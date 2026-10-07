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Tak terbendung! Argentina melaju ke kemenangan ke-22 beruntun saat rentetan impresif itu terus berlanjut
Argentina meraih kemenangan meyakinkan di Buenos Aires
Argentina menutup jeda internasional FIFA dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Benin di Stadion Monumental. Tim asuhan Lionel Scaloni mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, menaklukkan pertahanan Afrika yang kukuh untuk mengamankan kemenangan lain di hadapan penuh sesak pendukung tuan rumah.
Kemenangan itu menutup malam emosional di Buenos Aires saat para pendukung tuan rumah merayakan kemenangan lainnya.
Hasil tersebut memastikan Argentina mempertahankan rekor sempurna mereka dalam laga-laga ekshibisi terbaru.
- Getty Images Sport
Gempuran babak kedua mematahkan perlawanan keras lawan
Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, ketika Benin efektif membatasi ruang, Argentina memecah kebuntuan tak lama setelah jeda. Bek veteran Nicolas Otamendi membuka skor lewat sundulan terarah untuk menempatkan juara dunia itu di jalur kemenangan.
Gelandang pengganti Nicolas Paz menggandakan keunggulan beberapa menit kemudian dengan penyelesaian apik dari dalam kotak penalti.
Lionel Messi memberikan sentuhan akhir pada penghujung laga, menyarangkan bola untuk memastikan kemenangan 3-0.
Rentetan kemenangan dalam laga persahabatan mencapai 22 pertandingan
Hasil itu memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa Argentina dalam laga persahabatan internasional menjadi 22 pertandingan beruntun. Rangkaian impresif tersebut dimulai pada Juni 2022 dengan kemenangan 5-0 atas Estonia dan telah berlangsung lebih dari empat tahun di bawah arahan Scaloni.
Dalam 22 pertandingan tersebut, Argentina telah mencetak 75 gol dan hanya kebobolan tiga kali, serta mencatatkan clean sheet melawan 19 lawan berbeda.
Hanya Kosta Rika, Guatemala, dan Mauritania yang mampu mencetak gol ke gawang mereka selama periode ini.
- ZUMA Press Wire
Rekor tak terkalahkan dalam laga ekshibisi berlanjut
Kemenangan ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Argentina secara keseluruhan dalam laga nonkompetitif. Juara dunia itu belum menelan kekalahan dalam pertandingan persahabatan sejak 2019, sehingga catatan tak terkalahkan mereka dalam laga ekshibisi kini mencapai 28 pertandingan beruntun.
Skuad asuhan Scaloni terus menunjukkan konsistensi luar biasa di setiap jeda internasional.
Argentina akan berupaya melanjutkan momentum ini saat kualifikasi kompetitif kembali bergulir.
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