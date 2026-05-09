"Ada generasi baru pemain yang sangat berbakat dan masih memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Jika saya harus memilih salah satu dari mereka, berdasarkan usianya, penampilan yang telah ditunjukkannya, dan prospek masa depannya, maka itu adalah Lamine," jelas Messi dalam sebuah acara Adidas yang digelar untuk meluncurkan iklan Piala Dunia, di mana baik Messi maupun Lamine Yamal tampil. "Tidak diragukan lagi: bagiku, dia yang terbaik," tegas pemain asal Argentina itu.
"Tak diragukan lagi": Lionel Messi memilih pemain terbaik dari generasi baru
Setelah kepergian Messi yang tidak disengaja pada musim panas 2021, Barca telah lama mencari pengganti sang superstar. Kini, klub Catalan itu telah menemukannya dalam diri pemain berusia 18 tahun yang sudah masuk dalam jajaran pemain terbaik dunia. Dalam pemilihan Ballon d'Or, ia baru-baru ini menempati posisi kedua di bawah Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain).
Kepercayaan terhadap Lamine Yamal sangat besar di Barcelona: Sebagai tanda penghargaan, ia telah mendapatkan nomor punggung legendaris sepuluh, yang juga pernah dikenakan oleh Messi di Camp Nou.
Lionel Messi tentang hubungannya dengan Cristiano Ronaldo: "Persaingan olahraga yang sehat"
Dalam acara tersebut, Messi juga mengenang kembali masa-masa kejayaannya bersama Barca, ketika tim tersebut—terutama di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola—sering terlibat dalam banyak duel legendaris melawan Real Madrid. Bersama bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Messi bersaing memperebutkan gelar juara dan reputasi sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia.
"Itu adalah persaingan olahraga yang indah. Kami berjuang untuk segalanya, baik sebagai tim maupun secara individu. Jadi, orang-orang selalu membandingkan kami. Namun, hubungan kami selalu baik dan saling menghormati," kata Messi.
"Kami tidak sering bertemu, kecuali saat pertandingan dan acara penghargaan. Di sana, kami selalu akur," tambahnya sambil menatap CR7.
Statistik Lamine Yamal pada musim 2025/2026:
Permainan: 45 Menit bermain: 3702 Gol: 24 Assist: 18