan keduanya belum cukup untuk meyakinkan manajemen bahwa tim mampu melepas Bono tanpa terpengaruh dari sisi teknis.

    Dengan demikian, gagasan tentang kepergian Bono menjadi semakin sulit, terlebih karena tim akan menjalani musim yang padat dengan berbagai ajang dan membutuhkan kiper yang memiliki pengalaman serta kemampuan menangani laga-laga besar.

    Di sinilah persoalannya berubah dari sekadar keinginan mengubah komposisi skuad menjadi kebutuhan teknis, setelah opsi-opsi pengganti membuktikan bahwa melepas Bono pada saat ini justru bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan mempertahankannya.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keputusan tersulit: Bono membalikkan semua perhitungan

    Bertahannya Bono merupakan keputusan sulit bagi Al Hilal karena bertentangan dengan prediksi-prediksi sebelumnya soal masa depan sang kiper, tetapi pada saat yang sama tampak sebagai keputusan yang logis dari sisi teknis.

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    Al Hilal tidak bisa memasuki musim baru dengan kiper yang belum siap menanggung tekanan, terlebih tim ini bersaing untuk meraih gelar-gelar domestik dan kontinental, dan setiap kesalahan di posisi ini bisa berbiaya besar.



    Dengan demikian, Bono secara praktis memaksa Al Hilal untuk meninjau kembali perhitungan mereka, sehingga kiper asal Maroko itu tetap hadir dalam proyek pada musim baru, setelah namanya sempat dikaitkan untuk meninggalkan tim.

    Pada akhirnya, mempertahankan Bono mungkin menjadi pilihan paling aman bagi Al Hilal, sekalipun itu bukan keputusan yang ingin diambil manajemen sejak awal, karena kekuatan para alternatif tidak cukup untuk menggantikan kiper sekelas dan sepengalaman internasional Maroko tersebut.

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