Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Tak terbendung! Argentina melaju ke kemenangan ke-22 beruntun saat rentetan impresif itu terus berlanjut

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies

Argentina menutup jeda internasional dengan kemenangan nyaman 3-0 atas Benin di Stadion Monumental. Gol-gol babak kedua dari Nicolas Otamendi, Nicolas Paz, dan Lionel Messi memperpanjang rangkaian kemenangan impresif sang juara dunia dalam laga persahabatan.

  • Argentina meraih kemenangan meyakinkan di Buenos Aires

    Argentina menutup jeda internasional FIFA dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Benin di Stadion Monumental. Tim asuhan Lionel Scaloni mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, menaklukkan pertahanan Afrika yang kukuh untuk mengamankan kemenangan lain di hadapan penuh sesak pendukung tuan rumah.

    Kemenangan itu menutup malam emosional di Buenos Aires saat para pendukung tuan rumah merayakan kemenangan lainnya.

    Hasil tersebut memastikan Argentina mempertahankan rekor sempurna mereka dalam laga-laga ekshibisi terbaru.


  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Gempuran babak kedua mematahkan perlawanan keras lawan

    Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, ketika Benin efektif membatasi ruang, Argentina memecah kebuntuan tak lama setelah jeda. Bek veteran Nicolas Otamendi membuka skor lewat sundulan terarah untuk menempatkan juara dunia itu di jalur kemenangan.

    Gelandang pengganti Nicolas Paz menggandakan keunggulan beberapa menit kemudian dengan penyelesaian apik dari dalam kotak penalti.

    Lionel Messi memberikan sentuhan akhir pada penghujung laga, menyarangkan bola untuk memastikan kemenangan 3-0.

  • Rentetan kemenangan dalam laga persahabatan mencapai 22 pertandingan

    Hasil itu memperpanjang rentetan kemenangan luar biasa Argentina dalam laga persahabatan internasional menjadi 22 pertandingan beruntun. Rangkaian impresif tersebut dimulai pada Juni 2022 dengan kemenangan 5-0 atas Estonia dan telah berlangsung lebih dari empat tahun di bawah arahan Scaloni.

    Dalam 22 pertandingan tersebut, Argentina telah mencetak 75 gol dan hanya kebobolan tiga kali, serta mencatatkan clean sheet melawan 19 lawan berbeda.

    Hanya Kosta Rika, Guatemala, dan Mauritania yang mampu mencetak gol ke gawang mereka selama periode ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084222971.jpgZUMA Press Wire

    Rekor tak terkalahkan dalam laga ekshibisi berlanjut

    Kemenangan ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Argentina secara keseluruhan dalam laga nonkompetitif. Juara dunia itu belum menelan kekalahan dalam pertandingan persahabatan sejak 2019, sehingga catatan tak terkalahkan mereka dalam laga ekshibisi kini mencapai 28 pertandingan beruntun.

    Skuad asuhan Scaloni terus menunjukkan konsistensi luar biasa di setiap jeda internasional.

    Argentina akan berupaya melanjutkan momentum ini saat kualifikasi kompetitif kembali bergulir.