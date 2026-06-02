Tanpa Antoine Griezmann dan sebentar lagi juga tanpa Julian Alvarez? Atlético Madrid mengincar striker bintang

Rojiblancos menanggapi hal itu dengan ejekan dan cemoohan terhadap juara Spanyol tersebut, serta menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak berniat melepas Alvarez. Sebaliknya, pemain berusia 26 tahun itu disebut sebagai "pilar utama proyek mereka".

Meskipun sikap Madrid sudah jelas, Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran pertama untuk Alvarez. Surat kabar Mundo Deportivo melaporkan pada hari Senin tentang tawaran sebesar 100 juta euro yang dilaporkan telah diterima oleh rival mereka melalui email.

Selain Barcelona, juara Liga Champions baru-baru ini, Paris Saint-Germain, dan juara Inggris, FC Arsenal, juga dikabarkan sangat tertarik pada Alvarez.