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Tak tertandingi! Rival dan rekan setim mahkotai Kane sebagai 'penyerang terbaik di planet ini'
Pujian luas untuk kapten pemegang rekor Inggris
Harry Kane menerima pujian setinggi langit dari rekan setim dan lawan setelah menyamai rekor 125 caps milik Peter Shilton lewat penampilan klinis dengan dua gol melawan Ceko. Penyerang berusia 33 tahun itu mendapat pujian bulat atas kepemimpinan, kerendahan hati, dan produktivitas golnya yang luar biasa.
Jude Bellingham memimpin deretan pujian dari dalam kubu Inggris.
Pemain dan pelatih lawan menggaungkan sentimen serupa setelah hasil 3-0 di Wembley.
- Getty Images Sport
Bellingham memuji Kane sebagai yang terhebat di Inggris
Jude Bellingham memberikan penilaian emosional tentang dampak kaptennya di dalam dan luar lapangan. "Dia, yang paling utama, adalah pribadi yang luar biasa. Sebagai kapten, sebagai seorang pria, dia menjaga setiap orang tanpa terkecuali," kata Bellingham kepada ITV.
"Lalu di lapangan, Anda kehabisan kata-kata superlatif. Dia adalah pemain terbaik Inggris yang pernah mengenakan seragam ini dan merupakan sebuah kehormatan bisa bermain bersamanya."
"Dia bermain di level yang nyaris tak tertandingi. Dia mencetak gol dengan mudah dan berkontribusi di begitu banyak aspek."
Kapten Czechia Coufal mengakui kualitas Kane
Kapten Ceko Vladimir Coufal, yang mencetak gol bunuh diri di bawah tekanan dari Kane, mengakui efektivitas sang penyerang yang brutal. "Saya rasa dalam lima atau enam pertandingan terakhir saat saya melawannya, dia mencetak sekitar 12 gol," aku Coufal.
"Komitmennya untuk negaranya, profesionalismenya, kemampuannya mencetak gol dan menciptakan peluang... dia adalah striker terbaik di dunia, jadi saya sangat menghormatinya."
Coufal menyoroti pergerakan Kane yang mustahil dibendung selama 90 menit.
- Getty Images Sport
Denia menyebut sang striker sebagai sosok gentleman sejati
Pelatih kepala Czechia, Santi Denia, turut menyuarakan kekagumannya dengan memuji gairah mendasar Kane terhadap permainan ini. "Dia mencintai sepakbola, ini adalah rahasianya," kata Denia. "Dia adalah pemain yang luar biasa, dia memahami segalanya dalam permainan."
"Pendukung England seharusnya sangat bangga dengan pemain ini. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia dari segi pengalaman, kualitas, kepribadian, dan dia adalah seorang gentleman."
Status Kane sebagai ikon kelas dunia tetap diakui secara universal.
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