Harry Kane menerima pujian setinggi langit dari rekan setim dan lawan setelah menyamai rekor 125 caps milik Peter Shilton lewat penampilan klinis dengan dua gol melawan Ceko. Penyerang berusia 33 tahun itu mendapat pujian bulat atas kepemimpinan, kerendahan hati, dan produktivitas golnya yang luar biasa.

Jude Bellingham memimpin deretan pujian dari dalam kubu Inggris.

Pemain dan pelatih lawan menggaungkan sentimen serupa setelah hasil 3-0 di Wembley.