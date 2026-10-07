Argentina menutup jeda internasional FIFA dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Benin di Stadion Monumental. Tim asuhan Lionel Scaloni mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, menaklukkan pertahanan Afrika yang kukuh untuk mengamankan kemenangan lain di hadapan penuh sesak pendukung tuan rumah.

Kemenangan itu menutup malam emosional di Buenos Aires saat para pendukung tuan rumah merayakan kemenangan lainnya.

Hasil tersebut memastikan Argentina mempertahankan rekor sempurna mereka dalam laga-laga ekshibisi terbaru.



