Tanpa Bermain, Bagaimana Yassine Bounou Memaksa Al Hilal Mengambil Keputusan Tersulit?

Berdasarkan perkembangan terbaru, Al Hilal memilih untuk mempertahankan penjaga gawang asal Maroko, Yassine Bounou, dan tidak menyetujui kepergiannya, meski beredar laporan yang mengaitkan sang kiper dengan kemungkinan meninggalkan tim pada bursa transfer musim panas ini.

Bertahannya Bounou berarti kiper asal Maroko itu tetap berada di puncak daftar pilihan Al Hilal pada musim baru, setelah sempat ada kecenderungan untuk melakukan perubahan di posisi penjaga gawang serta menata ulang daftar pemain asing.

Keputusan ini tidak hanya terkait dengan keinginan Al Hilal untuk mempertahankan salah satu kiper terbaik tim, melainkan juga hasil dari evaluasi yang jelas terhadap opsi-opsi yang tersedia di dalam skuad, terutama karena tidak adanya pengganti yang mampu memberikan jaminan yang sama kepada tim pelatih.