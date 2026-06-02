Baru-baru ini terjadi ketegangan yang cukup serius antara Atlético dan FC Barcelona. Hal ini dipicu oleh laporan media yang menyebutkan bahwa Barca serius dalam upaya merekrut penyerang andalan Atlético, Alvarez, dan semakin mendekati kesepakatan untuk transfer pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia tersebut.
Diterjemahkan oleh
Tanpa Antoine Griezmann dan sebentar lagi juga tanpa Julian Alvarez? Atlético Madrid mengincar striker bintang
Rojiblancos menanggapi hal itu dengan ejekan dan cemoohan terhadap juara Spanyol tersebut, serta menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak berniat melepas Alvarez. Sebaliknya, pemain berusia 26 tahun itu disebut sebagai "pilar utama proyek mereka".
Meskipun sikap Madrid sudah jelas, Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran pertama untuk Alvarez. Surat kabar Mundo Deportivo melaporkan pada hari Senin tentang tawaran sebesar 100 juta euro yang dilaporkan telah diterima oleh rival mereka melalui email.
Selain Barcelona, juara Liga Champions baru-baru ini, Paris Saint-Germain, dan juara Inggris, FC Arsenal, juga dikabarkan sangat tertarik pada Alvarez.
- Getty Images Sport
Atletico merombak lini serangnya: Victor Osimhen dikabarkan menjadi salah satu kandidat
Oleh karena itu, wajar saja jika Atlético mencari alternatif berkualitas tinggi. Menurut Mundo Deportivo, tim yang finis di peringkat keempat musim lalu itu telah mengincar Victor Osimhen.
Pemain asal Nigeria ini pindah secara permanen ke Galatasaray musim panas lalu setelah sebelumnya dipinjamkan, dan menjadi faktor penting dalam keberhasilan klub tersebut kembali menjuarai liga Turki. Kontrak Osimhen di Istanbul berlaku hingga 2029, dan transfer mantan pemain Wolfsburg ini diperkirakan akan berkisar antara 70 hingga 100 juta euro.
Di Manchester United, pemain berusia 27 tahun ini kabarnya berada di urutan teratas daftar incaran.
Terlepas dari bagaimana kelanjutan kasus Alvarez, Atletico harus berinvestasi di lini serang. Dengan hengkangnya Antoine Griezmann, salah satu pencetak gol dan pemberi assist terbaik dalam sejarah klub meninggalkan Rojiblancos.
Julian Alvarez vs. Victor Osimhen: Statistik Musim 2025/26
Julian Alvarez
Victor Osimhen
Pertandingan liga
29
22
Gol/assist liga
8/4
15/5
Pertandingan Liga Champions
15
10
Gol/Assist Liga Champions
10/4
7/3
Pertandingan piala
4
1
Gol/assist piala
2/1
-